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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В официальном матче в рамках южноамериканского отбора на чемпионат мира встретятся сборные Аргентины и Венесуэлы. Текстовый онлайн этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.