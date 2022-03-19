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Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Тренчин
3:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Сеница
0'
0:1
7' Гол
Сулаеман Витан
1:1
12' Гол
Азанго Филип
41' Желтая карточка
Gabriel Halabrin
2:1
42' Гол
Баинович Филип
3:1
55' Гол
Кадак Якуб
69'
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
31
Баинович
Филип
16
Кадак
Якуб
23
Dominik
Holly
11
Азанго
Филип
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
18
Хроповский
Матуш
3
Мигаль
Марио
4
Павлик
Петр
6
Оршула
Филип
14
Кучера
Лукаш
15
Свобода
Вацлав
16
Milan
Jurdik
21
Gabriel
Halabrin
23
Тотка
Марко
33
Пирошка
Юрай
88
Сулаеман
Витан
Тренчин
4-3-3
Сеница
4-2-3-1

История личных встреч

Тренчин
Сеница

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

32 матча

46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
3:3
С
2:3
С
0:1
СГБ
1:3
С
2:3
С
3:1
СГБ
4:0
СГБ
2:3
С
3:0
С
0:2
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:4
С
0:4
К
2:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
CL
4:0
CL
0:1
CL
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 1 0.33
Баинович Филип 1 0.33
Икоба Эдуви 1 0.33
Гажи Адам 1 0.33
Кадак Якуб 0 0
Купусович Негош 0 0
Eynel Soares 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Jurdik 2 0.67
Свобода Вацлав 1 0.33
Сулаеман Витан 1 0.33
Пирошка Юрай 0 0
Анаба Рафаэль 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баинович Филип 1 0
Славик Адриан 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучера Лукаш 1 0
Тотка Марко 1 0
Мигаль Марио 1 0
Бухель Якуб 1 0
Gabriel Halabrin 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1
Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2 Тренчин - ДАК 0:1 Ружомберок - Тренчин 3:0 Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3
Сеница
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сеница - Погронье 3:2 Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3
Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 3:1 3 2 0 1 5 - 2 31
2. Сеница 1:3 3 1 0 2 4 - 6 30
3. Татран Липтовски-Микулаш 1:1 3 2 1 0 4 - 2 28
4. Земплин 0:0 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Злате Моравце 0:0 3 1 1 1 1 - 1 23
6. Погронье 1:1 3 0 1 2 1 - 4 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 0:0 2 1 1 0 1 - 0 27
2. Татран Липтовски-Микулаш 1:1 1 1 0 0 2 - 1 24
3. Погронье 1:1 2 0 1 1 1 - 2 11
4. Тренчин 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Сеница 1:3 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Злате Моравце 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеница 1:3 2 0 0 2 2 - 5 27
2. Тренчин 3:1 1 0 0 1 0 - 1 25
3. Злате Моравце 0:0 2 1 1 0 1 - 0 23
4. Татран Липтовски-Микулаш 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Земплин 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Погронье 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Баинович Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Gabriel Halabrin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Азанго Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Witan Sulaeman бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Сеница
1.38
5.00
8.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тренчин 3:1 Сеница онлайн

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