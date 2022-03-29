Биссума нанес прицельный удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Мог игрок сборной Мали и более ответственно к своему моменту отнестись сейчас.

Диаби пронесся к воротам соперника и попытался пробить сам. Тот факт, что запнулся футболист помешал ему нанести прицельный удар.

Усиленно светят лазерами в лицом игрокам Мали фанаты. Но никакого внимания футболисты не обращают на эти мелочи жизни. Сейчас важнее забить гол.

Слити досталось по ногам сейчас. Куяте перестарался в отборе здесь. Сбил он буквально на газон соперника, за что удостоился предупреждения.

Свистит стадион, потому как в последние минуты активно перекатывает мяч в районе центрального круга команда Мали. В любом случае, напряжение в нашей встрече никуда не девается.

По-прежнему нужно 1 гол забивать гостям, чтобы сравняться по сумме двух встреч с соперником. Но, как мне кажется, это не входит в планы сборной Туниса.

Айдара с левого фланга выполнял передачу в штрафную своего соперника, но мяч полетел прямиком в руки голкиперу, сыгравшему по итоге на выходе.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. Счет в нашей встрече по прежнему - 0:0. Пока ничья!

45' Завершается первый тайм прекрасным ударом Дженепо Мусса по воротам. Однако мяч попадает в спину соперника, и улетев назад, отбирает шансы на гол у гостей.

45' Не отдают мяч гости матча своему сопернику. Катают по полю мяч, пытаясь забить гол в ворота.

45' Четыре минуты добавляет арбитр к основному времени. Есть еще шансы у команд забить гол в первом тайме.

44' Малул Али пробивает штрафной удар. Мяч летит мимо ворот, однако были все шансы у Бешира добить этот мяч, но попытка не удалась.

42' Спасает Мункоро свои ворота, поймав мяч в руки, после атаки Туниса. Хороший удар могли мы наблюдать от Жазири.

39' Посчитал арбитр, что Дрэгер Мохамед жестко атаковал Айдара Массадио. Останавливает он игру для штрафного удара.

38' Дрэгер Мохамед выбрасывает мяч из-за боковой на Гандри в надежде, что смогут они ухватиться за мяч. Но увы. Мяч вновь потерян.

36' Более активно играют сегодня гости . Намного больше времени владеют они сегодня мячом, нежели хозяева.

34' Замена в составе Мали. Айдара Амаду покидает поле, на его замену выходит Камара Мохамед. С трудом покидает поле Айдара, видно последствие падений в этом матче дают о себе знать.

31' Пытаются игроки Мали подобраться к воротам. Траоре Амари сегодня особенно активен.

29' Серьезное столкновение происходит в центре поля. Жазири лежит на поле, при столкновение неудачно упал он на левую руку. Медицинская бригада оказала помощь и игра продолжается.

26' Айдару Амаду уводят с поля медицинская бригада. Получает он повреждение ноги во время столкновением с соперником. Будем надеется, что не всё так серьезно.

24' ОПАСНО! Прекрасную атаку показывают игроки Мали. Самассеку Диади передал мяч в подкате за собой Айдару, а тот тем временем бьет по воротам. Но, к сожалению, мяч летит выше ворот.

22' Очень много сегодня падений у обеих команд, активно борются игроки за любую возможность отобрать у соперника мяч.

20' Нарушение фиксирует арбитр. Ледуни сбивает в подкате Траоре. Штрафной удар.

19' Пытаются пробиться игроки Туниса через защиту соперников, но пока все атаки прерываются на центре поля.

16' Дженепо Мусса пробивает угловой. Разворачивается борьба за мяч у ворот Туниса, однако атака не завершается успехом и мяч улетает на другую сторону поля..

15' Дженепо теперь впереди нарушает правила. По ногам он зацепил одного из соперников. Судья пока отказывается показывать предупреждения.

14' Мусса Дженепо не сумел по левому флангу убежать у воротам соперника. Снес его один из защитников команды хозяев.

13' Жазири нанес удар с линии штрафной по воротам соперника - мяч правее цели полетел. Было, в общем-то, неплохо, но и немного неточно.

12' Какое-то странное ощущение у меня относительно этого матча. Кажется, что этот поединок и вовсе голов не принесет. Уж больно смахивает игра на рядовой поединок КАН.

10' Айдара на левом фланге получил удар по ногам. Арбитр тут же дал свисток, зафиксировав фол против игрока Мали.

9' Ничего сверхъестественного на поле не происходит. У меня складывается такое ощущение, что играют по счету хозяева.

8' Пока обкатывает мяч сборная Мали. Напомню, первую встречу выиграли футболисты Туниса со счетом 1:0. Гости намерены отыграться.

6' Биссума получил сейчас по ногам в центре поля. Остановка в игре назрела молниеносно.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает Айдара после прострел левого фланга от партнера, но судья не засчитывает гол. Офсайд зафиксирован у игрока атакующей команды. Счет прежний.

3' Первый свисток в нашей игре. Ставят подножку Массадио Айдара. Штрафной удар.

2' Сборная Туниса вышла сегодня на поле в форме белого цвета, в то время, как игроки Мали в желтых цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.