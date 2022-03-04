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  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Ружомберок
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
ДАК
0'
1:0
20' Гол
Мадленяк Матей
32'

Ход матча

20'
Мадленяк Матей
(Домонкос Кристоф)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
ДАК
2.28
3.24
3.24
Все Коэффициенты
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
2
Мойжиш
Александр
5
Мрва
Марио
15
Герец
Штефан
8
Домонкос
Кристоф
6
Лихи
Филип
13
Мадленяк
Матей
14
Бобчек
Томаш
9
Регали
Мартин
18
Бодя
Мартин
1
Рикарду
Абел
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
14
Цыганик
Андрей
17
Андзуана
Иоан
77
Небыла
Себастьян
6
Балич
Андрия
7
Шарани
Зуберу
9
Хахн
Янош
45
Крстович
Никола
Ружомберок
4-2-3-1
ДАК
4-4-2

История личных встреч

Ружомберок
ДАК

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
СГА
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мадленяк Матей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
ДАК
2.28
3.24
3.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 1:0 ДАК онлайн

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