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  3. Отборочные матчи: Африка: Финал
Алжир
FIFA #30
0:1
Второй тайм: 56'
Камерун
FIFA #54
0'
0:1
22' Гол
Чупо-Мотинг Эрик
52' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
56'

Ход матча

22'
0:1
Чупо-Мотинг Эрик
52'
Зерруки Рамиз
 
Прогнозы 113
Алжир 57.5% (65)
X 24.8% (28)
Камерун 17.7% (20)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
В последнем очном матче сборная Алжира выиграла со счетом 1-0, чем хорошо так улучшила шансы на успех.... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Алжир
Ничья
Камерун
1.98
3.23
4.95
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Алжир
Камерун

История личных встреч

Алжир
Камерун

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМА
0:1
ОМА
2:0
ОМА
1:1

Результаты последних матчей

Алжир
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Камерун - Алжир 0:1 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0
Алжир - Гана 3:0 Тунис - Алжир 0:2 Катар - Алжир 1:2 Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1
Камерун
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Камерун - Алжир 0:1 Буркина-Фасо - Камерун 3:3 Камерун - Египет 0:0 Гамбия - Камерун 0:2
Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    Стартовал второй тайм.
  • Угловой
    55'
    Белайли слева выполняет подачу от углового флажка на ближнюю штангу, там верх остаётся за гостями.
  • 54'
    Кастеллетто в обороне играет на опережение, головой выбивая за лицевую.
  • 53'
    Повреждение у Чупо-Мотинга, появляются врачи на поле.
  • Желтая карточка
    52'
    Зерруки фолит в середине поля, жёлтая.
  • 52'
    Смещался вдоль линии штрафной Белайли слева к центру, но мяч у него отобрали.
  • 51'
    Длинный заброс вдоль бровки к левому краю атаки хозяев, там выносят гости за боковую.
  • Офсайд
    49'
    Слимани забивает из пределов вратарской гол, который не засчитывают из-за офсайда.
  • 48'
    Первый удар после перерыва. Хонгла неточно пробил, М`боли вводит мяч в игру.
  • 47'
    Неспеша выходит Алжир из обороны, а камерунцы встречают соперника только уже ближе к центральному кругу.
  • 46'
    Ни у кого не держится мяч в дебюте тайма, несколько волнуются команды и пробуют нащупать владение.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Алжир значительно лучше смотрелся по началу матча, однако камерунцы нашли и реализовали свой момент. После этого шла примерно равная игра. По итогам двух встреч счёт на данный момент равный, и впереди ключевой отрезок противостояния.
  • 45'
    Длинный заброс в линию атаки хозяев за спину защитникам в направлении Мареза, не долетает мяч до Рияда.
  • Травма, повреждение
    45'
    Слимани открывается на линии вратарской под навес с левого фланга, однако Онана его опережает и при этом получает в борьбе повреждение.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено к первому тайму.
  • 43'
    Неудачный перевод Мареза вдоль центральной линии на противоположный фланг, однако сразу вступают в отбор партнёры и возвращают владение.
  • 42'
    В очередной раз едва не получил мяч слева на линии вратарской Тавамба, но опередил его защитник.
  • Видеоповтор
    39'
    И вновь! Опять столкновение Белайли и Коллинса в штрафной, но нет пенальти - после видеопросмотра подтверждают судьи, что Фаи играл в мяч.
  • Угловой
    38'
    И сразу же ещё один спорный эпизод. После подачи углового вроде как попадает мяч в руку Гуэ.
  • Видеоповтор
    38'
    На VAR проверили столкновение Коллинса и Белайли, но нет - там явно в мяч играл защитник гостей.
  • 36'
    Белайли слева ворвался в штрафную и заработал корнер в борьбе с Коллинсом.
  • Фол, нарушение
    36'
    Высокая подача со стандарта от правой бровки в штрафную алжирцев, там фол в атаке фиксируют судьи.
  • Угловой
    34'
    Дважды подряд разыгрывали хозяева угловые. Во втором случае неплохой получилась подача у Мареза справа к линии вратарской, однако никто из партнёров там до мяча не добрался.
  • 33'
    Аталь слева пробовал накрутить Фаи Коллинса и подать в штрафную, но только заработал корнер.
  • 32'
    Навес от хозяев справа в направлении Слимани, в штрафной на опережение играют гости и выносят в аут.
  • 31'
    Хонгла технично убрал соперника ещё почти в центре поля, после чего сам же протащил вперёд и из-за пределов штрафной неплохо пробил под перекладину. М`Боли был на месте и без особого труда поймал.
  • Опасный момент
    29'
