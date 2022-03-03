Круговой слева навесил на Сутормина, который головой пробил левее ворот.

Круговой слева прострелил на Ерохина, который с пятнадцати метров пробил в Мамина.

Смирнов слева в штрафной площади получил мяч, но замешкался, оказался в окружении трёх соперников и пробить по воротам не смог.

43' Мостовой справа откинул мяч на Оздоева, который на линии штрафной площади махнул ногой мимо сферы.

42' Янушковский на правом фланге забрался в офсайд.

40' Ерохин сделал пас к воротам на Сергеева, но Мамин на выходе опередил Ивана.

39' Навес Сутормина справа в центр штрафной площади соперники перехватили.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:0!!!

ЕРОХИН!!! Алберто справа выкатил мяч в центр на Ерохина, который с семнадцати метров внешней стороной стопы точно пробил в левый угол.

36' Смирнов после подачи справа головой пробил выше ворот.

35' Чистяков на чужой половине поля нарушил правила.

34' Мостовой слева прострелил в центр штрафной площади, где оказались только соперники.

33' Круговой разыграл штрафной удар с Мостовым и с право8о фланга пробил выше ворот.

32' Потапов на фланге руками прихватил за футболку Сергеева и получил жёлтую карточку.

30' Круговой от углового флага навесил к воротам. Мяч отскочил к Сергееву, который ногой с угла вратарской площади с лёта пробил выше ворот.

29' Прострел Мостового фправа к воротам заблокировал Садыков.

28' Ерохин справа навесил на Сергеева, удар голвоой которого в дальний угол не получился точным.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

АЛБЕРТО!!! Мостовой слева прострелил на Сергеева, который в касание выкатимл мяч к одиннадцатиметровой отметке на Алберто. Юри точно пробил в правый угол.

25' Мостовой на левом фланге сделал неточный пас пяткой на Оздоева.

25' Воронин на левом фланге атаки толкнул в спину Адамова.

24' Алберто после паса Кругового слева с двадцати метров с разворота пробил немного выше дальней "девятки".

24' Гости исполнили угловой удар. Защитники из северной столицы мяч из штрафной площади выбили.

23' Замалиев с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Одоевский переправил мяч выше.

23' Оздоев в центре поля сделал пас точно в ноги Кириллову.

22' Сергеев с разворота с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой.

20' Янушковский с дальней дистанции пробил правее ворот.

19' КАМАЗ попытался активнее сыграть на чужой половине поля. К штрафной площади соперников пока подбираться челнинцам не удаётся.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МОСТОВОЙ!!! Круговой справа со штрафного сделал низкую подачу к ближней штанге, и Мостовой ногой переправил мяч в сетку.

17' Смирнов на фланге сбил Сутормина.

16' Навес Кругового слева к воротам перехватил Потапов.

14' Куликову медики оказывают помощь. Завалил он Сергеева себе на ногу.

13' Куликов в центре поля прихватил руками Сергеева.

12' "Зенит" в центре поля катает мяч.

10' Мостовой по центру прорвался к штрафной площади, но точный пас на Сергеева исполнить не смог.

9' Ерохин сыграл в прессинге перед чуждой штрафной площадью и смог отобрать мяч у соперников.

8' Большинство атак хозяева развивается через левый фланг, где активно играет Круговой.

6' "Зенит" пока больше контролирует мяч. Навес Кругового слева на дальнюю штангу на Алберто ударом по воротам не завершился.

5' Круговой от углового флага навесил на Алипа, который сделал скидку к дальней штанге. Мамин оказался расторопнее Сергеева и забрал мяч в руки.

3' Садыков на фланге толкнул в спину Мостового.

2' "Зенит" играет в синей форме, КАМАЗ - в белой.