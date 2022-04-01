Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Olympisch Stadion
0:1
19' ГолЛанг Ноа
Ход матча
19'
0:1
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
18
Сануси
Райан
35
Риго
Данте
15
Бурден
Пьер
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
35 Риго ДантеПолузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gregoire Vanderidt
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Брюгге
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дом Джорен
|5
|0.15
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.12
|Нубисси Мариус
|4
|0.12
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.09
|Ilias Sebaoui
|3 (1)
|0.09
|Берг Ян
|2
|0.06
|Судзуки Мусаси
|1
|0.03
|Авенатти Фелипе
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Сануси Райан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Stipe Radic
|1
|0.03
|Саньянг Абдулия
|1
|0.03
|Сумаре Исса
|1
|0.03
|Константопулос Апостолос
|1
|0.03
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|13
|0.39
|Дост Бас
|12 (2)
|0.36
|Ванакен Ханс
|9 (1)
|0.27
|Ланг Ноа
|7
|0.21
|Ритс Матс
|5
|0.15
|Вормер Руд
|5
|0.15
|Адамян Саркис
|5
|0.15
|Ольсен Сков Андреас
|3
|0.09
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|1
|0.03
|Баланта Эдер
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Персин Тибо
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|9
|3
|Хольцхаузер Рафаэль
|7
|1
|Берг Ян
|7
|1
|Stipe Radic
|4
|2
|Бурден Пьер
|6
|0
|Питермат Том
|5
|0
|Дом Джорен
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Сумаре Исса
|3
|0
|Нубисси Мариус
|1
|1
|Сануси Райан
|2
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Риго Данте
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Ilias Sebaoui
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|1
|Нсоки Стенли
|4
|2
|Соболь Эдуард
|5
|1
|Баланта Эдер
|5
|1
|Мата Клинтон
|5
|0
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Ритс Матс
|3
|0
|Хендри Джек
|1
|1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
32
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 12
26 Не забивали 17
2
13%
4
13%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
2
13%
8
25%
61-75
5
31%
7
22%
76-90
Пропущено
29
21
17 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
5
17%
3
14%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
8
28%
3
14%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
7
33%
61-75
2
7%
3
14%
76-90
Забито
16
34
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
0
0%
5
15%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
2
13%
8
24%
31-45
5
31%
7
21%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
6
38%
5
15%
76-90
Пропущено
39
16
21 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
7
18%
0
0%
1-15
7
18%
1
6%
16-30
7
18%
7
44%
31-45
5
13%
2
13%
46-60
4
10%
2
13%
61-75
9
23%
4
25%
76-90
Забито
32
66
11 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 36
5 Забивали первыми 24
15 Не забивали 2
2
6%
9
14%
1-15
5
16%
8
12%
16-30
4
13%
13
20%
31-45
6
19%
12
18%
46-60
4
13%
12
18%
61-75
11
34%
12
18%
76-90
Пропущено
68
37
38 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 21
26 Пропускали первыми 7
29 Не пропускали 22
12
18%
3
8%
1-15
11
16%
3
8%
16-30
15
22%
10
27%
31-45
9
13%
5
14%
46-60
10
15%
9
24%
61-75
11
16%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3
Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|1:0
|33
|20
|9
|4
|68 - 36
|69
|3.
|Антверпен
|32
|18
|5
|9
|53 - 37
|59
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|9.
|Сент-Трейден
|32
|13
|6
|13
|37 - 40
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|32
|9
|10
|13
|39 - 42
|37
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|32
|8
|8
|16
|42 - 64
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|33
|4
|4
|25
|32 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|2.
|Брюгге
|1:0
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|3.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|4.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|17
|4
|1
|12
|15 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|14.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3