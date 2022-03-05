1:0
Перерыв
14' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
0:0
14' Не забитый пенальтиКвилитая Георгий
1:0
25' ГолНдонгаля Дьемерси
Ход матча
14'
0:0
25'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Савич ВуядинЗащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Warren Shavy
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Osman Koroma
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АПОЭЛ
Арис Лимассол
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3
АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0
Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2