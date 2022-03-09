  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сентрал Кост Маринерз
1:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
28' Желтая карточка
Миллер Льюис
0:1
38' Гол
Д'Агостино Николас
45' Желтая карточка
Келава Иван
1:1
84' Гол
Мюллер Николай
90'+5
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
8
Божанич
Оливер
7
Годдард
Си
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
73.3%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа

42 матча

21.4%
26.2%
52.4%
9 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
10 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
9 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

AЛ(
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 3 0.3
Божанич Оливер 3 (1) 0.3
Beni Nkololo 2 0.2
Каммингс Джейсон 1 0.1
Jacob Farrell 1 0.1
Moresche 1 (1) 0.1
Мюллер Николай 1 0.1
Нисбет Джошуа 1 0.1
Роу Сторм 0 0
Роулес Кай 0 0
Годдард Си 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.54
Марджиотта Франческо 2 0.15
Фолами Бен 2 0.15
Рохас Марко 1 0.08
Бриммер Джейк 1 0.08
Круз Робби 1 0.08
Бриллант Джошуа 1 0.08
Родерик Миранда 1 0.08
Герия Джейсон 1 0.08
Nishan Velupillay 1 0.08
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 6 0
Уренья Марко 2 0
Роу Сторм 2 0
Beni Nkololo 2 0
Nick Montgomery 1 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Роулес Кай 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Миллер Льюис 1 0
Тонгик Руон 1 0
Балар Максимильен 1 0
Harrison Steele 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Бриллант Джошуа 2 1
Келава Иван 3 0
Броксхэм Ли 2 0
Герия Джейсон 2 0
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Родерик Миранда 1 0
Рохас Марко 1 0
Хэмилл Брендан 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
5
56%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

11
11
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
5
45%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
5
36%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
5
25%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2:1 16 9 5 2 35 - 23 32
2. Вестерн Юнайтед 11 6 2 3 14 - 11 20
3. Веллингтон Феникс 0:0 12 5 4 3 14 - 16 19
4. Мельбурн Виктори 13 5 4 4 19 - 17 19
5. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
6. Макартур 1:2 13 4 4 5 17 - 23 16
7. Ньюкасл Джетс 0:0 12 4 4 4 19 - 19 16
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 11 3 2 6 10 - 11 11
11. Сентрал Кост Маринерз 10 2 2 6 15 - 19 8
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:0 9 5 3 1 13 - 7 18
2. Мельбурн Сити 2:1 10 5 3 2 19 - 14 18
3. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
4. Ньюкасл Джетс 0:0 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Макартур 1:2 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Перт Глори 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2:1 6 4 2 0 16 - 9 14
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Макартур 1:2 8 2 2 4 11 - 16 8
7. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
8. Ньюкасл Джетс 0:0 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 0:0 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Келава Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Д'Агостино Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Миллер Льюис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 