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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Сочи
1:0
Второй тайм
ЦСКА Москва
Прогнозы 128
Сочи 36.7% (47)
X 28.9% (37)
ЦСКА Москва 34.4% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
2.71
3.50
8.00
Все Коэффициенты
Новости
Сочи
ЦСКА Москва

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 0.33
Ахметов Ильзат 1 0.33
Кучаев Константин 1 0.33
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.33
Чалов Фёдор 0 0
Бистрович Кристиян 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучаев Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1
КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
1/8 финала
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
1 Алания
0 Арсенал Тула
0 Сочи
0 ЦСКА Москва
0 Спартак Москва
0 ФК Кубань
0 Локомотив Москва
0 Енисей
0 Рубин
0 Ротор
0 Балтика
0 Чайка
0 Зенит
0 КАМАЗ
1/4 финала
?
?
?
?
?
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?
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1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Угловой
    50'
    Контратака "Сочи" после перехвата в центре поля. Бурмистрова покатил справа на Нобоа, у которого из-под ног мяч выбили на угловой.
  • 49'
    С помощью корнера не удалось "армейцам" создать ничего острого.
  • Угловой
    48'
    Сочинцы пошли вперёд правым флангом и заработали угловой.
  • Фол, нарушение
    47'
    Гбамин поставил подножку Цаллагову на фланге.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Замена у ЦСКА в перерыве: Бруно Фукс вместо Набабкина.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. Оказывается, 2 минуты добавлял арбитр. Изначально титр показывал одну.
  • 45'
    Нобоа сделал заброс на правый край вратарской, Акинфеев сыграл на выходе и поймал мяч.
  • Опасный момент
    45'
    Язиджи с левого полуфланга попал в сетку с внешней стороны.
  • 45'
    Нобоа сделал заброс на правый край вратарской, Акинфеев сыграл на выходе и поймал мяч.
  • 45'
    Разобрались черноморцы в своей штрафной на подаче корнера.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Язиджи со штрафного подал к ближней штанге, сочинцы вынесли мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    44'
    Карраскаль развернулся впереди на правом фланге и был завален на газон оппонентом.
  • Офсайд
    43'
    Марио Фернандес на своём фланге сделал пас вперёд в офсайд.
  • 42'
    Нельзя сказать, что "Сочи" забил незаслуженно. Предпосылки к этому были.
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кристиан Нобоа!
    Ангбан подал с левого полуфланга на правый, Маргасов скинул низом, и Нобоа с линии штрафной отправил мяч в левый угол.
  • Опасный момент
    40'
    Нобоа навесил слева с корнера на ближнюю штангу, Родригао головой пробил выше створа.
  • Желтая карточка
    39'
    Жёлтая карточка Акинфееву за разговоры.
  • Угловой
    39'
    Цаллагов с правого полуфланга с подбора низом послал мяч левее створа. Там был рикошет - а значит, ожидается угловой.
  • 38'
    "Сочи" сейчас действует первым номером, но "армейцы" хорошо обороняются.
  • 37'
    Кассьера вхолостую попробовал побороться впереди за мяч, сфера досталась Акинфееву.
  • 36'
    Довольно добротная игра идёт в первом тайме, динамичная, смотрится.
  • 35'
    Нобоа отправил мяч в чужую штрафную в направлении Бурмистрова, но сферу укрыл Набабкин, и она досталась Акинфееву.
  • Травма, повреждение
    34'
    Это Зайнутдинов, которому наступил на стопу Родригао. Судья нарушения не заметил. Медбригада на поле.
  • 33'
    Лежит и крутится на газоне игрок ЦСКА, игра не останавливается.
  • Опасный момент
    32'
    Касьерра подцепил заброс из середины поля и отправил мяч правее створа. Было рандеву с голкипером.
  • 32'
    После короткого паса Гбамина Карраскаль метров с 18 пробил в левый угол в руки Джанаева.
  • Фол, нарушение
    31'
    Терехов в центре поля на фланге уронил Медину.
  • Штанга
    30'
    Медина почти с линии штрафной дуговым ударом послал мяч в перекладину по центру.
  • 29'
    Язиджи отдал влево Карраскалю, чей пас в штрафную был прерван Родригао, но мяч всё равно остался у гостей.
