Австралия: A-Лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
0:1
15' ГолЯнну Апостолос
23' Желтая карточкаДженкинсон Карл
1:1
28' Гол в свои воротаМариаппа Эдриан
36' Желтая карточкаМариаппа Эдриан
2:1
44' ГолБеренгер Флорен
3:1
54' ПенальтиМакларен Джейми
81' Желтая карточкаСусняр Александар
Ход матча
15'
0:1
23'
28'
1:1
36'
44'
2:1
54'
3:1
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
12
Курто
Филип
14
Наджар
Муди
11
Оар
Томас
17
Нун
Крэйг
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
-
-
38 Jordan Bos
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Наджар МудиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael Ruhs
-
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Мельбурн Сити
Макартур
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|11 (2)
|0.69
|Леки Мэттью
|6
|0.38
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.25
|Беренгер Флорен
|4
|0.25
|Тилио Марко
|2
|0.13
|Дженкинсон Карл
|2
|0.13
|Меткалф Коннор
|1
|0.06
|Гуд Кёртис
|1
|0.06
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.06
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|3
|0.23
|Оар Томас
|2
|0.15
|Мариаппа Эдриан
|2
|0.15
|Янну Апостолос
|2
|0.15
|Давила Улисес
|2
|0.15
|Нун Крэйг
|1
|0.08
|Да Силва Даниэль
|1
|0.08
|Мередит Джеймс
|1
|0.08
|Ускок Томислав
|1
|0.08
|Сусняр Александар
|0
|0
|Наджар Муди
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|6
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Рейш Нуну
|2
|1
|Макларен Джейми
|2
|1
|Беренгер Флорен
|3
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|4
|1
|Ускок Томислав
|4
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Мариаппа Эдриан
|2
|0
|Liam Rose
|2
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Мередит Джеймс
|1
|0
|Нун Крэйг
|1
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Янну Апостолос
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Макгинг Джейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
11%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
25%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
14
4
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Забито
32
18
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
6%
2
11%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
8
25%
2
11%
31-45
8
25%
4
22%
46-60
7
22%
1
6%
61-75
3
9%
5
28%
76-90
Пропущено
27
23
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
15%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
7
26%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1
Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|2.
|Веллингтон Феникс
|12
|6
|3
|3
|17 - 18
|21
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Макартур
|13
|4
|4
|5
|17 - 24
|16
|7.
|Ньюкасл Джетс
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|4.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Макартур
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|7.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0