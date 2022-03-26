История личных встреч
Тунис
Мали
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0
Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2
Мали
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мали - Тунис 0:1 Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1
Тунис - Мали 0:1 Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1
Прогнозы на матч Тунис - Мали
Исход игры
Тунис
82.9% (29)
Ничья
5.7% (2)
Мали
11.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (11)
Меньше
68.57% (24)
Обе команды забьют
Да
31.43% (11)
Нет
68.57% (24)
Популярный счёт
2:0 Тунис
31.4% (11)
1:0 Тунис
28.6% (10)
2:1 Тунис
22.9% (8)
0:1 Мали
5.7% (2)
1:2 Мали
5.7% (2)
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