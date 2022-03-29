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Тунис
FIFA #27
0:0
Второй тайм: 58'
Мали
FIFA #57
0' 58'

Ход матча

34'
 
Камара Мохамед
Айдара Амаду
Прогнозы 110
Тунис 80.9% (89)
X 11.8% (13)
Мали 7.3% (8)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Гости побегут в атаку с первых минут, они и в первой встрече активно атаковали. Хозяева же свои моменты... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Мали
2.56
3.01
3.55
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Мали

История личных встреч

Тунис
Мали

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ОМА
0:1
КАН
0:1
ТМС
1:0
КАН
1:1
ЧАН
1:2
ТМС
4:2

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0
Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2
Мали
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мали - Тунис 0:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1
Тунис - Мали 0:1 Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1
  • Второй тайм
  • 56'
    Свистит стадион, потому как в последние минуты активно перекатывает мяч в районе центрального круга команда Мали. В любом случае, напряжение в нашей встрече никуда не девается.
  • Желтая карточка
    55'
    Слити досталось по ногам сейчас. Куяте перестарался в отборе здесь. Сбил он буквально на газон соперника, за что удостоился предупреждения.
  • 54'
    Усиленно светят лазерами в лицом игрокам Мали фанаты. Но никакого внимания футболисты не обращают на эти мелочи жизни. Сейчас важнее забить гол.
  • 52'
    Диаби пронесся к воротам соперника и попытался пробить сам. Тот факт, что запнулся футболист помешал ему нанести прицельный удар.
  • 51'
    Биссума нанес прицельный удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Мог игрок сборной Мали и более ответственно к своему моменту отнестись сейчас.
  • 50'
    Айдара с левого фланга выполнял передачу в штрафную своего соперника, но мяч полетел прямиком в руки голкиперу, сыгравшему по итоге на выходе.
  • 48'
    По-прежнему нужно 1 гол забивать гостям, чтобы сравняться по сумме двух встреч с соперником. Но, как мне кажется, это не входит в планы сборной Туниса.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. Счет в нашей встрече по прежнему - 0:0. Пока ничья!
  • 45'
    Завершается первый тайм прекрасным ударом Дженепо Мусса по воротам. Однако мяч попадает в спину соперника, и улетев назад, отбирает шансы на гол у гостей. 
  • 45'
    Не отдают мяч гости матча своему сопернику. Катают по полю мяч, пытаясь забить гол в ворота. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавляет арбитр к основному времени. Есть еще шансы у команд забить гол в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    44'
    Малул Али пробивает штрафной удар. Мяч летит мимо ворот, однако были все шансы у Бешира добить этот мяч, но попытка не удалась.
  • Опасный момент
    42'
    Спасает Мункоро свои ворота, поймав мяч в руки, после атаки Туниса. Хороший удар могли мы наблюдать от Жазири.
  • Фол, нарушение
    39'
    Посчитал арбитр, что Дрэгер Мохамед жестко атаковал Айдара Массадио. Останавливает он игру для штрафного удара.
  • 38'
    Дрэгер Мохамед выбрасывает мяч из-за боковой на Гандри в надежде, что смогут они ухватиться за мяч. Но увы. Мяч вновь потерян.
  • 36'
    Более активно играют сегодня гости .  Намного больше времени владеют они сегодня мячом, нежели хозяева.
  • Замена
    34'
    Замена в составе Мали. Айдара Амаду покидает поле, на его замену выходит Камара Мохамед. С трудом покидает поле Айдара, видно последствие падений в этом матче дают о себе знать. 
  • 31'
    Пытаются игроки Мали подобраться к воротам.  Траоре Амари сегодня особенно активен. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Серьезное столкновение происходит в центре поля. Жазири лежит на поле, при столкновение неудачно упал он на левую руку. Медицинская бригада оказала помощь и игра продолжается. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Айдару  Амаду уводят с поля медицинская бригада. Получает он повреждение ноги во время столкновением с соперником. Будем надеется, что не всё так серьезно.
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Прекрасную атаку показывают игроки Мали. Самассеку Диади передал мяч в подкате за собой Айдару, а тот тем временем бьет по воротам. Но, к сожалению, мяч летит выше ворот. 
  • 22'
    Очень много сегодня падений у обеих команд, активно борются игроки за любую возможность отобрать у соперника мяч. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Нарушение фиксирует арбитр. Ледуни сбивает в подкате Траоре. Штрафной удар.
  • 19'
    Пытаются пробиться игроки Туниса через защиту соперников, но пока все атаки прерываются на центре поля. 
  • Угловой
    16'
    Дженепо Мусса пробивает угловой. Разворачивается борьба за мяч у ворот Туниса, однако атака не завершается успехом и мяч улетает на другую сторону поля.. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Дженепо теперь впереди нарушает правила. По ногам он зацепил одного из соперников. Судья пока отказывается показывать предупреждения.
  • Фол, нарушение
    14'
    Мусса Дженепо не сумел по левому флангу убежать у воротам соперника. Снес его один из защитников команды хозяев.
  • 13'
    Жазири нанес удар с линии штрафной по воротам соперника - мяч правее цели полетел. Было, в общем-то, неплохо, но и немного неточно.
  • 12'
    Какое-то странное ощущение у меня относительно этого матча. Кажется, что этот поединок и вовсе голов не принесет. Уж больно смахивает игра на рядовой поединок КАН.
  • Фол, нарушение
    10'
    Айдара на левом фланге получил удар по ногам. Арбитр тут же дал свисток, зафиксировав фол против игрока Мали.
  • 9'
    Ничего сверхъестественного на поле не происходит. У меня складывается такое ощущение, что играют по счету хозяева.
  • 8'
    Пока обкатывает мяч сборная Мали. Напомню, первую встречу выиграли футболисты Туниса со счетом 1:0. Гости намерены отыграться.
  • Фол, нарушение
    6'
    Биссума получил сейчас по ногам в центре поля. Остановка в игре назрела молниеносно.
  • Офсайд
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает Айдара после прострел  левого фланга от партнера, но судья не засчитывает гол. Офсайд зафиксирован у игрока атакующей команды. Счет прежний.
  • Фол, нарушение
    3'
    Первый свисток в нашей игре.  Ставят подножку Массадио Айдара. Штрафной удар.
  • 2'
    Сборная Туниса вышла сегодня на поле в форме белого цвета, в то время, как игроки Мали в желтых цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между Тунисом и Мали стартовала. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках  одного из отборочных матчей сойдутся лицом к лицу игроки сборных Туниса и Мали. 

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
     
Прогнозы 110
Тунис 80.9% (89)
X 11.8% (13)
Мали 7.3% (8)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Гости побегут в атаку с первых минут, они и в первой встрече активно атаковали. Хозяева же свои моменты... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Мали
2.56
3.01
3.55
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Где смотреть матч Тунис 0:0 Мали онлайн

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Прогнозы на матч Тунис 0:0 Мали

Исход игры
Тунис
80.9% (89)
Ничья
11.8% (13)
Мали
7.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
36.11% (39)
Нет
63.89% (69)
Популярный счёт
1:0 Тунис
40% (44)
2:1 Тунис
20% (22)
2:0 Тунис
16.4% (18)
1:1 Ничья
8.2% (9)
1:2 Мали
3.6% (4)
0:1 Мали
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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