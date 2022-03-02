Москвичи быстро разыграли угловой удар, но Бакаев на фланге нарушил правила.

Сапета у центрального круга ударил сзади по ногам Промеса.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! ДЖИКИЯ!!! Петров справа со штрафного навесил к воротам, где Джикия головой срезал мяч в дальний угол собственных ворот.

Второй тайм в Москве!

Максименко неудачно выбил мяч от ворот. Литвинов сыграл на перехвате и ситуацию смог быстро разрядить.

Бакаев покатил мяч направо на Хлусевича, который с линии штрафной площади низом пробил в Нестеренко.

Хлусевич на чужой половине поля сбил Сидорова и получил жёлтую карточку.

Гурфов выбил мяч у Мартинса на Лаука, который слева прорвался к воротам. Умяров смог выбить мяч у Максима.

Угловой удар разыграли гости. Доставить мяч к воротам им не удалось.

Петров на правом фланге забрался в офсайд.

Большаков на фланге попал локтем по лицу Джикии.

Промес слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Петров выбил мяч за пределы поля.

Первый тайм

— Перерыв! "Спартак" (Москва) - "Кубань" - 3:0.

45' Промес от углового флага навесил к воротам. Мяч вынесен на Хлусевича, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

45' Бакаев справа навесил на дальнюю штангу, где Николсон не смог пробить головой прицельно.

45' Хомуха на фланге завалил на газон Мартинса.

45' 2 минуты добавил Бобровский в первом тайме.

45' "Спартак" решил спокойно подержать мяч в центре поля.

44' Рыбин не откликнулся на заброс Гурфова вперёд по правому флангу.

43' Гурфов со штрафного сделал заброс вперёд, а Кофрие откинул мяч в сторону. Максименко рванул вовремя и состояться угловому удару не дал.

42' Мартинс у центрального круга сбил Сапету.

41' Промес слева с двадцати метров пробил точно в Нестеренко.

40' Хомуха в центре поля подтолкнул в спину Хлусевича.

39' Рыбин не позволил Айртону слева навесить к воротам.

38' Сидоров на чужой половине поля врезал по ногам Бакаеву и получил жёлтую карточку.

37' Лаук на левом фланге забрался в офсайд.

36' Хомуха помешал Николсону по центру прорваться в штрафную площадь.

34' Николсону медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

33' Эдиев в центральном круге ударил сзади по ноге Николсона.

32' Промес совершил длинный рейд к чужой штрафной площади и сделал неточный короткий пас на Бакаева.

31' Бакаев перед чужой штрафной площадью нарушил правила.

30' Алейников на фланге сбил Кофрие.

29' Лаук оказался в офсайде.

28' Пас Бакаева вперёд на Промеса получился неточным.

27' "Кубань" сумела подержать мяч на чужой половине поля.

26' "Спартак" за первую половину тайма добился заметного преимущества. Посмотрим, как это повлияет на характер дальнейшей игры.

25' Замена в составе "Кубани": вместо Данилы Ведерникова на поле вышел Алексей Рыбин.

24' Петров с двадцати одного метра низом правее ворот.

22' Хлусевич на добивании отправил мяч в сетку, но Николсон, выходивший к воротам, оказался в офсайде.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:0!!!

НИКОЛСОН!!! Хлусевич справа прострелил к ближней штанге, где Николсон без помех переправил мяч в сетку.

20' Лаук слева в штрафной площади с разворота пробил по воротам. Максименко расположился верно и мяч поймал.

19' Бакаев забрался в офсайд.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ПРОМЕС!!! Промес со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в голову Хомухе и полетел в дальний угол, а Нестеренко на рикошет среагировать не смог.

17' Большаков перед своей штрафной площадью сыграл рукой. Двадцать четыре метра до ворот.

16' Алейников в центре поля попал по ногам Бакаеву.

14' Умяров сделал заброс вперёд направо на Хлусевича, где Даниил оказался в офсайде.

13' "Кубань" организовала атаку. Лаук на левом фланге не смог переиграть Хлусевича.

12' Николсон в чужой штрафной площади сыграл рукой.

10' Лаук на чужой половине поля ударил по ногам Джикию.

9' Бакаев справа с линии штрафной площади пробил по воротам. Нестеренко забрал мяч в руки.

8' Прострел Кофрие справа к воротам соперники перехватили.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ПРОМЕС!!! Николсон справа прорвался вперёд и откатил мяч на Хлусевича. После короткого паса в центр от Даниила Промес переиграл Нестеренко.

5' Большаков со штрафного с тридцати метров пробил в левый угол. Максименко сместился к штанге и забрал мяч в руки.

4' Хлусевич справа прострелил к воротам. После рикошета пас пяткой сделал Николсон, а Промесу не удалось переиграть Нестеренко.

3' Команды обменялись неспешными атаками без подходов к штрафной площади.

2' "Спартак" играет в красных футболках и белых трусах, "Кубань" - в жёлтых футболках и зелёных трусах.