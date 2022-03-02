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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Алания
1:0
Перерыв
Арсенал Тула
Прогнозы 128
Алания 50% (64)
X 21.1% (27)
Арсенал Тула 28.9% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Арсенал Тула
2.55
3.75
3.34
Все Коэффициенты
Алания
Арсенал Тула

История личных встреч

Алания
Арсенал Тула

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ФПД
3:0
ФПД
2:0

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3
ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0
Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • 45'
    Хубулов не преуспел в чужой штрафной, пошла ответная атака "канониров".
  • 45'
    Гулиев примерно с линии штрафной низом послал мяч мимо левого угла.
  • 44'
    Солдатенко отразил дальний удар Чаушича перед собой, и Хабалов его подстраховал.
  • Фол, нарушение
    43'
    Татаев в атаке врезался в ноги Эванса Кангвы.
  • 42'
    Хабалов на правом фланге отдал мяч Давиду Кобесову, а обратный пас не прошёл.
  • 42'
    Прострел Засеева с правого края не дошёл до адресата.
  • 41'
    Давиташвили сместился с левого края в центр и нанёс дальний удар мимо створа.
  • 39'
    Моментов в последние минут 10 нет, игра развивается по сценарию ведущей в счёте команды.
  • 38'
    Нет предпосылок, что "Арсенал" сравнят счёт до перерыва.
  • 37'
    Давид Кобесов не смог войти в чужую штрафную мимо Радаковича - аут в пользу "Алании".
  • 37'
    Марков впереди проиграл единоборство Татаеву.
  • 35'
    У обеих команд жёлто-красные цвета, и в данном случае ими пожертвовали гости, вышедшие в серо-жёлтом.
  • 34'
    "Алания" контролирует мяч в центре и на своей половине поля.
  • 33'
    Но Кубок на то и Кубок, чтобы команды из ФНЛ могли серьёзно соперничать с клубами РПЛ.
  • 32'
    "Арсенал" всё никак не может найти свою игру в атаке.
  • Офсайд
    31'
    Давид Кобесов попал в положение "вне игры".
  • Опасный момент
    29'
    Гурциев из зоны левого инсайда опасно пробил, но свои ворота защитил Коченков.
  • 27'
    Коченков справился с дальним ударом Гурциева.
  • 26'
    Дальняя попытка Эванса Кангвы - в руки Солдатенко.
  • Офсайд
    25'
    Гурциев оказался в офсайде на правом полуфланге.
  • Фол, нарушение
    23'
    Теперь Давиташвили нарушил правила против Татаева на чужой половине.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хубулов на фланге столкнулся с Радаковичем - фол хозяев.
  • Опасный момент
    21'
    Гурциев имел два момента. Получив проникающий пас от Давида Кобесова, он не переиграл Коченкова с близкой дистанции, после чего на добивании через себя отправил мяч мимо створа.
  • Офсайд
    20'
    Марков, выбегая один на один с Солдатенко, попал в положение "вне игры".
  • 19'
    Подача Кингса Кангвы со стандарта снята защитником "Алании".
  • Желтая карточка
    19'
    Хабалов на правом краю обороны ударил по ноге Маркова. Жёлтая карточка.
  • 18'
    Эванс Кангва не догнал мяч на левом краю поля.
  • 18'
    Давиташвили пробовал войти в штрафную с правого фланга, но Качмазов выбил мяч за боковую.
  • 16'
    Туляки подобрали мяч около чужой штрафной, Эванс Кангва обыгрался с партнёром, но хорошего продолжения не получилось.
  • 15'
    Хосонов остановил проход Эванса Кангвы по левому флангу без фола.
  • 14'
    Коченков выбил мяч от своих ворот, и защитник "канониров" отпасовал назад своему вратарю.
  • 13'
    Кингс Кангва сделал справа заброс в направлении Эванса, мяч финишировал в руках Солдатенко.
  • 12'
    Гурциев навесил со стандарта, гости послали мяч в аут за дальнюю боковую.
  • Фол, нарушение
    11'
    Радакович ударил по ногам Давида Кобесова. "Алания" исполнит штрафной с левого края.
  • 11'
    Опасный прострел "барсов" с правой стороны остался незамкнутым - Давид Кобесов не дотянулся до мяча в падении.
  • Фол, нарушение
    9'
    Степанов недалеко от чужой штрафной подкатился в ноги Хабалову.
  • 9'
    Татаев выполнил закидушку с левого фланга, мяч поймал Коченков.
  • 7'
    Больше времени игра проходит на половине поля "Арсенала".
  • 6'
    Хабалов навесил слева со штрафного на ближнюю штангу, игрок гостей отбил мяч в аут.
  • 5'
    В голевой атаке у "Алании" на левом фланге упал Давид Кобесов, но судья не стал свистеть.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Владимир Хубулов!
    Качмазов прострелил с левого фланга, и Хубулов замкнул ближнюю штангу. Коченков не смог остановить мяч на ленточке.
     
  • 3'
    Пока интересных событий нет в этом матче.
  • 2'
    "Алания" в жёлто-красной форме, "Арсенал" в серой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • В 1/8 финала Кубка России тульский "Арсенал" сыграет на выезде с "Аланией", текстовую трансляцию проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 128
Алания 50% (64)
X 21.1% (27)
Арсенал Тула 28.9% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Арсенал Тула
2.55
3.75
3.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алания 1:0 Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч Алания 1:0 Арсенал Тула

Исход игры
Алания
50% (64)
Ничья
21.1% (27)
Арсенал Тула
28.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
68.22% (73)
Нет
31.78% (34)
Популярный счёт
1:0 Алания
20.3% (26)
2:1 Алания
19.5% (25)
1:1 Ничья
18% (23)
1:2 Арсенал Тула
17.2% (22)
0:2 Арсенал Тула
2.3% (3)
0:1 Арсенал Тула
2.3% (3)
2:0 Алания
1.6% (2)
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