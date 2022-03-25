  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Аргентина
FIFA #6
 
Позже
Венесуэла
FIFA #50
Прогнозы 113
Аргентина 99.1% (112)
X 0% (0)
Венесуэла 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Венесуэла
1.17
7.90
20.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Армани
Франко
13
Молина
Науэль
6
Песселья
Херман
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
8
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
16
Корреа
Хоакин
15
Гонсалес
Николас
1
Фариньес
Вилькер
16
Росалес
Роберто
4
Чансельор
Джон
2
Феррареси
Науэль
3
Макоун
Кристиан
8
Кассерес
Кристиан
6
Эррера
Янгель
13
Мартинес
Хосе
Андрес
19
Наварро
Мигель
23
Рондон
Саломон
17
Мартинес
Хосеф
Аргентина
4-3-3
Венесуэла
4-4-2

История личных встреч

Аргентина
Венесуэла

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЮА
1:3
КА
0:2
ТМС
1:3
ОМЮА
1:1
ОМЮА
2:2
КА
4:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:0
ТМС
0:1
ТМС
4:1
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 0.47
Месси Лионель 6 (2) 0.4
Гонсалес Николас 2 0.13
Ди Мария Анхель 2 0.13
Корреа Хоакин 2 0.13
Паредес Леандро 1 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.07
Корреа Анхель 1 0.07
Ромеро Кристиан 1 0.07
Ло Чельсо Джовани 0 0
Дибала Пауло 0 0
Акунья Маркос 0 0
Молина Науэль 0 0
Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 4 0.25
Мачис Дарвин 3 0.19
Чансельор Джон 2 0.13
Сотельдо Йеферсон 1 (1) 0.06
Бель Эдуард 1 0.06
Мартинес Хосеф 1 0.06
Рамирес Эрик 1 0.06
Дель Пино Маго Луис 1 0.06
Эрнандес Рональд 0 0
Отеро Ромуло 0 0
Гонсалес Оскар II 0 0
Эррера Янгель 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Паредес Леандро 4 0
Ромеро Кристиан 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Акунья Маркос 2 0
Песселья Херман 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Дибала Пауло 1 0
Окампос Лукас 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0
Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринкон Томас 6 1
Гонсалес Оскар II 4 0
Эрнандес Рональд 3 0
Мартинес Луис 1 1
Анхель Вилькер 2 0
Морено Хуниор 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Кассерес Кристиан 2 0
Росалес Роберто 1 0
Фельтшер Рольф 1 0
Рондон Саломон 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Аристегиета Фернандо 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Чансельор Джон 1 0
Мурильо Джон 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Бель Эдуард 1 0
Уртадо Хан 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Дель Пино Маго Луис 1 0
Феррареси Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
8 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

2
18
2 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
2 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
50%
4
22%
16-30
1
50%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

12
11
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
4
33%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

23
14
17 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
6
26%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
7
30%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
2
9%
3
21%
76-90

Пропущено

7
30
4 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
43%
5
17%
16-30
1
14%
8
27%
31-45
1
14%
3
10%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
2
29%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1
Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1
Венесуэла
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Уругвай - Венесуэла 4:1 Венесуэла - Боливия 4:1 Венесуэла - Перу 1:2 Эквадор - Венесуэла 1:0
Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Венесуэла - Бразилия 1:3 Парагвай - Венесуэла 2:1 Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 16 13 3 0 36 - 5 42
2. Аргентина Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор Заявка 17 7 4 6 26 - 18 25
4. Уругвай Заявка 17 7 4 6 20 - 22 25
5. Перу Заявка 17 6 3 8 17 - 22 21
6. Колумбия Заявка 17 4 8 5 19 - 19 20
7. Чили Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
8. Парагвай Заявка 17 3 7 7 12 - 24 16
9. Боливия Заявка 17 4 3 10 23 - 38 15
10. Венесуэла Заявка 16 3 1 12 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 8 0 0 23 - 1 24
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Колумбия Заявка 9 3 4 2 11 - 7 13
6. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
7. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Перу Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Парагвай Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
4. Эквадор Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
5. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6. Чили Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
7. Колумбия Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия Заявка 9 0 2 7 6 - 28 2
10. Венесуэла Заявка 8 0 0 8 3 - 18 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В официальном матче в рамках южноамериканского отбора на чемпионат мира встретятся сборные Аргентины и Венесуэлы. Текстовый онлайн этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Венесуэла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2022, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 113
Аргентина 99.1% (112)
X 0% (0)
Венесуэла 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Венесуэла
1.17
7.90
20.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Аргентина - Венесуэла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Аргентина - Венесуэла

Исход игры
Аргентина
99.1% (112)
Ничья
0% (0)
Венесуэла
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (42)
Меньше
59.62% (62)
Обе команды забьют
Да
19.23% (20)
Нет
80.77% (84)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
47.8% (54)
3:0 Аргентина
15% (17)
2:1 Аргентина
9.7% (11)
1:0 Аргентина
7.1% (8)
3:1 Аргентина
4.4% (5)
4:0 Аргентина
4.4% (5)
3:2 Аргентина
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аргентина
Венесуэла

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 