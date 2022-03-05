0:1
Первый тайм: 13'
0:1
4' ГолАльтман Омри
Ход матча
4'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
-
29 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Альтман ОмриНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: David Catala
История личных встреч
Анортосис
АЕК Ларнака
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
52%
15 побед 13 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 14 побед
52 матча
30.8%
26.9%
42.3%
16 побед 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
25%
30.8%
44.2%
13 побед 16 ничьих 23 победы
Второй тайм
28.8%
44.2%
27%
15 побед 23 ничьи 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1
Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4