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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
2:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Перт Глори
0'
1:0
8' Гол
Беренгер Флорен
2:0
29' Гол
Леки Мэттью
30'

Ход матча

8'
Беренгер Флорен
(Леки Мэттью)
1:0
29'
Леки Мэттью
2:0
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Перт Глори
1.40
8.00
8.20
Все Коэффициенты
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
18
Меткалф
Коннор
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
8
Косуке
Ота
18
Daniel
Stynes
13
О'Нилл
Брэндон
19
Callum
Timmins
11
Фитцджеральд
Николас
9
Форнароли
Бруно
14
Клисби
Джек
Мельбурн Сити
Перт Глори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Перт Глори

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
61.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

38 матчей

26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.7%
50%
26.3%
9 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.7%
31.6%
44.7%
9 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

1:0
1:3
1:3
2:3
0:0
0:3
2:2
0:0
1:0
2:1
0:2
1:3
0:2
5:4
3:3
2:3
2:0
3:2
2:2
5:1
КФ
3:1
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
2:0
1:0
2:0
3:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 10 (1) 0.67
Леки Мэттью 5 0.33
Нэббаут Эндрю 4 0.27
Беренгер Флорен 3 0.2
Тилио Марко 2 0.13
Дженкинсон Карл 2 0.13
Меткалф Коннор 1 0.07
Гуд Кёртис 1 0.07
Аткинсон Натаниэль 1 0.07
Джеймисон Скотт 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Рейш Нуну 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 5 (1) 0.45
Antonee Burke-Gilroy 1 0.09
О'Нилл Брэндон 1 0.09
Ciaran Bramwell 1 0.09
Клисби Джек 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Нэббаут Эндрю 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Рейш Нуну 2 1
Макларен Джейми 2 1
Беренгер Флорен 3 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Лахман Даррил 1 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
2
40%
61-75
1
7%
2
40%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
80%
76-90

Забито

14
3
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

28
8
11 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
1
4%
1
13%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
7
25%
1
13%
31-45
7
25%
1
13%
46-60
7
25%
3
38%
61-75
3
11%
2
25%
76-90

Пропущено

23
9
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
1
11%
1-15
3
13%
2
22%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
30%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0
Перт Глори
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2:0 15 9 4 2 33 - 20 31
2. Вестерн Юнайтед 11 6 2 3 14 - 11 20
3. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
4. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
5. Макартур 11 4 4 3 15 - 18 16
6. Ньюкасл Джетс 11 4 3 4 19 - 19 15
7. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 0:2 11 3 1 7 8 - 11 10
11. Сентрал Кост Маринерз 9 2 1 6 14 - 18 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 2:0 9 5 2 2 17 - 11 17
3. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
4. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
11. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Перт Глори 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2:0 6 4 2 0 16 - 9 14
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Макартур 6 2 2 2 9 - 11 8
6. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Перт Глори 0:2 7 2 0 5 5 - 7 6
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Перт Глори
1.40
8.00
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори онлайн


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Перт Глори

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