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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Земплин
1:0
Конец матча

Стадион:
Тренчин
0'
1:0
38' Гол
Matus Marcin
1:0
45' Не забитый пенальти
Икоба Эдуви
58' Желтая карточка
Дотис Василиос
65' Желтая карточка
Йылмаз Кубилай
72' Желтая карточка
Икоба Эдуви
90'+5
12
Кожухарь
Андрей
38
Котула
Юрай
19
Michael
Ranko
17
Вашко
Филип
18
Мендес
Алехандро
16
Бегала
Матуш
9
Matus
Marcin
77
Дотис
Василиос
7
Takuto
Oshima
10
Жофчак
Игор
54
Йылмаз
Кубилай
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
31
Баинович
Филип
71
Тучны
Адам
10
Зубайру
Абдул
23
Dominik
Holly
11
Азанго
Филип
9
Икоба
Эдуви
Земплин
4-1-4-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Земплин
Тренчин

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1
Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0
Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2 Тренчин - ДАК 0:1 Ружомберок - Тренчин 3:0 Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0 ДАК - Тренчин 1:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Икоба Эдуви пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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