  • 28'
    Маргасов с подбора пробил плохо - мяч выкатился за левую боковую линию.
  • 27'
    Черноморцы контролируют мяч в середине поля.
  • 26'
    Джанаев вышел из штрафной, столкнулся с Гбамином, непосредственной опасности воротам "Сочи" не возникло.
  • 25'
    Фернандес в падении вынес мяч головой из собственной штрафной, не подпустив к нему Терехова.
  • Замена
    24'
    Вместо травмированного Заболотного у ЦСКА появился на поле Хесус Медина.
  • 23'
    В последние минуты "барсы" стали активнее действовать в атаке.
  • Травма, повреждение
    22'
    Заболотного поменяют из-за мышечной травмы.
  • 21'
    Ангбан прострелил слева, и Нобоа, падая после контракта с Язиджи, нанёс заблокированный удар.
  • 21'
    Нобоа сделал проникающий пас в штрафную, там у сочинцев зацепиться за мяч не получилось.
  • 19'
    Заболотный в районе линии штрафной сбросил на Язиджи, который стал сохранять мяч, а не искать возможность для удара.
  • 18'
    Обляков развил контратаку ЦСКА, которую Заболотный завершил ударом в левый нижний угол, где мяч поймал Джанаев.
  • Офсайд
    17'
    Офсайд у "Сочи" во время скидки головой Касьерры партнёру.
  • 16'
    Терехов не дотянулся до мяча, который забросил в чужую штрафную Нобоа.
  • 15'
    Фернандес навесил, Заболотный скинул, а Зайнутдинов в падении плотно пробил низом - мяч забрал Джанаев.
  • 15'
    Сочинцы потеряли мяч в центре поля, однако выбежать в быструю контратаку Заболотному не удалось.
  • 15'
    Бийол выбил мяч с подступов своей штрафной в центр поля.
  • 13'
    Дальний низовой удар Бурмистрова - в перчатки Акинфееву.
  • 13'
    Гбамин остановил зарождавшуюся контратаку "Сочи", отобрав мяч у Касьерры, и из-за пределов штрафной отправил мяч в руки Джанаеву.
  • Угловой
    12'
    Язиджи навесил справа со штрафного на дальнюю штангу, Родригао выбил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    12'
    Цаллагов сыграл рукой недалеко от своей штрафной.
  • Судья
    11'
    Язиджи стал смещаться в центр, вроде прошёл Терехова, но упал. Фола судья не усмотрел.
  • 10'
    "Армейцы" вбросят впереди возле углового флажка на правом фланге.
  • Опасный момент
    9'
    Касьерра продавил Бийола на правом полуфланге и мощно ударил в ближний угол - Акинфеев парировал.
  • 8'
    Зайнутдинов отдал влево пас Карраскалю, чью подачу снял Родригао.
  • Желтая карточка
    7'
    Маргасов вдали от ворот ударил по ноге Облякова, за что получил жёлтую карточку.
  • 6'
    Бурмистров с 17 метров с разворота послал мяч немного левее створа.
  • 5'
    В основном игра происходит в центре поля, у "армейцев" мяч держится больше.
  • Фол, нарушение
    4'
    Родригао на центральной линии толкнул на газон Заболотного.
  • 3'
    "Армейцы" немножко поатаковали, теперь позиционно идут вперёд "барсы".
  • Фол, нарушение
    2'
    Гбамин подтолкнул Нобоа на чужой половине.
  • 1'
    ЦСКА играет в белой форме, сочинцы вышли в тёмной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал.
  • До матча
  • "Сочи" и ЦСКА сыграют в матче 1/8 финала Кубка России. Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 128
Сочи 36.7% (47)
X 28.9% (37)
ЦСКА Москва 34.4% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
2.71
3.50
8.00
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Где смотреть матч Сочи 1:0 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Сочи 1:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Сочи
36.7% (47)
Ничья
28.9% (37)
ЦСКА Москва
34.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
83.64% (92)
Нет
16.36% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (32)
2:1 Сочи
22.7% (29)
1:2 ЦСКА Москва
19.5% (25)
1:0 Сочи
7.8% (10)
0:1 ЦСКА Москва
4.7% (6)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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