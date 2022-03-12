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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Сеница
1:0
Перерыв

Стадион:
Земплин
0'
1:0
5' Гол
Свобода Вацлав
23' Желтая карточка
Бухель Якуб
34' Желтая карточка
Тотка Марко

Ход матча

5'
Свобода Вацлав
(Пирошка Юрай)
1:0
23'
Бухель Якуб
 
34'
Тотка Марко
 
Лучшие коэффициенты
Сеница
Ничья
Земплин
3.55
3.35
2.19
Все Коэффициенты
1
Равас
Генрих
14
Кучера
Лукаш
4
Павлик
Петр
3
Мигаль
Марио
15
Свобода
Вацлав
20
Бухель
Якуб
21
Gabriel
Halabrin
23
Тотка
Марко
6
Оршула
Филип
33
Пирошка
Юрай
16
Milan
Jurdik
12
Кожухарь
Андрей
38
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
19
Michael
Ranko
18
Мендес
Алехандро
9
Matus
Marcin
7
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
79
Гембицкий
Себастьян
14
Тошевски
Давид
Сеница
4-4-1-1
Земплин
4-4-2

История личных встреч

Сеница
Земплин

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
СГБ
1:1
СГБ
1:0
С
0:1
С
3:0
С
4:0
С
3:0
С
2:4
С
1:1
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:3

Результаты последних матчей

Сеница
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2
Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1
Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Тотка Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Jakub Buchel получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Свобода Вацлав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеница
Ничья
Земплин
3.55
3.35
2.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сеница 1:0 Земплин онлайн

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