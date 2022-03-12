1:1
Конец матча
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
1:0
5' ГолВайсс Владимир
22' Желтая карточкаФабиш Лукаш
26' Желтая карточкаКанкава Джаба
41' Желтая карточкаБобчек Томаш
60' Желтая карточкаМасло Ян
79' Желтая карточкаВайсс Владимир
87' Желтая карточкаМустафич Ален
1:1
90' ГолРымаренко Мартин
Ход матча
5'
22'
26'
41'
60'
79'
87'
90'
18
Грнчар
Давид
14
Абена
Минти
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Слован Братислава
Ружомберок
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
49 матчей
57.1%
20.4%
22.5%
28 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.6%
46.9%
22.5%
15 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
44.9%
34.7%
20.4%
22 победы 17 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4
Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1
Ружомберок
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2
Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2