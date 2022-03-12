1:1
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
9' Желтая карточкаМраз Филип
1:0
25' ГолРадич Доминик
1:1
59' Гол в свои воротаRoberto Dias
Ход матча
9'
25'
1:0
59'
1:1
84
Чуды
Мартин
23
Roberto
Dias
29
Мичин
Петар
93
Гаша
Роман
14
Моронг
Адам
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
43
Мраз
Филип
37
Mario
Sauer
11
Машике
Элвис
16
Илько
Патрик
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Roberto DiasПолузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Моронг АдамНападающий
- Запасные игроки
-
26 Болек ПетрВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Яо Янн МайклПолузащитник
-
-
-
-
30 David Cobnan
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
-
37 Mario SauerПолузащитник
- Нападающий
-
11 Машике ЭлвисНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Ананг БенсонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кернак Петер
История личных встреч
Середь
Жилина
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Середь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1
Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1
Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3