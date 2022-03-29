Белайли слева выполняет подачу от углового флажка на ближнюю штангу, там верх остаётся за гостями.
54'
Кастеллетто в обороне играет на опережение, головой выбивая за лицевую.
53'
Повреждение у Чупо-Мотинга, появляются врачи на поле.
52'
Зерруки фолит в середине поля, жёлтая.
52'
Смещался вдоль линии штрафной Белайли слева к центру, но мяч у него отобрали.
51'
Длинный заброс вдоль бровки к левому краю атаки хозяев, там выносят гости за боковую.
49'
Слимани забивает из пределов вратарской гол, который не засчитывают из-за офсайда.
48'
Первый удар после перерыва. Хонгла неточно пробил, М`боли вводит мяч в игру.
47'
Неспеша выходит Алжир из обороны, а камерунцы встречают соперника только уже ближе к центральному кругу.
46'
Ни у кого не держится мяч в дебюте тайма, несколько волнуются команды и пробуют нащупать владение.
Первый тайм
—
Свисток на перерыв. Алжир значительно лучше смотрелся по началу матча, однако камерунцы нашли и реализовали свой момент. После этого шла примерно равная игра. По итогам двух встреч счёт на данный момент равный, и впереди ключевой отрезок противостояния.
45'
Длинный заброс в линию атаки хозяев за спину защитникам в направлении Мареза, не долетает мяч до Рияда.
45'
Слимани открывается на линии вратарской под навес с левого фланга, однако Онана его опережает и при этом получает в борьбе повреждение.
45'
Две минуты добавлено к первому тайму.
43'
Неудачный перевод Мареза вдоль центральной линии на противоположный фланг, однако сразу вступают в отбор партнёры и возвращают владение.
42'
В очередной раз едва не получил мяч слева на линии вратарской Тавамба, но опередил его защитник.
39'
И вновь! Опять столкновение Белайли и Коллинса в штрафной, но нет пенальти - после видеопросмотра подтверждают судьи, что Фаи играл в мяч.
38'
И сразу же ещё один спорный эпизод. После подачи углового вроде как попадает мяч в руку Гуэ.
38'
На VAR проверили столкновение Коллинса и Белайли, но нет - там явно в мяч играл защитник гостей.
36'
Белайли слева ворвался в штрафную и заработал корнер в борьбе с Коллинсом.
36'
Высокая подача со стандарта от правой бровки в штрафную алжирцев, там фол в атаке фиксируют судьи.
34'
Дважды подряд разыгрывали хозяева угловые. Во втором случае неплохой получилась подача у Мареза справа к линии вратарской, однако никто из партнёров там до мяча не добрался.
33'
Аталь слева пробовал накрутить Фаи Коллинса и подать в штрафную, но только заработал корнер.
32'
Навес от хозяев справа в направлении Слимани, в штрафной на опережение играют гости и выносят в аут.
31'
Хонгла технично убрал соперника ещё почти в центре поля, после чего сам же протащил вперёд и из-за пределов штрафной неплохо пробил под перекладину. М`Боли был на месте и без особого труда поймал.
29'
Слимани вывел на ударную позицию Белайли, который с нескольких метров не попал в ближний угол! Впрочем, на повторе создаётся впечатление, что Слимани перед тем, как отдать передачу, вёл борьбу с фолом. Так что не факт, что гол засчитали бы, если б Белайли попал.
27'
Подача камерунцев справа на одиннадцатиметровую, там уже уверенно на выходе забирает мяч М`Боли.
25'
Слимани зацепился за мяч на левом краю атаки, но упустил его за лицевую.
22'
ГО-О-О-О-О-Л!!! Чупо-Мотинг, 0:1!
Неудачно сыграл на выходе М`Боли, столкнувшись с собственным защитником после подачи Экамби от левого углового флажка, и не сумел зафиксировать мяч, а Чупо-Мотинг с подбора хлёстко и точно пробил по центру!
20'
Пошла скидка головой к правому углу вратарской хозяев на Тавамбу, которого успел опередить защитник.
20'
В очередной раз Марез и Слимани по центру спокойно добираются до линии штрафной соперника. Там уже внимательно обороняются "львы".
18'
Чупо-Мотинг справа ушёл в лицевую и пробовал подать в штрафную, но упустил мяч за пределы поля.
17'
С дальним ударом в правый от себя угол не без труда справляется Онана. Впрочем, в любом случае офсайд был в этом эпизоде.
16'
Оставил Марез мяч Белайли, который со стандарта довольно бесхитростно пробил по центру низом прямо в "стенку".
16'
От правого углового флажка Марез подал к линии вратарской, откуда вынесли мяч защитники за пределы штрафной.
14'
Марез выполняет рывок по центру, а Нгадеу не успевает за соперником и сносит его.
13'
Марез в опорной зоне технично подработал под левую ногу и пробовал закрутить в дальнюю "девятку", чуть выше створа.
12'
Очень потерянной по первым минутам выглядит команда Камеруна, но, пожалуй, просто нужно команде хоть немного почувствовать мяч. Владения маловато пока что у гостей.
10'
Хитро низом пробовали разыграть стандарт алжирцы, однако хладнокровно прервали передачу в штрафную защитники гостей.
9'
Продолжают кружить хозяева вокруг штрафной соперника, и въезжает сзади Кастеллетто в ноги Слимани.
7'
Слимани вновь пробовал обострить, на этот раз справа. Обыгрался он в очередной раз с Марезом, который под давлением защитников отдал передачу назад, после чего уже несколько потеряла атака остроту.
5'
Бенаяда открылся на правой бровке под диагональ Белайли, принял передачу и вырезал кросс к линии вратарской, где чуть-чуть не успел замкнуть набегавший из глубины Слимани.
4'
Вновь разогнал атаку Слимани, после чего накоротке отдал передачу в пределах штрафной на Мареза. Того выдавили подальше от ворот, а затем всё-таки пробил издалека Рияд, мимо.
3'
Пробуют и камерунцы выйти в атаку, соперник довольно плотно встречает около центральной линии.
2'
Вскоре после розыгрыша корнера добрался в штрафной до мяча Онана, однако выбил прямо на ногу Слимани, который с ходу пробил мимо створа.
1'
Оперативно провели атаку хозяева, и заработал Слимани на левом краю атаки угловой, который оперативно разыграли алжирцы накоротке
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Матч начался!
До матча
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Добро пожаловать на решающий стыковой матч отбора ЧМ-2022 в Африке между сборными Алжира и Камеруна. В первой встрече бронзовые призёры завершившегося недавно Кубка Африканских Наций дома уступили "зелёным" с минимальным счётом, но сегодня сделают всё возможное, чтобы отквитать эту фору и всё-таки пробиться на мундиаль. Алжирцы же постараются удержать и развить довольно неожиданно добытое на чужом поле преимущество. Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.