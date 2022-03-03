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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Зенит
3:0
Первый тайм
КАМАЗ
Зенит
КАМАЗ

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янушковский Роман 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2
Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1 КАМАЗ - Факел 2:1
1/8 финала
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
1 Алания
0 Арсенал Тула
1 Сочи
2 ЦСКА Москва
6 Спартак Москва
1 ФК Кубань
0 Локомотив Москва
4 Енисей
2 Рубин
1 Ротор
0 Балтика
0 Чайка
0 Зенит
0 КАМАЗ
1/4 финала
?
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?
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1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    4:0!!!
    АЛБЕРТО!!!
  • 45'
    Смирнов слева в штрафной площади получил мяч, но замешкался, оказался в окружении трёх соперников и пробить по воротам не смог.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Фролов в первом тайме.
  • 45'
    Круговой слева прострелил на Ерохина, который с пятнадцати метров пробил в Мамина.
  • 44'
    Круговой слева навесил на Сутормина, который головой пробил левее ворот.
  • 43'
    Мостовой справа откинул мяч на Оздоева, который на линии штрафной площади махнул ногой мимо сферы.
  • Офсайд
    42'
    Янушковский на правом фланге забрался в офсайд.
  • 40'
    Ерохин сделал пас к воротам на Сергеева, но Мамин на выходе опередил Ивана.
  • 39'
    Навес Сутормина справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    ЕРОХИН!!! Алберто справа выкатил мяч в центр на Ерохина, который с семнадцати метров внешней стороной стопы точно пробил в левый угол.
  • 36'
    Смирнов после подачи справа головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    35'
    Чистяков на чужой половине поля нарушил правила.
  • 34'
    Мостовой слева прострелил в центр штрафной площади, где оказались только соперники.
  • 33'
    Круговой разыграл штрафной удар с Мостовым и с право8о фланга пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    32'
    Потапов на фланге руками прихватил за футболку Сергеева и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    30'
    Круговой от углового флага навесил к воротам. Мяч отскочил к Сергееву, который ногой с угла вратарской площади с лёта пробил выше ворот.
  • 29'
    Прострел Мостового фправа к воротам заблокировал Садыков.
  • 28'
    Ерохин справа навесил на Сергеева, удар голвоой которого в дальний угол не получился точным.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    АЛБЕРТО!!! Мостовой слева прострелил на Сергеева, который в касание выкатимл мяч к одиннадцатиметровой отметке на Алберто. Юри точно пробил в правый угол.
  • 25'
    Мостовой на левом фланге сделал неточный пас пяткой на Оздоева.
  • Фол, нарушение
    25'
    Воронин на левом фланге атаки толкнул в спину Адамова.
  • Опасный момент
    24'
    Алберто после паса Кругового слева с двадцати метров с разворота пробил немного выше дальней "девятки".
  • Угловой
    24'
    Гости исполнили угловой удар. Защитники из северной столицы мяч из штрафной площади выбили.
  • Опасный момент
    23'
    Замалиев с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Одоевский переправил мяч выше.
  • 23'
    Оздоев в центре поля сделал пас точно в ноги Кириллову.
  • Опасный момент
    22'
    Сергеев с разворота с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой.
  • 20'
    Янушковский с дальней дистанции пробил правее ворот.
  • 19'
    КАМАЗ попытался активнее сыграть на чужой половине поля. К штрафной площади соперников пока подбираться челнинцам  не удаётся.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МОСТОВОЙ!!! Круговой справа со штрафного сделал низкую подачу к ближней штанге, и Мостовой ногой переправил мяч в сетку.
  • Фол, нарушение
    17'
    Смирнов на фланге сбил Сутормина.
  • 16'
    Навес Кругового слева к воротам перехватил Потапов.
  • Травма, повреждение
    14'
    Куликову медики оказывают помощь. Завалил он Сергеева себе на ногу.
  • Фол, нарушение
    13'
    Куликов в центре поля прихватил руками Сергеева.
  • 12'
    "Зенит" в центре поля катает мяч.
  • 10'
    Мостовой по центру прорвался к штрафной площади, но точный пас на Сергеева исполнить не смог.
  • 9'
    Ерохин сыграл в прессинге перед чуждой штрафной площадью и смог отобрать мяч у соперников.
  • 8'
    Большинство атак хозяева развивается через левый фланг, где активно играет Круговой.
  • 6'
    "Зенит" пока больше контролирует мяч. Навес Кругового слева на дальнюю штангу на Алберто ударом по воротам не завершился.
  • Угловой
    5'
    Круговой от углового флага навесил на Алипа, который сделал скидку к дальней штанге. Мамин оказался расторопнее Сергеева и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    3'
    Садыков на фланге толкнул в спину Мостового.
  • 2'
    "Зенит" играет в синей форме, КАМАЗ - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Газпром Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка России, в котором сыграют «Зенит» и КАМАЗ. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 141
Зенит 92.2% (130)
X 3.5% (5)
КАМАЗ 4.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
КАМАЗ
1.13
9.90
24.00
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Где смотреть матч Зенит 3:0 КАМАЗ онлайн

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Прогнозы на матч Зенит 3:0 КАМАЗ

Исход игры
Зенит
92.2% (130)
Ничья
3.5% (5)
КАМАЗ
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (73)
Меньше
37.61% (44)
Обе команды забьют
Да
19.66% (23)
Нет
80.34% (94)
Популярный счёт
2:0 Зенит
27.7% (39)
3:0 Зенит
26.2% (37)
4:0 Зенит
8.5% (12)
3:1 Зенит
5.7% (8)
2:1 Зенит
3.5% (5)
4:1 Зенит
2.8% (4)
1:0 Зенит
2.1% (3)
5:0 Зенит
2.1% (3)
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