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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
0:0
Конец матча

Стадион:
Спартак Трнава
0'
45' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
82' Желтая карточка
Мадленяк Матей
90'+3
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
6
Лихи
Филип
8
Домонкос
Кристоф
14
Бобчек
Томаш
31
Рымаренко
Мартин
18
Бодя
Мартин
9
Регали
Мартин
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
19
Чурма
Матей
3
Тумма
Гергей
77
Боладжи
Казим
15
Прохазка
Роман
88
Саввидис
Кириакос
8
Грич
Якуб
28
Буката
Мартин
7
Ристовски
Милан
17
Ammar
Ramadan
Ружомберок
4-2-1-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
Спартак Трнава

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
54.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

45 матчей

35.6%
24.4%
40%
16 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.2%
48.9%
28.9%
10 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
СГА
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 1 0.33
Герец Штефан 1 0.33
Рымаренко Мартин 1 0.33
Мадленяк Матей 1 0.33
Бобчек Томаш 1 0.33
Домонкос Кристоф 0 0
Регали Мартин 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристовски Милан 1 0.33
Иван Алекс 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобчек Томаш 2 0
Масло Ян 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 0
Грич Якуб 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 2 1 0 9 - 4 60
2. Спартак Трнава 3 0 2 1 1 - 2 47
3. Ружомберок 3 1 2 0 5 - 2 46
4. ДАК 3 0 2 1 4 - 7 38
5. Середь 3 1 1 1 3 - 6 36
6. Жилина 3 0 2 1 5 - 6 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 1 0 0 1 0 - 1 45
2. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 1 45
3. Жилина 2 0 1 1 4 - 5 31
4. Слован Братислава 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Середь 1 0 1 0 1 - 1 1
6. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 3 - 2 56
2. ДАК 2 0 1 1 3 - 6 37
3. Середь 2 1 0 1 2 - 5 35
4. Спартак Трнава 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Жилина 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ружомберок 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Саввидис Кириакос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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