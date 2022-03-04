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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Докса Катокопия
1:1
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
8' Желтая карточка
Bojan Kovacevic
25' Желтая карточка
Керла Семир
53' Желтая карточка
Кириаку Харис
64' Желтая карточка
Мучтарис Стефанос
0:1
88' Пенальти
Christian Manrique
1:1
90' Гол
Bojan Kovacevic
90'+4
Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:6
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:0
К
2:1
К
1:1
Р
1:1
КК
6:0
КК
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
К
3:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:0

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Керла Семир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Bojan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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