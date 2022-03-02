РОССИЯ: Кубок 2021-2022
1:0
Перерыв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Багаев АланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
-
38 Кулешин ИльяЗащитник
- Нападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Божович Миодраг
История личных встреч
Алания
Арсенал Тула
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3
ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0
Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6
Прогнозы на матч Алания 1:0 Арсенал Тула
Исход игры
Алания
50% (64)
Ничья
21.1% (27)
Арсенал Тула
28.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
68.22% (73)
Нет
31.78% (34)
Популярный счёт
1:0 Алания
20.3% (26)
2:1 Алания
19.5% (25)
1:1 Ничья
18% (23)
1:2 Арсенал Тула
17.2% (22)
0:2 Арсенал Тула
2.3% (3)
0:1 Арсенал Тула
2.3% (3)
2:0 Алания
1.6% (2)
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