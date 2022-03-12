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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Эшторил
2:0
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
1:0
29' Гол
Мбула Хорди
35' Желтая карточка
Да Коста Жульен
2:0
47' Гол
Шику Жеральдес
55' Желтая карточка
Са Педру
57' Желтая карточка
Феррареси Науэль
84' Желтая карточка
Франко Андре
90' Желтая карточка
Велинтон Жуниор
90' Желтая карточка
Розье Лорейнц
90'+6
99
Фигейра
Даниэль
22
Бруну
Давид
3
Витал
Бернардо
28
Феррареси
Науэль
31
Жуанзинью
Карлуш
21
Гамбоа
Жоау
6
Шику
Жеральдес
7
Мбула
Хорди
10
Франко
Андре
11
Артур
VIII
18
Руиз
Леонардо
94
Португал
Самуэл
29
Да
Коста
Жульен
3
Поссиньоло
Лукас
4
Виллиан
II
22
Релвас
Филипе
21
Са
Педру
76
Карлинос
10
Накацзима
Шоя
8
Фернандес
Лукас
IV
70
Ангуло
Иван
93
Велинтон
Жуниор
Эшторил
4-2-3-1
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Портимоненсе

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
1:0
ГЛ
2:1
ГЛ
1:3
ГЛ
1:2
ГЛ
0:0
ГЛ
0:1
ГЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франко Андре 8 (4) 0.31
Шикинью III 3 0.12
Фонте Руй 3 0.12
Лоуренсу Бруну II 2 0.08
Артур VIII 2 0.08
Розье Лорейнц 2 0.08
Руиз Леонардо 2 (1) 0.08
Жуанзинью Карлуш 1 0.04
Шику Жеральдес 1 0.04
Мбула Хорди 1 0.04
Кловис Андре 1 0.04
Месино Ретаро 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Бруну Давид 0 0
Коли Расин 0 0
Сория Карлес 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 3 (1) 0.12
Карлинос 2 0.08
Велинтон Жуниор 2 0.08
Поссиньоло Лукас 2 0.08
Гомеш Бету 2 0.08
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Виллиан II 1 0.04
Накацзима Шоя 1 0.04
Канде Фали 1 0.04
Апонса Вилинтон 1 0.04
Муфи Фахд 1 0.04
Ангуло Иван 1 0.04
Матуш Рикарду 1 0.04
Са Педру 1 0.04
Лукинья 1 0.04
Оливейро Андерсон II 1 0.04
Фабрисио Месиас 1 (1) 0.04
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 7 0
Гамбоа Жоау 7 0
Сория Карлес 5 1
Феррареси Науэль 6 0
Шикинью III 5 0
Жуанзинью Карлуш 5 0
Лоуренсу Бруну II 5 0
Артур VIII 3 1
Бруну Давид 4 0
Фигейра Даниэль 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Франко Андре 4 0
Руиз Леонардо 3 0
Креспо Мигель 3 0
Африко Лукас 3 0
Ромариу 3 0
Патрик II 2 0
Фонте Руй 2 0
Коли Расин 1 0
Thiago Xavier IV 1 0
Витал Бернардо 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 11 0
Поссиньоло Лукас 10 0
Энрике Педро VI 7 0
Муфи Фахд 5 1
Фернандес Лукас IV 5 1
Карлинос 6 0
Са Педру 4 1
Канде Фали 5 0
Португал Самуэл 4 0
Ангуло Иван 4 0
Релвас Филипе 2 1
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Лукинья 3 0
Апонса Вилинтон 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Фабрисио Месиас 2 0
Да Коста Жульен 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Гомеш Бету 1 0
Sapara 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
6
35%
4
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
18%
6
43%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Забито

30
25
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
3
10%
3
12%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
9
30%
7
28%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
6
20%
8
32%
76-90

Пропущено

30
30
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
3
10%
1
3%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
6
20%
6
20%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
8
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Эшторил 0:0 Эшторил - Боавишта 2:3 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0
Маритиму - Эшторил 0:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Эшторил - Порту 2:3 Морейренсе - Эшторил 1:0 Тондела - Эшторил 3:1 Эшторил - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Эшторил 0:1 Брага - Эшторил 2:0 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Serpa - Эшторил 0:5 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1
Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 25 21 4 0 63 - 19 67
2. Спортинг Л Заявка 25 19 4 2 49 - 16 61
3. Бенфика Заявка 26 18 4 4 66 - 24 58
4. Брага Заявка 25 13 7 5 41 - 24 46
5. Жил Висенте Заявка 25 11 9 5 36 - 25 42
6. Эшторил Заявка 26 8 10 8 30 - 30 34
7. Витория Гимарайнш Заявка 25 9 6 10 35 - 34 33
8. Маритиму Заявка 25 8 8 9 30 - 32 32
9. Санта-Клара Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
10. Портимоненсе Заявка 26 7 8 11 25 - 30 29
11. Пасуш де Феррейра Заявка 25 6 9 10 22 - 31 27
12. Фамаликан Заявка 26 6 9 11 32 - 40 27
13. Боавишта Заявка 25 4 14 7 31 - 39 26
14. Визела Заявка 26 5 10 11 28 - 44 25
15. Арока Заявка 25 5 7 13 23 - 45 22
16. Тондела Заявка 25 6 3 16 31 - 48 21
17. Морейренсе Заявка 25 4 8 13 23 - 40 20
18. Белененсеш Заявка 25 3 7 15 15 - 46 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 13 11 1 1 24 - 5 34
2. Порту Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
3. Бенфика Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
4. Брага Заявка 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 12 7 2 3 23 - 15 23
6. Санта-Клара Заявка 13 6 4 3 18 - 21 22
7. Жил Висенте Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта Заявка 13 3 9 1 18 - 15 18
9. Фамаликан Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
10. Эшторил Заявка 13 3 6 4 17 - 17 15
11. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
12. Пасуш де Феррейра Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
13. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
14. Тондела Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
15. Морейренсе Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Бенфика Заявка 13 10 2 1 35 - 11 32
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 12 6 5 1 17 - 10 23
5. Брага Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
8. Маритиму Заявка 13 5 2 6 16 - 21 17
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 13 3 3 7 19 - 26 12
11. Визела Заявка 13 2 5 6 16 - 27 11
12. Арока Заявка 13 2 5 6 12 - 19 11
13. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Боавишта Заявка 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Санта-Клара Заявка 13 1 5 7 12 - 22 8
17. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
18. Белененсеш Заявка 13 0 5 8 5 - 20 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Да Коста Жульен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Мбула Хорди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 108
Эшторил 63.9% (69)
X 29.6% (32)
Портимоненсе 6.5% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Эшторил 2:0 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Эшторил 2:0 Портимоненсе

Исход игры
Эшторил
63.9% (69)
Ничья
29.6% (32)
Портимоненсе
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (26)
Меньше
75.93% (82)
Обе команды забьют
Да
48.15% (52)
Нет
51.85% (56)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
43.5% (47)
1:1 Ничья
24.1% (26)
2:1 Эшторил
16.7% (18)
1:2 Портимоненсе
4.6% (5)
2:0 Эшторил
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
0:1 Портимоненсе
1.9% (2)
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