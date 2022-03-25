Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Муссо ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бое ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Отеро РомулоПолузащитник
-
15 Мурильо ДжонНападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пекерман Хосе
История личных встреч
Аргентина
Венесуэла
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|7
|0.47
|Месси Лионель
|6 (2)
|0.4
|Гонсалес Николас
|2
|0.13
|Ди Мария Анхель
|2
|0.13
|Корреа Хоакин
|2
|0.13
|Паредес Леандро
|1
|0.07
|Де Пауль Родриго
|1
|0.07
|Корреа Анхель
|1
|0.07
|Ромеро Кристиан
|1
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Дибала Пауло
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|4
|0.25
|Мачис Дарвин
|3
|0.19
|Чансельор Джон
|2
|0.13
|Сотельдо Йеферсон
|1 (1)
|0.06
|Бель Эдуард
|1
|0.06
|Мартинес Хосеф
|1
|0.06
|Рамирес Эрик
|1
|0.06
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0.06
|Эрнандес Рональд
|0
|0
|Отеро Ромуло
|0
|0
|Гонсалес Оскар II
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Паредес Леандро
|4
|0
|Ромеро Кристиан
|3
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринкон Томас
|6
|1
|Гонсалес Оскар II
|4
|0
|Эрнандес Рональд
|3
|0
|Мартинес Луис
|1
|1
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Морено Хуниор
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Фельтшер Рольф
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Аристегиета Фернандо
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Чансельор Джон
|1
|0
|Мурильо Джон
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Бель Эдуард
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
8 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Пропущено
2
18
2 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
2 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
50%
4
22%
16-30
1
50%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
12
11
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
4
33%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Забито
23
14
17 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
6
26%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
7
30%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
2
9%
3
21%
76-90
Пропущено
7
30
4 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
43%
5
17%
16-30
1
14%
8
27%
31-45
1
14%
3
10%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
2
29%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1
Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1
Венесуэла
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Уругвай - Венесуэла 4:1 Венесуэла - Боливия 4:1 Венесуэла - Перу 1:2 Эквадор - Венесуэла 1:0
Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Венесуэла - Бразилия 1:3 Парагвай - Венесуэла 2:1 Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|36 - 5
|42
|2.
|Аргентина
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|23 - 7
|35
|3.
|Эквадор
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 18
|25
|4.
|Уругвай
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|5.
|Перу
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|6.
|Колумбия
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 19
|20
|7.
|Чили
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|8.
|Парагвай
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 24
|16
|9.
|Боливия
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 38
|15
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|23 - 1
|24
|2.
|Аргентина
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Колумбия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Боливия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|7.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Парагвай
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|4.
|Эквадор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|5.
|Уругвай
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|Чили
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|7.
|Колумбия
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 13
|6
|9.
|Боливия
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 28
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 18
|0
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Прогнозы на матч Аргентина - Венесуэла
Исход игры
Аргентина
99.1% (112)
Ничья
0% (0)
Венесуэла
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (42)
Меньше
59.62% (62)
Обе команды забьют
Да
19.23% (20)
Нет
80.77% (84)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
47.8% (54)
3:0 Аргентина
15% (17)
2:1 Аргентина
9.7% (11)
1:0 Аргентина
7.1% (8)
3:1 Аргентина
4.4% (5)
4:0 Аргентина
4.4% (5)
3:2 Аргентина
1.8% (2)
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