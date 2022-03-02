РОССИЯ: Кубок 2021-2022
1:0
Второй тайм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
История личных встреч
Сочи
ЦСКА Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|1
|0.33
|Ахметов Ильзат
|1
|0.33
|Кучаев Константин
|1
|0.33
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.33
|Чалов Фёдор
|0
|0
|Бистрович Кристиян
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучаев Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1
КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Сочи 1:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Сочи
36.7% (47)
Ничья
28.9% (37)
ЦСКА Москва
34.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
83.64% (92)
Нет
16.36% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (32)
2:1 Сочи
22.7% (29)
1:2 ЦСКА Москва
19.5% (25)
1:0 Сочи
7.8% (10)
0:1 ЦСКА Москва
4.7% (6)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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