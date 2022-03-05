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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
Анортосис
0:1
Первый тайм: 13'
АЕК Ларнака
0'
0:1
4' Гол
Альтман Омри
13'

Ход матча

4'
0:1
Альтман Омри
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
АЕК Ларнака
2.26
3.30
3.51
Все Коэффициенты
Анортосис
АЕК Ларнака

История личных встреч

Анортосис
АЕК Ларнака

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
52%
15 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 14 побед

52 матча

30.8%
26.9%
42.3%
16 побед 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

25%
30.8%
44.2%
13 побед 16 ничьих 23 победы

Второй тайм

28.8%
44.2%
27%
15 побед 23 ничьи 14 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
К
2:2
К
1:3
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
0:1
К
2:2
ПД
1:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
КК
3:1
КК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:1
К
1:2
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
2:1

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1
Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Альтман Омри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
АЕК Ларнака
2.26
3.30
3.51
Все Коэффициенты
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Анортосис
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