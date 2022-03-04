1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Ружомберок
1:0
20' ГолМадленяк Матей
Ход матча
20'
19
Фабиш
Лукаш
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
18
Бодя
Мартин
78
Пинту
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лука ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мацей МатушНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Lucian Vera
-
Главный тренер: Joao Pedro
История личных встреч
Ружомберок
ДАК
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
31 матч
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0