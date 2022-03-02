Австралия: A-Лига 2021-2022
2:0
Первый тайм: 30'
Стадион: ААМИ Парк
1:0
8' ГолБеренгер Флорен
2:0
29' ГолЛеки Мэттью
Ход матча
8'
1:0
29'
2:0
22
Гуд
Кёртис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тилио МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Клисби ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Cameron Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
История личных встреч
Мельбурн Сити
Перт Глори
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
61.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
38 матчей
26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.7%
50%
26.3%
9 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.7%
31.6%
44.7%
9 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|10 (1)
|0.67
|Леки Мэттью
|5
|0.33
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.27
|Беренгер Флорен
|3
|0.2
|Тилио Марко
|2
|0.13
|Дженкинсон Карл
|2
|0.13
|Меткалф Коннор
|1
|0.07
|Гуд Кёртис
|1
|0.07
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.07
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|5 (1)
|0.45
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.09
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.09
|Ciaran Bramwell
|1
|0.09
|Клисби Джек
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Рейш Нуну
|2
|1
|Макларен Джейми
|2
|1
|Беренгер Флорен
|3
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
2
40%
61-75
1
7%
2
40%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
80%
76-90
Забито
14
3
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
28
8
11 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
1
4%
1
13%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
7
25%
1
13%
31-45
7
25%
1
13%
46-60
7
25%
3
38%
61-75
3
11%
2
25%
76-90
Пропущено
23
9
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
1
11%
1-15
3
13%
2
22%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
30%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0
Перт Глори
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:0
|15
|9
|4
|2
|33 - 20
|31
|2.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|3.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|4.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|5.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|6.
|Ньюкасл Джетс
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|7.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|0:2
|11
|3
|1
|7
|8 - 11
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|2
|1
|6
|14 - 18
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|2:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|3.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|6.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Перт Глори
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:0
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|6.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Перт Глори
|0:2
|7
|2
|0
|5
|5 - 7
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0