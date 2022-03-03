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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Балтика
0:0
Перерыв
Чайка
Прогнозы 124
Балтика 90.3% (112)
X 5.6% (7)
Чайка 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Чайка
2.80
3.60
5.60
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Новости
Балтика
Чайка

История личных встреч

Балтика
Чайка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
0:1
ФПД
1:0
ФПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейников Иван 2 0.4
_Orlov A. 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1
Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ФК Кубань 0:0 Енисей - Балтика 1:0 Балтика - Торпедо Москва 1:1
Чайка
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Чайка - Динамо Ставрополь 7:0 СКА-Ростов - Чайка 0:2
Чайка - Ротор-2 3:1 Махачкала - Чайка 2:2 Чайка - Форте 1:1 Кубань Холдинг - Чайка 0:1 Чайка - Алания-2 4:0 Дружба - Чайка 0:2 Чайка - Анжи 2:1 Чайка - Ростов 1:0 Спартак-Нальчик - Чайка 1:0 Чайка - Машук-КМВ 3:0 Легион-Динамо - Чайка 0:1 Чайка - Биолог-Новокубанск 2:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Ессентуки - Чайка 1:9 Чайка - Черноморец Нв 1:0 Форте - Чайка 1:1
1/8 финала
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
1 Алания
0 Арсенал Тула
1 Сочи
2 ЦСКА Москва
6 Спартак Москва
1 ФК Кубань
0 Локомотив Москва
4 Енисей
2 Рубин
1 Ротор
0 Балтика
0 Чайка
0 Зенит
0 КАМАЗ
1/4 финала
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?
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1/2 финала
?
?
?
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Финал
?
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Опасный момент
    45'
    Олейников в контратаке зашёл в штрафную по левому полуфлангу и промахнулся мимо дальнего угла.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • 45'
    Альшин сместился с левого фланга к центру, его последовавший удар был заблокирован.
  • 44'
    Орлов навесил к левому углу вратарской, никто до мяча не дотянулся.
  • Фол, нарушение
    43'
    "Чайка" исполнит штрафной с правого полуфланга.
  • 42'
    Елисеев совершил кросс с правого края, и немного погодя Олейников дальним ударом послал мяч правее створа.
  • 40'
    Лазарев пробил выше ворот с линии вратарской из-под Ужгина после подачи с правого края.
  • 39'
    Удар "Чайки" с подступов к штрафной заблокирован.
  • 38'
    Елисеев навесил с правого полуфланга за лицевую.
  • 37'
    "Чайка" не смогла выйти из обороны через низовые пасы и сделала это через верховой.
  • Фол, нарушение
    36'
    Барсов нарушил правила в атаке, затолкав своего оппонента.
  • 34'
    "Балтика" вернулась в русло позиционных атак.
  • Желтая карточка
    33'
    Столкновение на грани центрального круга, жёлтая карточка Ляху.
  • Фол, нарушение
    32'
    Хохлачёв слишком сильно навесил с правого края. С другого фланга подал Олейников, и гости нарушили правила.
  • Желтая карточка
    31'
    Кашчелан подкатился в ноги Алейникову, за что получил жёлтую карточку.
  • 30'
    Периодически "Чайка" переводит игру в центре поля, сейчас как раз такая ситуация.
  • 29'
    Помазан выбьет мяч от ворот в центр поля.
  • Фол, нарушение
    28'
    Два навеса в штрафную "Чайки", и зафиксирован фол балтийцев в атаке.
  • Желтая карточка
    27'
    Волков получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    26'
    Кашчелан на газоне - против него нарушены правила.
  • 24'
    Заработала "Балтика" аут впереди на левом фланге, Альшин его вбросит.
  • 23'
    Удар Гыстарова с подступов к штрафной также заблокирован.
  • 23'
    Контратака "Чайки", удар Алиева с линии штрафной заблокирован.
  • 22'
    Альшин навесил с углового, подбор остался за хозяевами.
  • Угловой
    22'
    Лазарев пробил со штрафного с правого фланга, и Синяк головой перевёл мяч на корнер.
  • Желтая карточка
    21'
    Елисеев завалил соперника на газон на правом фланге обороны и получил жёлтую карточку.
  • 19'
    Удар Хохлачева примерно с линии штрафной - мимо створа.
  • 18'
    Теперь уже "Чайка" крутится вокруг чужой штрафной.
  • 17'
    Орлов подал корнер слева, опасности воротам хозяев не возникло.
  • Угловой
    16'
    Песчанокопцы исполнят угловой с левого фланга.
  • 15'
    Елисеев попытался выбежать в контратаку, однако упустили гости мяч за боковую.
  • 14'
    На отбой пока играет "Чайка".
  • 13'
    Вошли калининградцы в штрафную с левой стороны, но там большая плотность.
  • Фол, нарушение
    12'
    Цепочка столкновений в центре поля - сфолила "Чайка".
  • 10'
    По-прежнему "Балтика" больше контролирует мяч, но "Чайка" справляется с оборонительными делами.
  • 8'
    Хозяева активно действуют возле чужой штрафной.
  • 7'
    Латышонок покинул штрафную и выбил мяч за боковую.
  • Угловой
    6'
    Четвёртый корнер в матче исполнят калининградцы.
  • Угловой
    5'
    "Балтика" заработала теперь правофланговый угловой.
  • 4'
    Альшин плохо подал корнер - за лицевую.
  • Угловой
    3'
    Навес Альшина слева привёл к новому угловому.
  • 3'
    Дальний удар хозяев с подбора - выше створа.
  • 2'
    "Балтика" в чёрной форме, "Чайка" в белой.
  • Угловой
    2'
    "Балтика" исполнит угловой с левого края.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В одном из матчей 1/8 финала Кубка России калининградская "Балтика" сыграет дома с песчанокопской "Чайкой". Текстовый онлайн этой встречи проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 124
Балтика 90.3% (112)
X 5.6% (7)
Чайка 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Чайка
2.80
3.60
5.60
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Где смотреть матч Балтика 0:0 Чайка онлайн

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Прогнозы на матч Балтика 0:0 Чайка

Исход игры
Балтика
90.3% (112)
Ничья
5.6% (7)
Чайка
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (36)
Меньше
68.7% (79)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
1:0 Балтика
51.6% (64)
2:1 Балтика
25.8% (32)
2:0 Балтика
6.5% (8)
1:1 Ничья
4% (5)
3:0 Балтика
1.6% (2)
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Балтика
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