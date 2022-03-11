1:0
46' ГолИкоба Эдуви
61' Желтая карточкаDan Ozvolda
74' Желтая карточкаAdam Pajer
2:0
79' ГолГажи Адам
82' Желтая карточкаСлавик Адриан
87' Желтая карточкаБаинович Филип
Ход матча
46'
1:0
61'
74'
79'
2:0
82'
87'
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
11
Азанго
Филип
71
Тучны
Адам
52
Adam
Pajer
23
Шимчак
Милан
20
Dan
Ozvolda
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Кмет МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Гажи АдамНападающий
-
-
-
91 Matous Babka
-
-
-
Главный тренер: Juraj Ancic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
-
23 Шимчак МиланЗащитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Хриен МартинНападающий
-
32 Гашек ФилипНападающий
-
27 Ivan Straka
-
-
-
Главный тренер: Martin Bittengl
История личных встреч
Тренчин
Погронье
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0
Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2 Тренчин - ДАК 0:1 Ружомберок - Тренчин 3:0 Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0
Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4
Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0