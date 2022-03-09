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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
3:1
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
0:1
15' Гол
Янну Апостолос
23' Желтая карточка
Дженкинсон Карл
1:1
28' Гол в свои ворота
Мариаппа Эдриан
36' Желтая карточка
Мариаппа Эдриан
2:1
44' Гол
Беренгер Флорен
3:1
54' Пенальти
Макларен Джейми
81' Желтая карточка
Сусняр Александар
90'+5
33
Саттон
Мэттью
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
8
О'Нил
Эйден
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
12
Курто
Филип
20
Ускок
Томислав
23
Мариаппа
Эдриан
15
Сусняр
Александар
14
Наджар
Муди
24
Charles
William
M'Mombwa
11
Оар
Томас
17
Нун
Крэйг
10
Давила
Улисес
31
Lachlan
Rose
99
Янну
Апостолос
Мельбурн Сити
Макартур

История личных встреч

Мельбурн Сити
Макартур

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

2:0
1:1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 11 (2) 0.69
Леки Мэттью 6 0.38
Нэббаут Эндрю 4 0.25
Беренгер Флорен 4 0.25
Тилио Марко 2 0.13
Дженкинсон Карл 2 0.13
Меткалф Коннор 1 0.06
Гуд Кёртис 1 0.06
Аткинсон Натаниэль 1 0.06
Джеймисон Скотт 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Рейш Нуну 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 3 0.23
Оар Томас 2 0.15
Мариаппа Эдриан 2 0.15
Янну Апостолос 2 0.15
Давила Улисес 2 0.15
Нун Крэйг 1 0.08
Да Силва Даниэль 1 0.08
Мередит Джеймс 1 0.08
Ускок Томислав 1 0.08
Сусняр Александар 0 0
Наджар Муди 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 6 0
Меткалф Коннор 5 0
Нэббаут Эндрю 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Рейш Нуну 2 1
Макларен Джейми 2 1
Беренгер Флорен 3 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Ускок Томислав 4 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Мариаппа Эдриан 2 0
Liam Rose 2 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Мередит Джеймс 1 0
Нун Крэйг 1 0
Оар Томас 1 0
Матч Джордон 1 0
Янну Апостолос 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Макгинг Джейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
11%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
25%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

14
4
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Забито

32
18
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
6%
2
11%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
8
25%
2
11%
31-45
8
25%
4
22%
46-60
7
22%
1
6%
61-75
3
9%
5
28%
76-90

Пропущено

27
23
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
15%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
7
26%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1
Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 16 9 5 2 36 - 23 32
2. Веллингтон Феникс 12 6 3 3 17 - 18 21
3. Вестерн Юнайтед 11 6 2 3 14 - 11 20
4. Мельбурн Виктори 13 5 4 4 19 - 17 19
5. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
6. Макартур 13 4 4 5 17 - 24 16
7. Ньюкасл Джетс 12 4 3 5 21 - 22 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 11 3 2 6 10 - 11 11
11. Сентрал Кост Маринерз 10 2 2 6 15 - 19 8
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 10 5 3 2 20 - 14 18
3. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
4. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Перт Глори 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 6 4 2 0 16 - 9 14
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Макартур 8 2 2 4 11 - 17 8
7. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
8. Ньюкасл Джетс 6 1 2 3 9 - 13 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Беренгер Флорен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Мариаппа Эдриан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Мариаппа Эдриан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    23'
    Дженкинсон Карл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Янну Апостолос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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