2:1
Конец матча
1:0
3' ГолЩепович Стефан
6' Желтая карточкаМазань Роберт
2:0
8' ГолТоррес Мануэль
30' Желтая карточкаБалде Ромарио
33' Желтая карточкаСотериу Костас
2:0
34' Не забитый пенальтиБабич Матко
42' Желтая карточкаAndreas Neofytou
79' Желтая карточкаAndreas Komodikis
2:1
87' Гол в свои воротаСотериу Костас
90' Красная карточкаДеметриу Мариос
90' Желтая карточкаЧосич Урош
Ход матча
3'
1:0
8'
2:0
30'
33'
34'
2:0
42'
87'
2:1
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Чосич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Nico VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Рамос ЛукасПолузащитник
-
17 Бабич МаткоНападающий
-
28 Милтс ЛивиоНападающий
-
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- Запасные игроки
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-
Главный тренер: Makis Sergidis
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
ПАЕЕК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1
ПАЕЕК
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 1:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0
ПАЕЕК - Аполлон 2:2 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Омония - ПАЕЕК 2:1 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 ПАЕЕК - Омония 1:0 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0