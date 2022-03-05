1:0
38' ГолMatus Marcin
1:0
45' Не забитый пенальтиИкоба Эдуви
58' Желтая карточкаДотис Василиос
65' Желтая карточкаЙылмаз Кубилай
72' Желтая карточкаИкоба Эдуви
Ход матча
38'
1:0
45'
1:0
58'
65'
72'
38
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
71
Тучны
Адам
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Brian Pena
-
13 Wisdom Kanu
-
Главный тренер: Miroslav Nemec
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Кмет МатушПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Matous Babka
-
-
-
-
Главный тренер: Juraj Ancic
История личных встреч
Земплин
Тренчин
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1
Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0
Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2 Тренчин - ДАК 0:1 Ружомберок - Тренчин 3:0 Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0 ДАК - Тренчин 1:1