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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Спартак Трнава
0'
45' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
72'

Ход матча

45'
 
Саввидис Кириакос
62'
Герец Штефан
Рымаренко Мартин
 
62'
Мудры Тимотей
Бобчек Томаш
 
69'
 
Азеведо Дижан
Ammar Ramadan
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Спартак Трнава
2.55
3.10
3.06
Все Коэффициенты
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
6
Лихи
Филип
8
Домонкос
Кристоф
14
Бобчек
Томаш
31
Рымаренко
Мартин
18
Бодя
Мартин
9
Регали
Мартин
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
19
Чурма
Матей
3
Тумма
Гергей
77
Боладжи
Казим
15
Прохазка
Роман
88
Саввидис
Кириакос
8
Грич
Якуб
28
Буката
Мартин
7
Ристовски
Милан
17
Ammar
Ramadan
Ружомберок
4-2-1-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
Спартак Трнава

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
54.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

45 матчей

35.6%
24.4%
40%
16 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.2%
48.9%
28.9%
10 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
СГА
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 1 0.33
Герец Штефан 1 0.33
Рымаренко Мартин 1 0.33
Мадленяк Матей 1 0.33
Бобчек Томаш 1 0.33
Домонкос Кристоф 0 0
Регали Мартин 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристовски Милан 1 0.33
Иван Алекс 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобчек Томаш 2 0
Масло Ян 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 0
Грич Якуб 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 2 1 0 9 - 4 60
2. Спартак Трнава 0:0 3 0 2 1 1 - 2 47
3. Ружомберок 0:0 3 1 2 0 5 - 2 46
4. ДАК 3 0 2 1 4 - 7 38
5. Середь 3 1 1 1 3 - 6 36
6. Жилина 3 0 2 1 5 - 6 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 1 0 0 1 0 - 1 45
2. Ружомберок 0:0 2 1 1 0 4 - 1 45
3. Жилина 2 0 1 1 4 - 5 31
4. Слован Братислава 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Середь 1 0 1 0 1 - 1 1
6. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 3 - 2 56
2. ДАК 2 0 1 1 3 - 6 37
3. Середь 2 1 0 1 2 - 5 35
4. Спартак Трнава 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Жилина 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ружомберок 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Саввидис Кириакос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Спартак Трнава
2.55
3.10
3.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 0:0 Спартак Трнава онлайн

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