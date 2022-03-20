Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Ружомберок
45' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
Ход матча
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
14
Бобчек
Томаш
18
Бодя
Мартин
19
Чурма
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Ружомберок
Спартак Трнава
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
54.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
45 матчей
35.6%
24.4%
40%
16 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.2%
48.9%
28.9%
10 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|1
|0.33
|Герец Штефан
|1
|0.33
|Рымаренко Мартин
|1
|0.33
|Мадленяк Матей
|1
|0.33
|Бобчек Томаш
|1
|0.33
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Регали Мартин
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристовски Милан
|1
|0.33
|Иван Алекс
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|60
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|47
|3.
|Ружомберок
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|46
|4.
|ДАК
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|38
|5.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|36
|6.
|Жилина
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|45
|2.
|Ружомберок
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|45
|3.
|Жилина
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|31
|4.
|Слован Братислава
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Середь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|ДАК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|56
|2.
|ДАК
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|37
|3.
|Середь
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|35
|4.
|Спартак Трнава
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ружомберок
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1