1:0
5' ГолСвобода Вацлав
23' Желтая карточкаБухель Якуб
34' Желтая карточкаТотка Марко
Ход матча
5'
1:0
23'
34'
14
Кучера
Лукаш
20
Бухель
Якуб
23
Тотка
Марко
33
Пирошка
Юрай
16
Milan
Jurdik
38
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тотка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
-
16 Milan JurdikНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pavel Sustr
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Котула ЮрайЗащитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Brian Pena
-
13 Wisdom Kanu
-
Главный тренер: Miroslav Nemec
История личных встреч
Сеница
Земплин
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Сеница
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2
Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1
Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1