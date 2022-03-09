Австралия: A-Лига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
5' Желтая карточкаJoshua Laws
24' Желтая карточкаЮрман Мэттью
1:0
25' ПенальтиСотирио Джошуа
40' Желтая карточкаSavas Siatravanis
1:1
42' ГолDaniel Penha
2:1
45' ГолУэйн Бен
2:2
63' ГолБумаль Оливье
76' Желтая карточкаО'Доэрти Джордан
83' Желтая карточкаМурнэйн Дилан
3:2
88' ГолБолл Дэвид
90' Желтая карточкаСаттон Сэм
Ход матча
5'
24'
25'
1:0
42'
1:1
45'
2:1
63'
2:2
76'
79'
83'
88'
3:2
89'
90'
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
11
Daniel
Penha
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
32 George Ott
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
33 Finn Surman
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
40 Jack Kenny
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
41 матч
53.7%
14.6%
31.7%
22 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.9%
29.3%
26.8%
18 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.33
|Walter Sandoval
|3
|0.25
|Хупер Гэри
|3 (1)
|0.25
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.25
|Болл Дэвид
|2
|0.17
|Вуттон Скотт
|1
|0.08
|Уэйн Бен
|1
|0.08
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|7 (4)
|0.58
|Юл Валентино
|4
|0.33
|Тергейт Ангус
|3
|0.25
|Daniel Penha
|2
|0.17
|Бумаль Оливье
|2
|0.17
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.08
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|4
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Joshua Laws
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Фентон Луис
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Taylor Regan
|1
|1
|Юрман Мэттью
|2
|0
|Savas Siatravanis
|2
|0
|Данкан Джек
|2
|0
|Элси Джордан
|2
|0
|О'Доэрти Джордан
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
5
31%
3
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
5
50%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
5
29%
29%
6
30%
61-75
2
12%
3
15%
76-90
Пропущено
18
23
3 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
28%
8
35%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
5
28%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|2.
|Веллингтон Феникс
|12
|6
|3
|3
|17 - 18
|21
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Макартур
|13
|4
|4
|5
|17 - 24
|16
|7.
|Ньюкасл Джетс
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|4.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Макартур
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|7.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0