    Слимани вывел на ударную позицию Белайли, который с нескольких метров не попал в ближний угол! Впрочем, на повторе создаётся впечатление, что Слимани перед тем, как отдать передачу, вёл борьбу с фолом. Так что не факт, что гол засчитали бы, если б Белайли попал.
  • 27'
    Подача камерунцев справа на одиннадцатиметровую, там уже уверенно на выходе забирает мяч М`Боли.
  • 25'
    Слимани зацепился за мяч на левом краю атаки, но упустил его за лицевую.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-Л!!! Чупо-Мотинг, 0:1!
    Неудачно сыграл на выходе М`Боли, столкнувшись с собственным защитником после подачи Экамби от левого углового флажка, и не сумел зафиксировать мяч, а Чупо-Мотинг с подбора хлёстко и точно пробил по центру!
  • 20'
    Пошла скидка головой к правому углу вратарской хозяев на Тавамбу, которого успел опередить защитник.
  • 20'
    В очередной раз Марез и Слимани по центру спокойно добираются до линии штрафной соперника. Там уже внимательно обороняются "львы".
  • 18'
    Чупо-Мотинг справа ушёл в лицевую и пробовал подать в штрафную, но упустил мяч за пределы поля.
  • Офсайд
    17'
    С дальним ударом в правый от себя угол не без труда справляется Онана. Впрочем, в любом случае офсайд был в этом эпизоде.
  • 16'
    Оставил Марез мяч Белайли, который со стандарта довольно бесхитростно пробил по центру низом прямо в "стенку".
  • Угловой
    16'
    От правого углового флажка Марез подал к линии вратарской, откуда вынесли мяч защитники за пределы штрафной.
  • Фол, нарушение
    14'
    Марез выполняет рывок по центру, а Нгадеу не успевает за соперником и сносит его.
  • 13'
    Марез в опорной зоне технично подработал под левую ногу и пробовал закрутить в дальнюю "девятку", чуть выше створа.
  • 12'
    Очень потерянной по первым минутам выглядит команда Камеруна, но, пожалуй, просто нужно команде хоть немного почувствовать мяч. Владения маловато пока что у гостей.
  • 10'
    Хитро низом пробовали разыграть стандарт алжирцы, однако хладнокровно прервали передачу в штрафную защитники гостей.
  • Фол, нарушение
    9'
    Продолжают кружить хозяева вокруг штрафной соперника, и въезжает сзади Кастеллетто в ноги Слимани.
  • 7'
    Слимани вновь пробовал обострить, на этот раз справа. Обыгрался он в очередной раз с Марезом, который под давлением защитников отдал передачу назад, после чего уже несколько потеряла атака остроту.
  • 5'
    Бенаяда открылся на правой бровке под диагональ Белайли, принял передачу и вырезал кросс к линии вратарской, где чуть-чуть не успел замкнуть набегавший из глубины Слимани.
  • 4'
    Вновь разогнал атаку Слимани, после чего накоротке отдал передачу в пределах штрафной на Мареза. Того выдавили подальше от ворот, а затем всё-таки пробил издалека Рияд, мимо.
  • 3'
    Пробуют и камерунцы выйти в атаку, соперник довольно плотно встречает около центральной линии.
  • Угловой
    2'
    Вскоре после розыгрыша корнера добрался в штрафной до мяча Онана, однако выбил прямо на ногу Слимани, который с ходу пробил мимо створа.
  • 1'
    Оперативно провели атаку хозяева, и заработал Слимани на левом краю атаки угловой, который оперативно разыграли алжирцы накоротке
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Анонс
    Добро пожаловать на решающий стыковой матч отбора ЧМ-2022 в Африке между сборными Алжира и Камеруна. В первой встрече бронзовые призёры завершившегося недавно Кубка Африканских Наций дома уступили "зелёным" с минимальным счётом, но сегодня сделают всё возможное, чтобы отквитать эту фору и всё-таки пробиться на мундиаль. Алжирцы же постараются удержать и развить довольно неожиданно добытое на чужом поле преимущество. Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
Прогнозы 113
Алжир 57.5% (65)
X 24.8% (28)
Камерун 17.7% (20)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
В последнем очном матче сборная Алжира выиграла со счетом 1-0, чем хорошо так улучшила шансы на успех.... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алжир
Ничья
Камерун
1.98
3.23
4.95
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Алжир 0:1 Камерун онлайн

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Прогнозы на матч Алжир 0:1 Камерун

Исход игры
Алжир
57.5% (65)
Ничья
24.8% (28)
Камерун
17.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
60.19% (65)
Нет
39.81% (43)
Популярный счёт
1:0 Алжир
29.2% (33)
2:1 Алжир
23.9% (27)
1:1 Ничья
19.5% (22)
1:2 Камерун
10.6% (12)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:1 Камерун
2.7% (3)
1:3 Камерун
2.7% (3)
2:0 Алжир
1.8% (2)
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