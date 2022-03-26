История личных встреч
Марокко
ДР Конго
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Марокко
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2
Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0
ДР Конго
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ДР Конго - Марокко 1:1 ДР Конго - Бахрейн 0:1 ДР Конго - Бенин 2:0 Танзания - ДР Конго 0:3
Мадагаскар - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мадагаскар 2:0 Бенин - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Танзания 1:1 Тунис - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Габон - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Нигер - ДР Конго 1:2 Ливия - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Конго 1:0 Ангола - ДР Конго 0:1 ДР Конго - Ангола 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 Буркина-Фасо - ДР Конго 3:0 Гамбия - ДР Конго 2:2
Прогнозы на матч Марокко - ДР Конго
Исход игры
Марокко
100% (38)
Ничья
0% (0)
ДР Конго
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25% (9)
Меньше
75% (27)
Обе команды забьют
Да
25% (9)
Нет
75% (27)
Популярный счёт
2:0 Марокко
44.7% (17)
1:0 Марокко
26.3% (10)
2:1 Марокко
21.1% (8)
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