Прерван
- Основной состав
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20 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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57 Дюриш МихалНападающий
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- Запасные игроки
- Вратарь
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21 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Этникос Ахна
Омония
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
108.3%
6 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 17 побед
41 матч
19.5%
17.1%
63.4%
8 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
14.6%
48.8%
36.6%
6 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.5%
39%
41.5%
8 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Пафос 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0
Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3
Омония
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1
Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1