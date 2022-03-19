Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022
0:1
7' ГолСулаеман Витан
1:1
12' ГолАзанго Филип
41' Желтая карточкаGabriel Halabrin
2:1
42' ГолБаинович Филип
3:1
55' ГолКадак Якуб
Ход матча
7'
0:1
12'
1:1
41'
42'
2:1
55'
3:1
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
16
Кадак
Якуб
11
Азанго
Филип
14
Кучера
Лукаш
16
Milan
Jurdik
23
Тотка
Марко
33
Пирошка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
-
28 Кмет МатушПолузащитник
- Нападающий
-
91 Matous Babka
-
-
Главный тренер: Juraj Ancic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тотка МаркоПолузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Matus Repa
-
Главный тренер: Pavel Sustr
История личных встреч
Тренчин
Сеница
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
32 матча
46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|1
|0.33
|Баинович Филип
|1
|0.33
|Икоба Эдуви
|1
|0.33
|Гажи Адам
|1
|0.33
|Кадак Якуб
|0
|0
|Купусович Негош
|0
|0
|Eynel Soares
|0
|0
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Jurdik
|2
|0.67
|Свобода Вацлав
|1
|0.33
|Сулаеман Витан
|1
|0.33
|Пирошка Юрай
|0
|0
|Анаба Рафаэль
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баинович Филип
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучера Лукаш
|1
|0
|Тотка Марко
|1
|0
|Мигаль Марио
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Gabriel Halabrin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1
Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2 Тренчин - ДАК 0:1 Ружомберок - Тренчин 3:0 Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3
Сеница
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сеница - Погронье 3:2 Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3
Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|3:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|31
|2.
|Сеница
|1:3
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|30
|3.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|28
|4.
|Земплин
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|27
|5.
|Злате Моравце
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|23
|6.
|Погронье
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|27
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|24
|3.
|Погронье
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|11
|4.
|Тренчин
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Сеница
|1:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Злате Моравце
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0