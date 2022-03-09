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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
3:2
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
5' Желтая карточка
Joshua Laws
24' Желтая карточка
Юрман Мэттью
1:0
25' Пенальти
Сотирио Джошуа
40' Желтая карточка
Savas Siatravanis
1:1
42' Гол
Daniel Penha
2:1
45' Гол
Уэйн Бен
2:2
63' Гол
Бумаль Оливье
76' Желтая карточка
О'Доэрти Джордан
83' Желтая карточка
Мурнэйн Дилан
3:2
88' Гол
Болл Дэвид
90' Желтая карточка
Саттон Сэм
90'+6
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
11
Сотирио
Джошуа
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Walter
Sandoval
18
Уэйн
Бен
9
Болл
Дэвид
20
Michael
Weier
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
15
Мурнэйн
Дилан
32
Тергейт
Ангус
8
Бласко
Марио
10
Бумаль
Оливье
11
Daniel
Penha
21
Savas
Siatravanis
9
Микелтадзе
Бека
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

41 матч

53.7%
14.6%
31.7%
22 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.9%
29.3%
26.8%
18 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

4:0
0:2
1:2
3:0
2:1
4:1
1:1
2:1
0:1
2:3
3:0
5:0
2:2
2:0
3:2
3:1
1:2
2:2
1:3
4:1
5:0
2:3
0:0
1:2
1:1
0:3
ХАЛ
0:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.33
Walter Sandoval 3 0.25
Хупер Гэри 3 (1) 0.25
Пископо Рено 3 (1) 0.25
Болл Дэвид 2 0.17
Вуттон Скотт 1 0.08
Уэйн Бен 1 0.08
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 7 (4) 0.58
Юл Валентино 4 0.33
Тергейт Ангус 3 0.25
Daniel Penha 2 0.17
Бумаль Оливье 2 0.17
Мурнэйн Дилан 1 0.08

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 4 0
Руфер Алекс 2 0
Joshua Laws 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Фентон Луис 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффман Джейсон 3 0
Taylor Regan 1 1
Юрман Мэттью 2 0
Savas Siatravanis 2 0
Данкан Джек 2 0
Элси Джордан 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Daniel Penha 2 0
Мурнэйн Дилан 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
5
31%
3
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
5
50%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
5
29%
29%
6
30%
61-75
2
12%
3
15%
76-90

Пропущено

18
23
3 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
28%
8
35%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
5
28%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 16 9 5 2 36 - 23 32
2. Веллингтон Феникс 12 6 3 3 17 - 18 21
3. Вестерн Юнайтед 11 6 2 3 14 - 11 20
4. Мельбурн Виктори 13 5 4 4 19 - 17 19
5. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
6. Макартур 13 4 4 5 17 - 24 16
7. Ньюкасл Джетс 12 4 3 5 21 - 22 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 11 3 2 6 10 - 11 11
11. Сентрал Кост Маринерз 10 2 2 6 15 - 19 8
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 10 5 3 2 20 - 14 18
3. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
4. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Перт Глори 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 6 4 2 0 16 - 9 14
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Макартур 8 2 2 4 11 - 17 8
7. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
8. Ньюкасл Джетс 6 1 2 3 9 - 13 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Уэйн Бен бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Daniel Penha бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Савас Сиатраванис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Сотирио Джошуа из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Joshua Laws получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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