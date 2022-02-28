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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Арсенал Тула
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Арсенал Тула
2.48
3.50
2.98
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Арсенал Тула

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ФПД
3:0
ФПД
2:0

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3
ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0
Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 2 дня 3 часа 38 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.48
    3.50
    2.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Арсенал Тула онлайн


    Прогнозы на матч Алания - Арсенал Тула

    Исход игры
    Алания
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал Тула
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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    Алания
    Арсенал Тула

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