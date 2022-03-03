Орлов навесил к левому углу вратарской, никто до мяча не дотянулся.

Альшин сместился с левого фланга к центру, его последовавший удар был заблокирован.

Олейников в контратаке зашёл в штрафную по левому полуфлангу и промахнулся мимо дальнего угла.

43' "Чайка" исполнит штрафной с правого полуфланга.

42' Елисеев совершил кросс с правого края, и немного погодя Олейников дальним ударом послал мяч правее створа.

40' Лазарев пробил выше ворот с линии вратарской из-под Ужгина после подачи с правого края.

39' Удар "Чайки" с подступов к штрафной заблокирован.

38' Елисеев навесил с правого полуфланга за лицевую.

37' "Чайка" не смогла выйти из обороны через низовые пасы и сделала это через верховой.

36' Барсов нарушил правила в атаке, затолкав своего оппонента.

34' "Балтика" вернулась в русло позиционных атак.

33' Столкновение на грани центрального круга, жёлтая карточка Ляху.

32' Хохлачёв слишком сильно навесил с правого края. С другого фланга подал Олейников, и гости нарушили правила.

31' Кашчелан подкатился в ноги Алейникову, за что получил жёлтую карточку.

30' Периодически "Чайка" переводит игру в центре поля, сейчас как раз такая ситуация.

29' Помазан выбьет мяч от ворот в центр поля.

28' Два навеса в штрафную "Чайки", и зафиксирован фол балтийцев в атаке.

27' Волков получил жёлтую карточку.

26' Кашчелан на газоне - против него нарушены правила.

24' Заработала "Балтика" аут впереди на левом фланге, Альшин его вбросит.

23' Удар Гыстарова с подступов к штрафной также заблокирован.

23' Контратака "Чайки", удар Алиева с линии штрафной заблокирован.

22' Альшин навесил с углового, подбор остался за хозяевами.

22' Лазарев пробил со штрафного с правого фланга, и Синяк головой перевёл мяч на корнер.

21' Елисеев завалил соперника на газон на правом фланге обороны и получил жёлтую карточку.

19' Удар Хохлачева примерно с линии штрафной - мимо створа.

18' Теперь уже "Чайка" крутится вокруг чужой штрафной.

17' Орлов подал корнер слева, опасности воротам хозяев не возникло.

16' Песчанокопцы исполнят угловой с левого фланга.

15' Елисеев попытался выбежать в контратаку, однако упустили гости мяч за боковую.

14' На отбой пока играет "Чайка".

13' Вошли калининградцы в штрафную с левой стороны, но там большая плотность.

12' Цепочка столкновений в центре поля - сфолила "Чайка".

10' По-прежнему "Балтика" больше контролирует мяч, но "Чайка" справляется с оборонительными делами.

8' Хозяева активно действуют возле чужой штрафной.

7' Латышонок покинул штрафную и выбил мяч за боковую.

6' Четвёртый корнер в матче исполнят калининградцы.

5' "Балтика" заработала теперь правофланговый угловой.

4' Альшин плохо подал корнер - за лицевую.

3' Навес Альшина слева привёл к новому угловому.

3' Дальний удар хозяев с подбора - выше створа.

2' "Балтика" в чёрной форме, "Чайка" в белой.

2' "Балтика" исполнит угловой с левого края.