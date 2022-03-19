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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Жилина
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
ДАК
0'
31' Желтая карточка
Кружляк Доминик
0:1
43' Гол
Верлинден Тибо
1:1
56' Гол
Паур Якуб
59'

Ход матча

31'
 
Кружляк Доминик
43'
0:1
Верлинден Тибо
(Балич Андрия)
56'
Паур Якуб
(Минарик Ян)
1:1
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
ДАК
2.27
3.54
3.05
Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
37
Mario
Sauer
43
Мраз
Филип
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
17
Паур
Якуб
9
Яношик
Лукаш
1
Рикарду
Абел
82
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
14
Цыганик
Андрей
74
Санто
Регё
6
Балич
Андрия
19
Нджие
Сейни
23
Верлинден
Тибо
10
Андрезиньо
Андре
45
Крстович
Никола
Жилина
3-5-2
ДАК
4-4-2

История личных встреч

Жилина
ДАК

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:1
С
0:2
СГА
2:1
СГА
3:3
С
1:1
С
4:1
СГА
2:0
С
2:2
С
1:0
СГА
1:2
СГА
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паур Якуб 1 0.33
Дурис Давид 1 0.33
Копас Адам 1 (1) 0.33
Минарик Ян 0 0
Слебодник Тибор 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балог Норберт 1 0.33
Верлинден Тибо 1 0.33
Муму Брахим 1 0.33
Балич Андрия 0 0
Крстович Никола 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копас Адам 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Мраз Филип 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрезиньо Андре 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Балог Норберт 1 0
Балич Андрия 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Верлинден Тибо 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Пинту Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3
ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 1 1 0 4 - 3 57
2. Спартак Трнава 2 0 1 1 1 - 2 46
3. Ружомберок 2 1 1 0 5 - 2 45
4. ДАК 1:1 3 0 2 1 3 - 6 38
5. Середь 2 1 1 0 2 - 1 36
6. Жилина 1:1 3 0 2 1 4 - 5 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 1 0 0 1 0 - 1 45
2. Ружомберок 1 1 0 0 4 - 1 44
3. Жилина 1:1 2 0 1 1 3 - 4 31
4. Середь 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ДАК 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Слован Братислава 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 3 - 2 56
2. ДАК 1:1 2 0 1 1 2 - 5 37
3. Середь 1 1 0 0 1 - 0 35
4. Жилина 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ружомберок 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Спартак Трнава 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Паур Якуб бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Верлинден Тибо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Кружляк Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
ДАК
2.27
3.54
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина 1:1 ДАК онлайн

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