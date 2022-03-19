Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Стадион под Дубном
31' Желтая карточкаКружляк Доминик
0:1
43' ГолВерлинден Тибо
1:1
56' ГолПаур Якуб
Ход матча
31'
43'
0:1
56'
1:1
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
37
Mario
Sauer
43
Мраз
Филип
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
17
Паур
Якуб
74
Санто
Регё
19
Нджие
Сейни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
37 Mario SauerПолузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Машике Элвис
-
Главный тренер: Кернак Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Санто РегёПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бёгь ФеренцЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Lucian Vera
-
Главный тренер: Joao Pedro
История личных встреч
Жилина
ДАК
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паур Якуб
|1
|0.33
|Дурис Давид
|1
|0.33
|Копас Адам
|1 (1)
|0.33
|Минарик Ян
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балог Норберт
|1
|0.33
|Верлинден Тибо
|1
|0.33
|Муму Брахим
|1
|0.33
|Балич Андрия
|0
|0
|Крстович Никола
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копас Адам
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Мраз Филип
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Балог Норберт
|1
|0
|Балич Андрия
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Верлинден Тибо
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3
ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|57
|2.
|Спартак Трнава
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|46
|3.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|45
|4.
|ДАК
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|38
|5.
|Середь
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|36
|6.
|Жилина
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|45
|2.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|44
|3.
|Жилина
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|31
|4.
|Середь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ДАК
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Слован Братислава
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|56
|2.
|ДАК
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|37
|3.
|Середь
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|4.
|Жилина
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Спартак Трнава
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1