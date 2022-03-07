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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
АЕЛ Лимаcсол
2:1
Конец матча
ПАЕЕК
0'
1:0
3' Гол
Щепович Стефан
6' Желтая карточка
Мазань Роберт
2:0
8' Гол
Торрес Мануэль
30' Желтая карточка
Балде Ромарио
33' Желтая карточка
Сотериу Костас
2:0
34' Не забитый пенальти
Бабич Матко
42' Желтая карточка
Andreas Neofytou
79' Желтая карточка
Andreas Komodikis
2:1
87' Гол в свои ворота
Сотериу Костас
90' Красная карточка
Деметриу Мариос
90' Желтая карточка
Чосич Урош
90'+7
АЕЛ Лимаcсол
ПАЕЕК

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
ПАЕЕК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:3

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1
ПАЕЕК
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 1:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0
ПАЕЕК - Аполлон 2:2 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Омония - ПАЕЕК 2:1 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 ПАЕЕК - Омония 1:0 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0
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