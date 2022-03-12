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  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Слован Братислава
1:0
Перерыв

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
5' Гол
Вайсс Владимир
22' Желтая карточка
Фабиш Лукаш
26' Желтая карточка
Канкава Джаба
41' Желтая карточка
Бобчек Томаш
45' Желтая карточка
45' Желтая карточка
45' Желтая карточка

Ход матча

5'
Вайсс Владимир
(Барсегян Тигран)
1:0
22'
 
Фабиш Лукаш
26'
Канкава Джаба
 
41'
 
Бобчек Томаш
45'
 
45'
 
45'
 
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Ружомберок
1.48
4.40
6.30
Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
18
Грнчар
Давид
14
Абена
Минти
29
Божиков
Васил
81
Вернон
де
Марко
10
Рабиу
Ибрахим
20
Канкава
Джаба
16
Мустафич
Ален
11
Барсегян
Тигран
7
Вайсс
Владимир
77
Чаврич
Александр
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
8
Домонкос
Кристоф
4
Лютеран
Оливер
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
9
Регали
Мартин
18
Бодя
Мартин
Слован Братислава
4-2-3-1
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Ружомберок

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

49 матчей

57.1%
20.4%
22.5%
28 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.6%
46.9%
22.5%
15 побед 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

44.9%
34.7%
20.4%
22 победы 17 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
СГА
1:0
С
1:0
С
1:1
СГА
3:2
СГА
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4
Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1
Ружомберок
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2
Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2
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  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Бобчек Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Канкава Джаба получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Фабиш Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Вайсс Владимир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Ружомберок
1.48
4.40
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 1:0 Ружомберок онлайн

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