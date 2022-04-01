Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Стадион под Дубном
15' Желтая карточкаЛейтнер Патрик
37' Желтая карточкаПаур Якуб
37' Желтая карточкаЛютеран Оливер
45' Желтая карточкаРегали Мартин
0:1
55' ГолБодя Мартин
0:2
90' ГолРегали Мартин
Ход матча
15'
37'
37'
45'
55'
0:1
62'
90'
0:2
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
17
Паур
Якуб
37
Mario
Sauer
43
Мраз
Филип
29
Дурис
Давид
66
Руснак
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
-
37 Mario SauerПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кернак Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Лука ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мацей МатушНападающий
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Жилина
Ружомберок
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
46 матчей
56.5%
19.6%
23.9%
26 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.8%
50%
15.2%
16 побед 23 ничьи 7 побед
Второй тайм
43.5%
32.6%
23.9%
20 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паур Якуб
|1
|0.25
|Дурис Давид
|1
|0.25
|Капралик Адриан
|1
|0.25
|Копас Адам
|1 (1)
|0.25
|Минарик Ян
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
|Илько Патрик
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|2
|0.5
|Регали Мартин
|1
|0.25
|Герец Штефан
|1
|0.25
|Рымаренко Мартин
|1
|0.25
|Мадленяк Матей
|1
|0.25
|Бобчек Томаш
|1
|0.25
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паур Якуб
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Мраз Филип
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Регали Мартин
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1
Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2
Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|60
|2.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|49
|3.
|Спартак Трнава
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|47
|4.
|ДАК
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|38
|5.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|36
|6.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|45
|2.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|45
|3.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|31
|4.
|Слован Братислава
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Середь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|ДАК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|56
|2.
|ДАК
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|37
|3.
|Середь
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|35
|4.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Спартак Трнава
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1