Португалия: Примейра-лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Antonio Coimbra da Mota
1:0
29' ГолМбула Хорди
35' Желтая карточкаДа Коста Жульен
2:0
47' ГолШику Жеральдес
55' Желтая карточкаСа Педру
57' Желтая карточкаФеррареси Науэль
84' Желтая карточкаФранко Андре
90' Желтая карточкаВелинтон Жуниор
90' Желтая карточкаРозье Лорейнц
Ход матча
29'
1:0
35'
47'
2:0
55'
57'
84'
86'
90'
90'
22
Бруну
Давид
21
Гамбоа
Жоау
10
Франко
Андре
11
Артур
VIII
21
Са
Педру
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Франко АндреПолузащитник
-
11 АртурПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
97 Патрик IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вега ЛучаноПолузащитник
-
58 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гомес СанаЗащитник
-
23 Лазаар АшрафЗащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Эшторил
Портимоненсе
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франко Андре
|8 (4)
|0.31
|Шикинью III
|3
|0.12
|Фонте Руй
|3
|0.12
|Лоуренсу Бруну II
|2
|0.08
|Артур VIII
|2
|0.08
|Розье Лорейнц
|2
|0.08
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.08
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0.04
|Шику Жеральдес
|1
|0.04
|Мбула Хорди
|1
|0.04
|Кловис Андре
|1
|0.04
|Месино Ретаро
|1
|0.04
|Креспо Мигель
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Бруну Давид
|0
|0
|Коли Расин
|0
|0
|Сория Карлес
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.12
|Карлинос
|2
|0.08
|Велинтон Жуниор
|2
|0.08
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.08
|Гомеш Бету
|2
|0.08
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Виллиан II
|1
|0.04
|Накацзима Шоя
|1
|0.04
|Канде Фали
|1
|0.04
|Апонса Вилинтон
|1
|0.04
|Муфи Фахд
|1
|0.04
|Ангуло Иван
|1
|0.04
|Матуш Рикарду
|1
|0.04
|Са Педру
|1
|0.04
|Лукинья
|1
|0.04
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.04
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.04
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|7
|0
|Гамбоа Жоау
|7
|0
|Сория Карлес
|5
|1
|Феррареси Науэль
|6
|0
|Шикинью III
|5
|0
|Жуанзинью Карлуш
|5
|0
|Лоуренсу Бруну II
|5
|0
|Артур VIII
|3
|1
|Бруну Давид
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Франко Андре
|4
|0
|Руиз Леонардо
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Африко Лукас
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Thiago Xavier IV
|1
|0
|Витал Бернардо
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|11
|0
|Поссиньоло Лукас
|10
|0
|Энрике Педро VI
|7
|0
|Муфи Фахд
|5
|1
|Фернандес Лукас IV
|5
|1
|Карлинос
|6
|0
|Са Педру
|4
|1
|Канде Фали
|5
|0
|Португал Самуэл
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Релвас Филипе
|2
|1
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Лукинья
|3
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Фабрисио Месиас
|2
|0
|Да Коста Жульен
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Sapara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
6
35%
4
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
18%
6
43%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Забито
30
25
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
3
10%
3
12%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
9
30%
7
28%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
6
20%
8
32%
76-90
Пропущено
30
30
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
3
10%
1
3%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
6
20%
6
20%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
8
27%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Эшторил 0:0 Эшторил - Боавишта 2:3 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0
Маритиму - Эшторил 0:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Эшторил - Порту 2:3 Морейренсе - Эшторил 1:0 Тондела - Эшторил 3:1 Эшторил - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Эшторил 0:1 Брага - Эшторил 2:0 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Serpa - Эшторил 0:5 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1
Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 19
|67
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|49 - 16
|61
|3.
|Бенфика
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|66 - 24
|58
|4.
|Брага
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 25
|42
|6.
|Эшторил
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 30
|34
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 34
|33
|8.
|Маритиму
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|30 - 32
|32
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 30
|29
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|22 - 31
|27
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 40
|27
|13.
|Боавишта
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|31 - 39
|26
|14.
|Визела
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|28 - 44
|25
|15.
|Арока
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 45
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|31 - 48
|21
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 40
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|25
|3
|7
|15
|15 - 46
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|24 - 5
|34
|2.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|3.
|Бенфика
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 15
|23
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 21
|22
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Боавишта
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|18 - 15
|18
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Эшторил
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|11.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|13.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|Тондела
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 11
|32
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|17 - 10
|23
|5.
|Брага
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|6.
|Эшторил
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 21
|17
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
|12.
|Арока
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|13.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 24
|8
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 22
|8
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|5 - 20
|5
Прогнозы на матч Эшторил 2:0 Портимоненсе
Исход игры
Эшторил
63.9% (69)
Ничья
29.6% (32)
Портимоненсе
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (26)
Меньше
75.93% (82)
Обе команды забьют
Да
48.15% (52)
Нет
51.85% (56)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
43.5% (47)
1:1 Ничья
24.1% (26)
2:1 Эшторил
16.7% (18)
1:2 Портимоненсе
4.6% (5)
2:0 Эшторил
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
0:1 Портимоненсе
1.9% (2)
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