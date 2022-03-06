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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Этникос Ахна
 
Прерван
Омония
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Омония
3.35
3.27
2.18
Все Коэффициенты
Этникос Ахна
Омония

История личных встреч

Этникос Ахна
Омония

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
108.3%
6 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 17 побед

41 матч

19.5%
17.1%
63.4%
8 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

14.6%
48.8%
36.6%
6 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.5%
39%
41.5%
8 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
0:2
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
2:1
К
1:1
К
0:0
ПД
3:2
ПД
1:2
К
1:3
К
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:2
КК
2:0
КК
0:2
ПД
2:1
ПД
1:1
CC
1:0
КК
3:0
ПД
1:1
ПД
0:1
К
1:0
К
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ТМС
1:3
К
1:1
ПД
1:2
К
0:2

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Пафос 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0
Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3
Омония
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1
Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Омония
3.35
3.27
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Этникос Ахна - Омония онлайн

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Этникос Ахна
Омония

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