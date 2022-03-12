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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Макартур
2:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
8' Гол
Нун Крэйг
10' Желтая карточка
Keanu Baccus
30' Желтая карточка
Петратос Димитри
64' Желтая карточка
Янну Апостолос
64' Желтая карточка
Матч Джордон
2:0
73' Гол
Давила Улисес
76' Желтая карточка
Курто Филип
2:1
80' Гол
 81'
12
Курто
Филип
23
Мариаппа
Эдриан
6
Aleksandar
Jovanovic
I
20
Ускок
Томислав
14
Наджар
Муди
17
Нун
Крэйг
8
Матч
Джордон
11
Оар
Томас
10
Давила
Улисес
99
Янну
Апостолос
35
Туре
Альхассан
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
15
Мрчела
Томислав
25
Phillip
Cancar
3
Траоре
Адама
III
17
Keanu
Baccus
8
Угаркович
Стивен
11
Огава
Кеидзиро
23
Петратос
Димитри
7
Наджарин
Рами
10
Хемед
Томер
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

AЛ(
0:2
2:2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нун Крэйг 2 0.67
Давила Улисес 1 0.33
Туре Альхассан 1 0.33
Янну Апостолос 1 0.33
Ускок Томислав 1 0.33
Michael Ruhs 1 0.33
Jake Hollman 1 0.33
Да Силва Даниэль 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Keanu Baccus 1 0.2
Хемед Томер 1 (1) 0.2
Петратос Димитри 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мередит Джеймс 1 0
Нун Крэйг 1 0
Матч Джордон 1 0
Янну Апостолос 1 0
Курто Филип 1 0
Сусняр Александар 1 0
Макгинг Джейк 1 0
Jake Hollman 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петратос Димитри 2 0
Ris Williams1 2 0
Антонис Терри 1 0
Keanu Baccus 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Макартур 2:0 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Сидней 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
6. Брисбен Роар 4 1 1 2 5 - 4 4
7. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 5 1 0 4 2 - 9 3
9. Перт Глори 3 0 1 2 2 - 5 1
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Макартур 2:0 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
2. Макартур 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сидней 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Брисбен Роар 3 0 1 2 2 - 4 1
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Петратос Димитри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Нун Крэйг бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
3.14
3.65
2.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Макартур 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн

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