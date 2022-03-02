Татаев в атаке врезался в ноги Эванса Кангвы.

Солдатенко отразил дальний удар Чаушича перед собой, и Хабалов его подстраховал.

Гулиев примерно с линии штрафной низом послал мяч мимо левого угла.

Хубулов не преуспел в чужой штрафной, пошла ответная атака "канониров".

42' Хабалов на правом фланге отдал мяч Давиду Кобесову, а обратный пас не прошёл.

42' Прострел Засеева с правого края не дошёл до адресата.

41' Давиташвили сместился с левого края в центр и нанёс дальний удар мимо створа.

39' Моментов в последние минут 10 нет, игра развивается по сценарию ведущей в счёте команды.

38' Нет предпосылок, что "Арсенал" сравнят счёт до перерыва.

37' Давид Кобесов не смог войти в чужую штрафную мимо Радаковича - аут в пользу "Алании".

37' Марков впереди проиграл единоборство Татаеву.

35' У обеих команд жёлто-красные цвета, и в данном случае ими пожертвовали гости, вышедшие в серо-жёлтом.

34' "Алания" контролирует мяч в центре и на своей половине поля.

33' Но Кубок на то и Кубок, чтобы команды из ФНЛ могли серьёзно соперничать с клубами РПЛ.

32' "Арсенал" всё никак не может найти свою игру в атаке.

31' Давид Кобесов попал в положение "вне игры".

29' Гурциев из зоны левого инсайда опасно пробил, но свои ворота защитил Коченков.

27' Коченков справился с дальним ударом Гурциева.

26' Дальняя попытка Эванса Кангвы - в руки Солдатенко.

25' Гурциев оказался в офсайде на правом полуфланге.

23' Теперь Давиташвили нарушил правила против Татаева на чужой половине.

22' Хубулов на фланге столкнулся с Радаковичем - фол хозяев.

21' Гурциев имел два момента. Получив проникающий пас от Давида Кобесова, он не переиграл Коченкова с близкой дистанции, после чего на добивании через себя отправил мяч мимо створа.

20' Марков, выбегая один на один с Солдатенко, попал в положение "вне игры".

19' Подача Кингса Кангвы со стандарта снята защитником "Алании".

19' Хабалов на правом краю обороны ударил по ноге Маркова. Жёлтая карточка.

18' Эванс Кангва не догнал мяч на левом краю поля.

18' Давиташвили пробовал войти в штрафную с правого фланга, но Качмазов выбил мяч за боковую.

16' Туляки подобрали мяч около чужой штрафной, Эванс Кангва обыгрался с партнёром, но хорошего продолжения не получилось.

15' Хосонов остановил проход Эванса Кангвы по левому флангу без фола.

14' Коченков выбил мяч от своих ворот, и защитник "канониров" отпасовал назад своему вратарю.

13' Кингс Кангва сделал справа заброс в направлении Эванса, мяч финишировал в руках Солдатенко.

12' Гурциев навесил со стандарта, гости послали мяч в аут за дальнюю боковую.

11' Радакович ударил по ногам Давида Кобесова. "Алания" исполнит штрафной с левого края.

11' Опасный прострел "барсов" с правой стороны остался незамкнутым - Давид Кобесов не дотянулся до мяча в падении.

9' Степанов недалеко от чужой штрафной подкатился в ноги Хабалову.

9' Татаев выполнил закидушку с левого фланга, мяч поймал Коченков.

7' Больше времени игра проходит на половине поля "Арсенала".

6' Хабалов навесил слева со штрафного на ближнюю штангу, игрок гостей отбил мяч в аут.

5' В голевой атаке у "Алании" на левом фланге упал Давид Кобесов, но судья не стал свистеть.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Владимир Хубулов!

Качмазов прострелил с левого фланга, и Хубулов замкнул ближнюю штангу. Коченков не смог остановить мяч на ленточке.



3' Пока интересных событий нет в этом матче.

2' "Алания" в жёлто-красной форме, "Арсенал" в серой.