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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
3:0
Второй тайм
ФК Кубань
Спартак Москва
ФК Кубань

История личных встреч

Спартак Москва
ФК Кубань

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дышеков Аслан 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1
Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5
Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 1:0
1/8 финала
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
1 Алания
0 Арсенал Тула
1 Сочи
2 ЦСКА Москва
0 Спартак Москва
0 ФК Кубань
0 Локомотив Москва
0 Енисей
0 Рубин
0 Ротор
0 Балтика
0 Чайка
0 Зенит
0 КАМАЗ
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Гол в свои ворота
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    ДЖИКИЯ!!! Петров справа со штрафного навесил к воротам, где Джикия головой срезал мяч в дальний угол собственных ворот.
  • Фол, нарушение
    54'
    Айртон на фланге сбил Сапету.
  • Фол, нарушение
    54'
    Сапета у центрального круга ударил сзади по ногам Промеса.
  • 53'
    Лаук сделал неточный пас направо на ход Гурфову.
  • Угловой
    52'
    Москвичи быстро разыграли угловой удар, но Бакаев на фланге нарушил правила.
  • 52'
    Промес слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Петров выбил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    51'
    Большаков на фланге попал локтем по лицу Джикии.
  • Офсайд
    51'
    Петров на правом фланге забрался в офсайд.
  • Угловой
    50'
    Угловой удар разыграли гости. Доставить мяч к воротам им не удалось.
  • 50'
    Гурфов выбил мяч у Мартинса на Лаука, который слева прорвался к воротам. Умяров смог выбить мяч у Максима.
  • Желтая карточка
    49'
    Хлусевич на чужой половине поля сбил Сидорова и получил жёлтую карточку.
  • 48'
    Бакаев покатил мяч направо на Хлусевича, который с линии штрафной площади низом пробил в Нестеренко.
  • 47'
    Максименко неудачно выбил мяч от ворот. Литвинов сыграл на перехвате и ситуацию смог быстро разрядить.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Москве!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Спартак" (Москва) - "Кубань" - 3:0.
  • Угловой
    45'
    Промес от углового флага навесил к воротам. Мяч вынесен на Хлусевича, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 45'
    Бакаев справа навесил на дальнюю штангу, где Николсон не смог пробить головой прицельно.
  • Фол, нарушение
    45'
    Хомуха на фланге завалил на газон Мартинса.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Бобровский в первом тайме.
  • 45'
    "Спартак" решил спокойно подержать мяч в центре поля.
  • 44'
    Рыбин не откликнулся на заброс Гурфова вперёд по правому флангу.
  • 43'
    Гурфов со штрафного сделал заброс вперёд, а Кофрие откинул мяч в сторону. Максименко рванул вовремя и состояться угловому удару не дал.
  • Фол, нарушение
    42'
    Мартинс у центрального круга сбил Сапету.
  • 41'
    Промес слева с двадцати метров пробил точно в Нестеренко.
  • Фол, нарушение
    40'
    Хомуха в центре поля подтолкнул в спину Хлусевича.
  • 39'
    Рыбин не позволил Айртону слева навесить к воротам.
  • Желтая карточка
    38'
    Сидоров на чужой половине поля врезал по ногам Бакаеву и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    37'
    Лаук на левом фланге забрался в офсайд.
  • 36'
    Хомуха помешал Николсону по центру прорваться в штрафную площадь.
  • Травма, повреждение
    34'
    Николсону медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
  • 33'
    Эдиев в центральном круге ударил сзади по ноге Николсона.
  • 32'
    Промес совершил длинный рейд к чужой штрафной площади и сделал неточный короткий пас на Бакаева.
  • Фол, нарушение
    31'
    Бакаев перед чужой штрафной площадью нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    30'
    Алейников на фланге сбил Кофрие.
  • Офсайд
    29'
    Лаук оказался в офсайде.
  • 28'
    Пас Бакаева вперёд на Промеса получился неточным.
  • 27'
    "Кубань" сумела подержать мяч на чужой половине поля.
  • 26'
    "Спартак" за первую половину тайма добился заметного преимущества. Посмотрим, как это повлияет на характер дальнейшей игры.
  • Замена
    25'
    Замена в составе "Кубани": вместо Данилы Ведерникова на поле вышел Алексей Рыбин.
  • 24'
    Петров с двадцати одного метра низом правее ворот.
  • Офсайд
    22'
    Хлусевич на добивании отправил мяч в сетку, но Николсон, выходивший к воротам, оказался в офсайде.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    НИКОЛСОН!!! Хлусевич справа прострелил к ближней штанге, где Николсон без помех переправил мяч в сетку.
  • Опасный момент
    20'
    Лаук слева в штрафной площади с разворота пробил по воротам. Максименко расположился верно и мяч поймал.
  • Офсайд
    19'
    Бакаев забрался в офсайд.
  • 2 гола - дубль!
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ПРОМЕС!!! Промес со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в голову Хомухе и полетел в дальний угол, а Нестеренко на рикошет среагировать не смог.
  • Фол, нарушение
    17'
    Большаков перед своей штрафной площадью сыграл рукой. Двадцать четыре метра до ворот.
  • Фол, нарушение
    16'
    Алейников в центре поля попал по ногам Бакаеву.
  • Офсайд
    14'
    Умяров сделал заброс вперёд направо на Хлусевича, где Даниил оказался в офсайде.
  • 13'
    "Кубань" организовала атаку. Лаук на левом фланге не смог переиграть Хлусевича.
  • Фол, нарушение
    12'
    Николсон в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    10'
    Лаук на чужой половине поля ударил по ногам Джикию.
  • 9'
    Бакаев справа с линии штрафной площади пробил по воротам. Нестеренко забрал мяч в руки.
  • 8'
    Прострел Кофрие справа к воротам соперники перехватили.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ПРОМЕС!!! Николсон справа прорвался вперёд и откатил мяч на Хлусевича. После короткого паса в центр от Даниила Промес переиграл Нестеренко.
  • 5'
    Большаков со штрафного с тридцати метров пробил в левый угол. Максименко сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • 4'
    Хлусевич справа прострелил к воротам. После рикошета пас пяткой сделал Николсон, а Промесу не удалось переиграть Нестеренко.
  • 3'
    Команды обменялись неспешными атаками без подходов к штрафной площади.
  • 2'
    "Спартак" играет в красных футболках и белых трусах, "Кубань" - в жёлтых футболках и зелёных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Открытие Банк Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка России, в котором сыграют московский «Спартак» и «Кубань». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 129
Спартак Москва 93% (120)
X 3.1% (4)
ФК Кубань 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
ФК Кубань
1.28
6.50
38.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Спартак Москва 3:0 ФК Кубань онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 3:0 ФК Кубань

Исход игры
Спартак Москва
93% (120)
Ничья
3.1% (4)
ФК Кубань
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
26.13% (29)
Нет
73.87% (82)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
43.4% (56)
1:0 Спартак Москва
13.2% (17)
2:1 Спартак Москва
12.4% (16)
3:0 Спартак Москва
6.2% (8)
3:1 Спартак Москва
4.7% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
1:2 ФК Кубань
1.6% (2)
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