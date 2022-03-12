1:0
Перерыв
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
1:0
5' ГолВайсс Владимир
22' Желтая карточкаФабиш Лукаш
26' Желтая карточкаКанкава Джаба
41' Желтая карточкаБобчек Томаш
Ход матча
5'
22'
26'
41'
45'
45'
45'
18
Грнчар
Давид
14
Абена
Минти
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Слован Братислава
Ружомберок
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
49 матчей
57.1%
20.4%
22.5%
28 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.6%
46.9%
22.5%
15 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
44.9%
34.7%
20.4%
22 победы 17 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4
Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1
Ружомберок
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2
Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2