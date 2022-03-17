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Голландия
FIFA #11
 
Позже

Стадион:
Германия
FIFA #12
Прогнозы 32
Голландия 15.6% (5)
X 34.4% (11)
Германия 50% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Германия
2.74
3.46
2.88
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Голландия
Германия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2
2:4
Е2
2:3
ЛНУ
2:2
ЛНУ
3:0
ММ
0:0
ММ
0:0
Е2
1:2
ММ
1:1
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Голландия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0
Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1
Германия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4
Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Голландия 15.6% (5)
    X 34.4% (11)
    Германия 50% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Германия
    2.74
    3.46
    2.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Голландия - Германия онлайн

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    Прогнозы на матч Голландия - Германия

    Исход игры
    Голландия
    15.6% (5)
    Ничья
    34.4% (11)
    Германия
    50% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.19% (23)
    Меньше
    25.81% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    96.77% (30)
    Нет
    3.23% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    37.5% (12)
    1:1 Ничья
    21.9% (7)
    2:1 Голландия
    9.4% (3)
    2:3 Германия
    9.4% (3)
    2:2 Ничья
    9.4% (3)
    3:2 Голландия
    6.3% (2)
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    Голландия
    Германия

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