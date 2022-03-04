1:1
Конец матча
8' Желтая карточкаBojan Kovacevic
25' Желтая карточкаКерла Семир
53' Желтая карточкаКириаку Харис
64' Желтая карточкаМучтарис Стефанос
0:1
88' ПенальтиChristian Manrique
1:1
90' ГолBojan Kovacevic
Ход матча
25'
53'
68'
75'
88'
90'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Керла СемирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
3 SambinhaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
27 Конфес АлуаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Gustavo XXI
-
-
-
- Запасные игроки
-
25 Чупич СтефанВратарь
-
29 Дьянь МодуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Adam Kovac
-
-
-
Главный тренер: Алькарас Лукас
История личных встреч
Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0