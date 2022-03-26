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Марокко
FIFA #29
 
Позже
ДР Конго
FIFA #67
Прогнозы 38
Марокко 100% (38)
X 0% (0)
ДР Конго 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
ДР Конго
1.59
3.75
6.72
Все Коэффициенты

История личных встреч

Марокко
ДР Конго

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМА
1:1
ТМС
1:1
КАН
1:0
ТМС
2:0

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2
Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0
ДР Конго
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ДР Конго - Марокко 1:1 ДР Конго - Бахрейн 0:1 ДР Конго - Бенин 2:0 Танзания - ДР Конго 0:3
Мадагаскар - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мадагаскар 2:0 Бенин - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Танзания 1:1 Тунис - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Габон - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Нигер - ДР Конго 1:2 Ливия - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Конго 1:0 Ангола - ДР Конго 0:1 ДР Конго - Ангола 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 Буркина-Фасо - ДР Конго 3:0 Гамбия - ДР Конго 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - ДР Конго от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 38
    Марокко 100% (38)
    X 0% (0)
    ДР Конго 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марокко
    Ничья
    ДР Конго
    1.59
    3.75
    6.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Марокко - ДР Конго онлайн

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    Прогнозы на матч Марокко - ДР Конго

    Исход игры
    Марокко
    100% (38)
    Ничья
    0% (0)
    ДР Конго
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (9)
    Меньше
    75% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (9)
    Нет
    75% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Марокко
    44.7% (17)
    1:0 Марокко
    26.3% (10)
    2:1 Марокко
    21.1% (8)
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    Марокко
    ДР Конго

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