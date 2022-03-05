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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
АПОЭЛ
1:0
Перерыв
Арис Лимассол
0'
14' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
0:0
14' Не забитый пенальти
Квилитая Георгий
1:0
25' Гол
Ндонгаля Дьемерси

Ход матча

6'
Bert Esselink
Винисиус Пауло II
 
14'
 
Стемпиньски Мариуш
14'
Квилитая Георгий
0:0
25'
Ндонгаля Дьемерси
1:0
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Арис Лимассол
1.62
5.50
5.80
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
Арис Лимассол

История личных встреч

АПОЭЛ
Арис Лимассол

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3
АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0
Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2
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Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Арис Лимассол
1.62
5.50
5.80
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Арис Лимассол

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