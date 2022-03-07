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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
Пафос
0:0
Второй тайм: 56'
Аполлон
0'
36' Желтая карточка
Панчеон Джейсон
51' Желтая карточка
Харис Мавриас
56'
Пафос
Аполлон

История личных встреч

Пафос
Аполлон

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:1 Пафос - Анортосис 1:1
Анортосис - Пафос 0:0 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 0:1 Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Кателарис Фанос уходит с поля. Алеесами Хайтам выходит вместо него
  • Желтая карточка
    36'
    Панчеон Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Аполлон
3.32
3.32
3.40
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