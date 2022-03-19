Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
3:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
0:1
8' ГолЯо Янн Майкл
29' Желтая карточкаМоронг Адам
1:1
40' ГолКашия Гурам
45' Желтая карточкаЛюбичич Марин
2:1
54' ГолБарсегян Тигран
3:1
60' ГолШапоньич Иван
Ход матча
8'
0:1
29'
40'
1:1
45'
54'
2:1
60'
3:1
18
Грнчар
Давид
84
Чуды
Мартин
14
Моронг
Адам
29
Мичин
Петар
93
Гаша
Роман
10
Фабри
Андрей
88
Яо
Янн
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
-
14 Моронг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
88 Яо Янн МайклНападающий
- Запасные игроки
-
26 Болек ПетрВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Roberto DiasПолузащитник
-
-
30 David Cobnan
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Слован Братислава
Середь
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|3 (1)
|1
|Барсегян Тигран
|1
|0.33
|Кашия Гурам
|1
|0.33
|Мраз Самуэл
|1
|0.33
|Вернон де Марко
|0
|0
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радич Доминик
|1
|0.33
|Яо Янн Майкл
|1
|0.33
|Мичин Петар
|1
|0.33
|Моронг Адам
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Божиков Васил
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|2
|0
|Дани Иглесиас
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Mihajilo Popovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0
Середь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2
Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|60
|2.
|Спартак Трнава
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|46
|3.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|45
|4.
|ДАК
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|38
|5.
|Середь
|1:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|36
|6.
|Жилина
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|45
|2.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|44
|3.
|Жилина
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|31
|4.
|Слован Братислава
|3:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Середь
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|ДАК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|56
|2.
|ДАК
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|37
|3.
|Середь
|1:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|35
|4.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Спартак Трнава
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1