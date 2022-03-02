РОССИЯ: Кубок 2021-2022
3:0
Второй тайм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хомуха ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаук МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Карев ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
История личных встреч
Спартак Москва
ФК Кубань
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дышеков Аслан
|1
|0.25
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1
Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5
Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
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— ?
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— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Спартак Москва 3:0 ФК Кубань
Исход игры
Спартак Москва
93% (120)
Ничья
3.1% (4)
ФК Кубань
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
26.13% (29)
Нет
73.87% (82)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
43.4% (56)
1:0 Спартак Москва
13.2% (17)
2:1 Спартак Москва
12.4% (16)
3:0 Спартак Москва
6.2% (8)
3:1 Спартак Москва
4.7% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
1:2 ФК Кубань
1.6% (2)
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