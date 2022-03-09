Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
28' Желтая карточкаМиллер Льюис
0:1
38' ГолД'Агостино Николас
45' Желтая карточкаКелава Иван
1:1
84' ГолМюллер Николай
Ход матча
28'
38'
45'
84'
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
20
Келава
Иван
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Смит НоаЗащитник
-
21 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
73.3%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа
42 матча
21.4%
26.2%
52.4%
9 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
10 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
9 побед 12 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|3
|0.3
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.3
|Beni Nkololo
|2
|0.2
|Каммингс Джейсон
|1
|0.1
|Jacob Farrell
|1
|0.1
|Moresche
|1 (1)
|0.1
|Мюллер Николай
|1
|0.1
|Нисбет Джошуа
|1
|0.1
|Роу Сторм
|0
|0
|Роулес Кай
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.54
|Марджиотта Франческо
|2
|0.15
|Фолами Бен
|2
|0.15
|Рохас Марко
|1
|0.08
|Бриммер Джейк
|1
|0.08
|Круз Робби
|1
|0.08
|Бриллант Джошуа
|1
|0.08
|Родерик Миранда
|1
|0.08
|Герия Джейсон
|1
|0.08
|Nishan Velupillay
|1
|0.08
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|6
|0
|Уренья Марко
|2
|0
|Роу Сторм
|2
|0
|Beni Nkololo
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Роулес Кай
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Келава Иван
|3
|0
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Rai IV
|0
|1
|Круз Робби
|1
|0
|Родерик Миранда
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
5
56%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
11
11
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
5
45%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
5
36%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
5
25%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:1
|16
|9
|5
|2
|35 - 23
|32
|2.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|3.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Макартур
|1:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 23
|16
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|2.
|Мельбурн Сити
|2:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|4.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Макартур
|1:2
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:1
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Макартур
|1:2
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|7.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0