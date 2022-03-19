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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Слован Братислава
3:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Середь
0'
0:1
8' Гол
Яо Янн Майкл
29' Желтая карточка
Моронг Адам
1:1
40' Гол
Кашия Гурам
45' Желтая карточка
Любичич Марин
2:1
54' Гол
Барсегян Тигран
3:1
60' Гол
Шапоньич Иван
65'
1
Хован
Адриан
18
Грнчар
Давид
4
Кашия
Гурам
29
Божиков
Васил
81
Вернон
де
Марко
10
Рабиу
Ибрахим
21
Змрхаль
Яромир
16
Мустафич
Ален
11
Барсегян
Тигран
7
Вайсс
Владимир
9
Шапоньич
Иван
84
Чуды
Мартин
14
Моронг
Адам
5
Любичич
Марин
6
Шулек
Мартин
90
Османович
Эдин
20
Дани
Иглесиас
29
Мичин
Петар
9
Юрешкин
Роко
93
Гаша
Роман
10
Фабри
Андрей
88
Яо
Янн
Майкл
Слован Братислава
4-2-3-1
Середь
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Середь

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
0:5
С
3:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
С
2:0
С
0:4
СГА
3:1
СГА
1:4
С
0:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 3 (1) 1
Барсегян Тигран 1 0.33
Кашия Гурам 1 0.33
Мраз Самуэл 1 0.33
Вернон де Марко 0 0
Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радич Доминик 1 0.33
Яо Янн Майкл 1 0.33
Мичин Петар 1 0.33
Моронг Адам 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 2 0
Мустафич Ален 2 0
Канкава Джаба 1 0
Божиков Васил 1 0
Ловат Лукас 1 0
Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 2 0
Дани Иглесиас 1 0
Моронг Адам 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Mihajilo Popovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0
Середь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2
Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3:1 3 2 1 0 7 - 4 60
2. Спартак Трнава 2 0 1 1 1 - 2 46
3. Ружомберок 2 1 1 0 5 - 2 45
4. ДАК 3 0 2 1 4 - 7 38
5. Середь 1:3 3 1 1 1 3 - 4 36
6. Жилина 3 0 2 1 5 - 6 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 1 0 0 1 0 - 1 45
2. Ружомберок 1 1 0 0 4 - 1 44
3. Жилина 2 0 1 1 4 - 5 31
4. Слован Братислава 3:1 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Середь 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
6. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3:1 1 1 0 0 3 - 2 56
2. ДАК 2 0 1 1 3 - 6 37
3. Середь 1:3 2 1 0 1 2 - 3 35
4. Жилина 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ружомберок 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Спартак Трнава 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Любичич Марин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кашия Гурам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Моронг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Яо Янн Майкл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Середь
1.25
5.90
12.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 3:1 Середь онлайн

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