36' Желтая карточкаПанчеон Джейсон
51' Желтая карточкаХарис Мавриас
Ход матча
36'
51'
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
44 Томечак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Паич МартинЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Пафос
Аполлон
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:1 Пафос - Анортосис 1:1
Анортосис - Пафос 0:0 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 0:1 Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4