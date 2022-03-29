Кастеллетто в обороне играет на опережение, головой выбивая за лицевую.

Белайли слева выполняет подачу от углового флажка на ближнюю штангу, там верх остаётся за гостями.

Ни у кого не держится мяч в дебюте тайма, несколько волнуются команды и пробуют нащупать владение.

Неспеша выходит Алжир из обороны, а камерунцы встречают соперника только уже ближе к центральному кругу.

Первый удар после перерыва. Хонгла неточно пробил, М`боли вводит мяч в игру.

Слимани забивает из пределов вратарской гол, который не засчитывают из-за офсайда.

Длинный заброс вдоль бровки к левому краю атаки хозяев, там выносят гости за боковую.

Смещался вдоль линии штрафной Белайли слева к центру, но мяч у него отобрали.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. Алжир значительно лучше смотрелся по началу матча, однако камерунцы нашли и реализовали свой момент. После этого шла примерно равная игра. По итогам двух встреч счёт на данный момент равный, и впереди ключевой отрезок противостояния.

45' Длинный заброс в линию атаки хозяев за спину защитникам в направлении Мареза, не долетает мяч до Рияда.

45' Слимани открывается на линии вратарской под навес с левого фланга, однако Онана его опережает и при этом получает в борьбе повреждение.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

43' Неудачный перевод Мареза вдоль центральной линии на противоположный фланг, однако сразу вступают в отбор партнёры и возвращают владение.

42' В очередной раз едва не получил мяч слева на линии вратарской Тавамба, но опередил его защитник.

39' И вновь! Опять столкновение Белайли и Коллинса в штрафной, но нет пенальти - после видеопросмотра подтверждают судьи, что Фаи играл в мяч.

38' И сразу же ещё один спорный эпизод. После подачи углового вроде как попадает мяч в руку Гуэ.

38' На VAR проверили столкновение Коллинса и Белайли, но нет - там явно в мяч играл защитник гостей.

36' Белайли слева ворвался в штрафную и заработал корнер в борьбе с Коллинсом.

36' Высокая подача со стандарта от правой бровки в штрафную алжирцев, там фол в атаке фиксируют судьи.

34' Дважды подряд разыгрывали хозяева угловые. Во втором случае неплохой получилась подача у Мареза справа к линии вратарской, однако никто из партнёров там до мяча не добрался.

33' Аталь слева пробовал накрутить Фаи Коллинса и подать в штрафную, но только заработал корнер.

32' Навес от хозяев справа в направлении Слимани, в штрафной на опережение играют гости и выносят в аут.

31' Хонгла технично убрал соперника ещё почти в центре поля, после чего сам же протащил вперёд и из-за пределов штрафной неплохо пробил под перекладину. М`Боли был на месте и без особого труда поймал.

29' Слимани вывел на ударную позицию Белайли, который с нескольких метров не попал в ближний угол! Впрочем, на повторе создаётся впечатление, что Слимани перед тем, как отдать передачу, вёл борьбу с фолом. Так что не факт, что гол засчитали бы, если б Белайли попал.

27' Подача камерунцев справа на одиннадцатиметровую, там уже уверенно на выходе забирает мяч М`Боли.

25' Слимани зацепился за мяч на левом краю атаки, но упустил его за лицевую.

22' ГО-О-О-О-О-Л!!! Чупо-Мотинг, 0:1!

Неудачно сыграл на выходе М`Боли, столкнувшись с собственным защитником после подачи Экамби от левого углового флажка, и не сумел зафиксировать мяч, а Чупо-Мотинг с подбора хлёстко и точно пробил по центру!

20' Пошла скидка головой к правому углу вратарской хозяев на Тавамбу, которого успел опередить защитник.

20' В очередной раз Марез и Слимани по центру спокойно добираются до линии штрафной соперника. Там уже внимательно обороняются "львы".

18' Чупо-Мотинг справа ушёл в лицевую и пробовал подать в штрафную, но упустил мяч за пределы поля.

17' С дальним ударом в правый от себя угол не без труда справляется Онана. Впрочем, в любом случае офсайд был в этом эпизоде.

16' Оставил Марез мяч Белайли, который со стандарта довольно бесхитростно пробил по центру низом прямо в "стенку".

16' От правого углового флажка Марез подал к линии вратарской, откуда вынесли мяч защитники за пределы штрафной.

14' Марез выполняет рывок по центру, а Нгадеу не успевает за соперником и сносит его.

13' Марез в опорной зоне технично подработал под левую ногу и пробовал закрутить в дальнюю "девятку", чуть выше створа.

12' Очень потерянной по первым минутам выглядит команда Камеруна, но, пожалуй, просто нужно команде хоть немного почувствовать мяч. Владения маловато пока что у гостей.

10' Хитро низом пробовали разыграть стандарт алжирцы, однако хладнокровно прервали передачу в штрафную защитники гостей.

9' Продолжают кружить хозяева вокруг штрафной соперника, и въезжает сзади Кастеллетто в ноги Слимани.

7' Слимани вновь пробовал обострить, на этот раз справа. Обыгрался он в очередной раз с Марезом, который под давлением защитников отдал передачу назад, после чего уже несколько потеряла атака остроту.

5' Бенаяда открылся на правой бровке под диагональ Белайли, принял передачу и вырезал кросс к линии вратарской, где чуть-чуть не успел замкнуть набегавший из глубины Слимани.

4' Вновь разогнал атаку Слимани, после чего накоротке отдал передачу в пределах штрафной на Мареза. Того выдавили подальше от ворот, а затем всё-таки пробил издалека Рияд, мимо.

3' Пробуют и камерунцы выйти в атаку, соперник довольно плотно встречает около центральной линии.

2' Вскоре после розыгрыша корнера добрался в штрафной до мяча Онана, однако выбил прямо на ногу Слимани, который с ходу пробил мимо створа.

1' Оперативно провели атаку хозяева, и заработал Слимани на левом краю атаки угловой, который оперативно разыграли алжирцы накоротке