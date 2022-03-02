С помощью корнера не удалось "армейцам" создать ничего острого.

Контратака "Сочи" после перехвата в центре поля. Бурмистрова покатил справа на Нобоа, у которого из-под ног мяч выбили на угловой.

Замена у ЦСКА в перерыве: Бруно Фукс вместо Набабкина.

Первый тайм

— Конец первого тайма. Оказывается, 2 минуты добавлял арбитр. Изначально титр показывал одну.

45' Нобоа сделал заброс на правый край вратарской, Акинфеев сыграл на выходе и поймал мяч.

45' Язиджи с левого полуфланга попал в сетку с внешней стороны.

45' Нобоа сделал заброс на правый край вратарской, Акинфеев сыграл на выходе и поймал мяч.

45' Разобрались черноморцы в своей штрафной на подаче корнера.

45' +1 минута.

45' Язиджи со штрафного подал к ближней штанге, сочинцы вынесли мяч на угловой.

44' Карраскаль развернулся впереди на правом фланге и был завален на газон оппонентом.

43' Марио Фернандес на своём фланге сделал пас вперёд в офсайд.

42' Нельзя сказать, что "Сочи" забил незаслуженно. Предпосылки к этому были.

41' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кристиан Нобоа!

Ангбан подал с левого полуфланга на правый, Маргасов скинул низом, и Нобоа с линии штрафной отправил мяч в левый угол.

40' Нобоа навесил слева с корнера на ближнюю штангу, Родригао головой пробил выше створа.

39' Жёлтая карточка Акинфееву за разговоры.

39' Цаллагов с правого полуфланга с подбора низом послал мяч левее створа. Там был рикошет - а значит, ожидается угловой.

38' "Сочи" сейчас действует первым номером, но "армейцы" хорошо обороняются.

37' Кассьера вхолостую попробовал побороться впереди за мяч, сфера досталась Акинфееву.

36' Довольно добротная игра идёт в первом тайме, динамичная, смотрится.

35' Нобоа отправил мяч в чужую штрафную в направлении Бурмистрова, но сферу укрыл Набабкин, и она досталась Акинфееву.

34' Это Зайнутдинов, которому наступил на стопу Родригао. Судья нарушения не заметил. Медбригада на поле.

33' Лежит и крутится на газоне игрок ЦСКА, игра не останавливается.

32' Касьерра подцепил заброс из середины поля и отправил мяч правее створа. Было рандеву с голкипером.

32' После короткого паса Гбамина Карраскаль метров с 18 пробил в левый угол в руки Джанаева.

31' Терехов в центре поля на фланге уронил Медину.

30' Медина почти с линии штрафной дуговым ударом послал мяч в перекладину по центру.

29' Язиджи отдал влево Карраскалю, чей пас в штрафную был прерван Родригао, но мяч всё равно остался у гостей.

28' Маргасов с подбора пробил плохо - мяч выкатился за левую боковую линию.

27' Черноморцы контролируют мяч в середине поля.

26' Джанаев вышел из штрафной, столкнулся с Гбамином, непосредственной опасности воротам "Сочи" не возникло.

25' Фернандес в падении вынес мяч головой из собственной штрафной, не подпустив к нему Терехова.

24' Вместо травмированного Заболотного у ЦСКА появился на поле Хесус Медина.

23' В последние минуты "барсы" стали активнее действовать в атаке.

22' Заболотного поменяют из-за мышечной травмы.

21' Ангбан прострелил слева, и Нобоа, падая после контракта с Язиджи, нанёс заблокированный удар.

21' Нобоа сделал проникающий пас в штрафную, там у сочинцев зацепиться за мяч не получилось.

19' Заболотный в районе линии штрафной сбросил на Язиджи, который стал сохранять мяч, а не искать возможность для удара.

18' Обляков развил контратаку ЦСКА, которую Заболотный завершил ударом в левый нижний угол, где мяч поймал Джанаев.

17' Офсайд у "Сочи" во время скидки головой Касьерры партнёру.

16' Терехов не дотянулся до мяча, который забросил в чужую штрафную Нобоа.

15' Фернандес навесил, Заболотный скинул, а Зайнутдинов в падении плотно пробил низом - мяч забрал Джанаев.

15' Сочинцы потеряли мяч в центре поля, однако выбежать в быструю контратаку Заболотному не удалось.

15' Бийол выбил мяч с подступов своей штрафной в центр поля.

13' Дальний низовой удар Бурмистрова - в перчатки Акинфееву.

13' Гбамин остановил зарождавшуюся контратаку "Сочи", отобрав мяч у Касьерры, и из-за пределов штрафной отправил мяч в руки Джанаеву.

12' Язиджи навесил справа со штрафного на дальнюю штангу, Родригао выбил мяч на угловой.

12' Цаллагов сыграл рукой недалеко от своей штрафной.

11' Язиджи стал смещаться в центр, вроде прошёл Терехова, но упал. Фола судья не усмотрел.

10' "Армейцы" вбросят впереди возле углового флажка на правом фланге.

9' Касьерра продавил Бийола на правом полуфланге и мощно ударил в ближний угол - Акинфеев парировал.

8' Зайнутдинов отдал влево пас Карраскалю, чью подачу снял Родригао.

7' Маргасов вдали от ворот ударил по ноге Облякова, за что получил жёлтую карточку.

6' Бурмистров с 17 метров с разворота послал мяч немного левее створа.

5' В основном игра происходит в центре поля, у "армейцев" мяч держится больше.

4' Родригао на центральной линии толкнул на газон Заболотного.

3' "Армейцы" немножко поатаковали, теперь позиционно идут вперёд "барсы".

2' Гбамин подтолкнул Нобоа на чужой половине.

1' ЦСКА играет в белой форме, сочинцы вышли в тёмной.