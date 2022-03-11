  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Тренчин
2:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
1:0
46' Гол
Икоба Эдуви
61' Желтая карточка
Dan Ozvolda
74' Желтая карточка
Adam Pajer
2:0
79' Гол
Гажи Адам
82' Желтая карточка
Славик Адриан
87' Желтая карточка
Баинович Филип
90'+3
99
Кукучка
Михал
22
Славик
Адриан
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
31
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
23
Dominik
Holly
10
Зубайру
Абдул
71
Тучны
Адам
9
Икоба
Эдуви
89
Ле
Гянг
Патрик
22
Саннех
Мухаммед
38
Martin
Klabnik
52
Adam
Pajer
23
Шимчак
Милан
20
Dan
Ozvolda
11
Стайнгубел
Кристиан
29
Бангала
Давид
35
Мигалик
Ярослав
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
Тренчин
4-1-4-1
Погронье
4-1-3-2

История личных встреч

Тренчин
Погронье

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
2:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
0:3
СГБ
4:0
С
0:1
С
0:4

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0
Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2 Тренчин - ДАК 0:1 Ружомберок - Тренчин 3:0 Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0
Погронье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4
Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тренчин 2:0 Погронье онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 