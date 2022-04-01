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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Жилина
0:2
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
15' Желтая карточка
Лейтнер Патрик
37' Желтая карточка
Паур Якуб
37' Желтая карточка
Лютеран Оливер
45' Желтая карточка
Регали Мартин
0:1
55' Гол
Бодя Мартин
0:2
90' Гол
Регали Мартин
90'+3
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
17
Паур
Якуб
37
Mario
Sauer
6
Гоно
Мирослав
43
Мраз
Филип
29
Дурис
Давид
66
Руснак
Матуш
9
Яношик
Лукаш
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
9
Регали
Мартин
8
Домонкос
Кристоф
11
Кочан
Матей
31
Рымаренко
Мартин
18
Бодя
Мартин
Жилина
3-5-2
Ружомберок
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Ружомберок

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

46 матчей

56.5%
19.6%
23.9%
26 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.8%
50%
15.2%
16 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

43.5%
32.6%
23.9%
20 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
СГА
2:1
С
1:2
С
2:3
СГА
4:2
СГА
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паур Якуб 1 0.25
Дурис Давид 1 0.25
Капралик Адриан 1 0.25
Копас Адам 1 (1) 0.25
Минарик Ян 0 0
Слебодник Тибор 0 0
Илько Патрик 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 2 0.5
Регали Мартин 1 0.25
Герец Штефан 1 0.25
Рымаренко Мартин 1 0.25
Мадленяк Матей 1 0.25
Бобчек Томаш 1 0.25
Домонкос Кристоф 0 0
Дунгель Петер 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паур Якуб 1 0
Копас Адам 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Мраз Филип 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобчек Томаш 2 0
Масло Ян 1 0
Регали Мартин 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Лютеран Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1
Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2
Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 2 1 0 9 - 4 60
2. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 2 49
3. Спартак Трнава 3 0 2 1 1 - 2 47
4. ДАК 3 0 2 1 4 - 7 38
5. Середь 3 1 1 1 3 - 6 36
6. Жилина 4 0 2 2 5 - 8 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 1 0 0 1 0 - 1 45
2. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 1 45
3. Жилина 3 0 1 2 4 - 7 31
4. Слован Братислава 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Середь 1 0 1 0 1 - 1 1
6. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 3 - 2 56
2. ДАК 2 0 1 1 3 - 6 37
3. Середь 2 1 0 1 2 - 5 35
4. Ружомберок 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Спартак Трнава 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Жилина 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Регали Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Лютеран Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Паур Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Лейтнер Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Жилина 0:2 Ружомберок онлайн

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