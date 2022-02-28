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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 1
Сочи 100% (1)
X 0% (0)
ЦСКА Москва 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
2.64
3.68
2.84
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 0.5
Ахметов Ильзат 1 0.5
Кучаев Константин 1 0.5
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.5
Чалов Фёдор 0 0
Бистрович Кристиян 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучаев Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1
КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 2 дня 5 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 1
    Сочи 100% (1)
    X 0% (0)
    ЦСКА Москва 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.64
    3.68
    2.84
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сочи - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Сочи
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ЦСКА Москва
    0% (0)
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    Сочи
    ЦСКА Москва

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