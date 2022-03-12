Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
2:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Кэмпбеллтаун
1:0
8' ГолНун Крэйг
10' Желтая карточкаKeanu Baccus
30' Желтая карточкаПетратос Димитри
64' Желтая карточкаЯнну Апостолос
64' Желтая карточкаМатч Джордон
2:0
73' ГолДавила Улисес
76' Желтая карточкаКурто Филип
Ход матча
8'
1:0
10'
30'
64'
64'
73'
2:0
76'
80'
2:1
12
Курто
Филип
14
Наджар
Муди
17
Нун
Крэйг
11
Оар
Томас
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Наджар МудиЗащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Liam RoseЗащитник
-
21 Jake Hollman
-
19 Michael Ruhs
-
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нун Крэйг
|2
|0.67
|Давила Улисес
|1
|0.33
|Туре Альхассан
|1
|0.33
|Янну Апостолос
|1
|0.33
|Ускок Томислав
|1
|0.33
|Michael Ruhs
|1
|0.33
|Jake Hollman
|1
|0.33
|Да Силва Даниэль
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Keanu Baccus
|1
|0.2
|Хемед Томер
|1 (1)
|0.2
|Петратос Димитри
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мередит Джеймс
|1
|0
|Нун Крэйг
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Янну Апостолос
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Сусняр Александар
|1
|0
|Макгинг Джейк
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петратос Димитри
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Keanu Baccus
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Макартур
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:2
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|9.
|Перт Глори
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Макартур
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|2.
|Макартур
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сидней
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|6.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0