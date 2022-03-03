РОССИЯ: Кубок 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Остоич ИванЗащитник
-
25 Попов АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Синяк АнтонЗащитник
- Защитник
-
29 Ужгин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орлов АнтонПолузащитник
-
84 Лях АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Донсков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Балтика
Чайка
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейников Иван
|2
|0.4
|_Orlov A.
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1
Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ФК Кубань 0:0 Енисей - Балтика 1:0 Балтика - Торпедо Москва 1:1
Чайка
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Чайка - Динамо Ставрополь 7:0 СКА-Ростов - Чайка 0:2
Чайка - Ротор-2 3:1 Махачкала - Чайка 2:2 Чайка - Форте 1:1 Кубань Холдинг - Чайка 0:1 Чайка - Алания-2 4:0 Дружба - Чайка 0:2 Чайка - Анжи 2:1 Чайка - Ростов 1:0 Спартак-Нальчик - Чайка 1:0 Чайка - Машук-КМВ 3:0 Легион-Динамо - Чайка 0:1 Чайка - Биолог-Новокубанск 2:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Ессентуки - Чайка 1:9 Чайка - Черноморец Нв 1:0 Форте - Чайка 1:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Балтика 0:0 Чайка
Исход игры
Балтика
90.3% (112)
Ничья
5.6% (7)
Чайка
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (36)
Меньше
68.7% (79)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
1:0 Балтика
51.6% (64)
2:1 Балтика
25.8% (32)
2:0 Балтика
6.5% (8)
1:1 Ничья
4% (5)
3:0 Балтика
1.6% (2)
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