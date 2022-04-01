  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
1:3
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
19' Гол
Ланг Ноа
0:2
49' Гол
Ритс Матс
0:3
54' Гол
Де Кетеларе Шарль
1:3
66' Пенальти
Шенклэнд Лоуренс
74' Желтая карточка
Де Смет Тибо
90'+5
72
Лежоли
Антуан
55
Stipe
Radic
44
Лемос
Маурисио
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
18
Сануси
Райан
35
Риго
Данте
15
Бурден
Пьер
8
Хольцхаузер
Рафаэль
17
Шенклэнд
Лоуренс
10
Судзуки
Мусаси
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
2
Соболь
Эдуард
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
3:2
ТМК
1:1
ПДА
0:3
ПДА
0:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 5 (1) 0.15
Дом Джорен 5 0.15
Нубисси Мариус 4 0.12
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.09
Ilias Sebaoui 3 (1) 0.09
Берг Ян 2 0.06
Судзуки Мусаси 1 0.03
Авенатти Фелипе 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Сануси Райан 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Stipe Radic 1 0.03
Саньянг Абдулия 1 0.03
Сумаре Исса 1 0.03
Константопулос Апостолос 1 0.03
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 14 0.42
Дост Бас 12 (2) 0.36
Ванакен Ханс 9 (1) 0.27
Ланг Ноа 7 0.21
Ритс Матс 6 0.18
Вормер Руд 5 0.15
Адамян Саркис 5 0.15
Ольсен Сков Андреас 3 0.09
Соболь Эдуард 1 0.03
Мата Клинтон 1 0.03
Баланта Эдер 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Персин Тибо 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 10 3
Хольцхаузер Рафаэль 7 1
Берг Ян 7 1
Stipe Radic 4 2
Бурден Пьер 6 0
Питермат Том 5 0
Дом Джорен 4 0
Исмаила Кулибали 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Сумаре Исса 3 0
Нубисси Мариус 1 1
Сануси Райан 2 0
Шенклэнд Лоуренс 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Риго Данте 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Ilias Sebaoui 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Судзуки Мусаси 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 1
Нсоки Стенли 4 2
Соболь Эдуард 5 1
Баланта Эдер 5 1
Мата Клинтон 5 0
Де Кетеларе Шарль 4 0
Одои Денис 3 0
Ритс Матс 3 0
Хендри Джек 1 1
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Адамян Саркис 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
35
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 13
26 Не забивали 17
2
12%
4
11%
1-15
4
24%
4
11%
16-30
2
12%
5
14%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
3
18%
8
23%
61-75
5
29%
29%
7
20%
76-90

Пропущено

32
22
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
5
16%
3
14%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
6
19%
8
36%
61-75
2
6%
3
14%
76-90

Забито

16
34
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
0
0%
5
15%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
2
13%
8
24%
31-45
5
31%
7
21%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
6
38%
5
15%
76-90

Пропущено

39
16
21 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
7
18%
0
0%
1-15
7
18%
1
6%
16-30
7
18%
7
44%
31-45
5
13%
2
13%
46-60
4
10%
2
13%
61-75
9
23%
4
25%
76-90

Забито

33
69
11 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 38
5 Забивали первыми 25
15 Не забивали 2
2
6%
9
13%
1-15
5
15%
9
13%
16-30
4
12%
13
19%
31-45
6
18%
14
20%
46-60
5
15%
12
17%
61-75
11
33%
12
17%
76-90

Пропущено

71
38
39 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 22
27 Пропускали первыми 7
30 Не пропускали 23
12
17%
3
8%
1-15
12
17%
3
8%
16-30
15
21%
10
26%
31-45
11
15%
5
13%
46-60
10
14%
10
26%
61-75
11
15%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3
Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
9. Сент-Трейден 32 13 6 13 37 - 40 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 32 9 10 13 39 - 42 37
13. Стандард 32 9 9 14 31 - 45 36
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 32 8 8 16 42 - 64 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
2. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
3. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
4. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
14. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
12. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
13. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
14. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ланг Ноа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 1:3 Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 