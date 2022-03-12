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  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Середь
1:0
Перерыв

Стадион:
Жилина
0'
9' Желтая карточка
Мраз Филип
1:0
25' Гол
Радич Доминик
45' Желтая карточка

Ход матча

9'
 
Мраз Филип
25'
Радич Доминик
(Моронг Адам)
1:0
45'
 
Лучшие коэффициенты
Середь
Ничья
Жилина
2.66
3.55
2.44
Все Коэффициенты
84
Чуды
Мартин
22
Тодороски
Тодор
6
Шулек
Мартин
5
Любичич
Марин
9
Юрешкин
Роко
23
Roberto
Dias
29
Мичин
Петар
17
Радич
Доминик
93
Гаша
Роман
7
Коштал
Мартин
14
Моронг
Адам
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
45
Овусу
Ричмонд
6
Гоно
Мирослав
43
Мраз
Филип
37
Mario
Sauer
9
Яношик
Лукаш
11
Машике
Элвис
16
Илько
Патрик
Середь
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Середь
Жилина

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
SLE
4:2
С
0:0
С
3:2
С
0:3
С
1:0
СГА
2:3
СГА
1:2
С
1:1
К
3:1
С
2:1
К
1:1

Результаты последних матчей

Середь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1
Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1
Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Радич Доминик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Мраз Филип получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Середь
Ничья
Жилина
2.66
3.55
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Середь 1:0 Жилина онлайн

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