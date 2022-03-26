  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Африка: Финал
Тунис
FIFA #27
 
Позже
Мали
FIFA #57
Прогнозы 35
Тунис 82.9% (29)
X 5.7% (2)
Мали 11.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Мали
3.70
2.80
3.41
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тунис
Мали

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ОМА
0:1
КАН
0:1
ТМС
1:0
КАН
1:1
ЧАН
1:2
ТМС
4:2

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0
Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2
Мали
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мали - Тунис 0:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1
Тунис - Мали 0:1 Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Мали от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Тунис 82.9% (29)
    X 5.7% (2)
    Мали 11.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тунис
    Ничья
    Мали
    3.70
    2.80
    3.41
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тунис - Мали онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Тунис - Мали

    Исход игры
    Тунис
    82.9% (29)
    Ничья
    5.7% (2)
    Мали
    11.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.43% (11)
    Меньше
    68.57% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    31.43% (11)
    Нет
    68.57% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Тунис
    31.4% (11)
    1:0 Тунис
    28.6% (10)
    2:1 Тунис
    22.9% (8)
    0:1 Мали
    5.7% (2)
    1:2 Мали
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тунис
    Мали

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     