  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Брентфорд
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
17
Тони
Айвен
Лестер
4-3-2-1
Брентфорд
4-3-2-1

История личных встреч

Лестер
Брентфорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
1:3
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.38
Мэддисон Джеймс 7 0.27
Тилеманс Юри 6 (2) 0.23
Дака Пэтсон 4 0.15
Лукман Адемола 4 0.15
Барнс Харви 3 0.12
Ихеаначо Келечи 2 0.08
Рикарду Перейра II 1 0.04
Эванс Джонни 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Сёюнджю Чаглар 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 11 (5) 0.38
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.1
Висса Йоан 3 0.1
Норгор Кристиан 2 0.07
Каньос Серхи 2 0.07
Генри Рико 2 0.07
Янельт Витали 2 0.07
Янссон Понтус 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дака Пэтсон 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 6 0
Норгор Кристиан 6 0
Тони Айвен 6 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Бех Мадс 1 0
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
4%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
7
30%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
7
30%
3
18%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
18%
4
16%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
2
12%
7
28%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
5
29%
29%
5
20%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
3
17%
7
44%
76-90

Пропущено

27
19
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
5
19%
2
11%
1-15
5
19%
4
21%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
4
15%
3
16%
76-90

Забито

41
33
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
4
10%
3
9%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
10
24%
5
15%
31-45
7
17%
5
15%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
10
24%
10
30%
76-90

Пропущено

44
44
23 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
8
18%
6
14%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
6
14%
11
25%
31-45
5
11%
5
11%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
9
20%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0
Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
6. Вест Хэм Заявка 29 14 6 9 48 - 36 48
7. Тоттенхэм Заявка 28 15 3 10 44 - 35 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
11. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
12. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
13. Лестер Заявка 26 9 6 11 40 - 45 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
6. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
7. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
8. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 17 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 114
    Лестер 93% (106)
    X 6.1% (7)
    Брентфорд 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Брентфорд
    2.21
    3.52
    3.73
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Брентфорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Лестер - Брентфорд

    Исход игры
    Лестер
    93.3% (112)
    Ничья
    5.8% (7)
    Брентфорд
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.1% (60)
    Меньше
    46.9% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    56.64% (64)
    Нет
    43.36% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    39.2% (47)
    2:0 Лестер
    21.7% (26)
    1:0 Лестер
    18.3% (22)
    3:1 Лестер
    5.8% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    4:2 Лестер
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     