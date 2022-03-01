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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 32
Зенит 100% (32)
X 0% (0)
КАМАЗ 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
КАМАЗ
1.14
9.50
26.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янушковский Роман 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2
Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1 КАМАЗ - Факел 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Зенит 100% (32)
    X 0% (0)
    КАМАЗ 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    КАМАЗ
    1.14
    9.50
    26.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зенит - КАМАЗ онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - КАМАЗ

    Исход игры
    Зенит
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    КАМАЗ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (16)
    Меньше
    50% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    15.63% (5)
    Нет
    84.38% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    46.9% (15)
    3:0 Зенит
    28.1% (9)
    2:1 Зенит
    12.5% (4)
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    Зенит
    КАМАЗ

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