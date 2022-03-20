Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
11
Висса
Йоан
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
20 Чодури ХамзаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
24 Фосу ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лестер
Брентфорд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.38
|Мэддисон Джеймс
|7
|0.27
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.23
|Дака Пэтсон
|4
|0.15
|Лукман Адемола
|4
|0.15
|Барнс Харви
|3
|0.12
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.08
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|11 (5)
|0.38
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.1
|Висса Йоан
|3
|0.1
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Каньос Серхи
|2
|0.07
|Генри Рико
|2
|0.07
|Янельт Витали
|2
|0.07
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дака Пэтсон
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Понтус
|6
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Тони Айвен
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
4%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
7
30%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
7
30%
3
18%
76-90
Пропущено
17
25
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
18%
4
16%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
2
12%
7
28%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
5
29%
29%
5
20%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
3
17%
7
44%
76-90
Пропущено
27
19
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
5
19%
2
11%
1-15
5
19%
4
21%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
4
15%
3
16%
76-90
Забито
41
33
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
4
10%
3
9%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
10
24%
5
15%
31-45
7
17%
5
15%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
10
24%
10
30%
76-90
Пропущено
44
44
23 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
8
18%
6
14%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
6
14%
11
25%
31-45
5
11%
5
11%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
9
20%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0
Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|44 - 35
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|31 - 26
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|41 - 40
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|12.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|13.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 67
|29
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 15
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Брентфорд
Исход игры
Лестер
93.3% (112)
Ничья
5.8% (7)
Брентфорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 Лестер
39.2% (47)
2:0 Лестер
21.7% (26)
1:0 Лестер
18.3% (22)
3:1 Лестер
5.8% (7)
1:1 Ничья
4.2% (5)
4:2 Лестер
1.7% (2)
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