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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Белененсеш
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Боавишта
0'
16' Желтая карточка
Braima Sambu
34' Желтая карточка
 35'

Ход матча

16'
Braima Sambu
 
34'
 
Прогнозы 110
Белененсеш 27.3% (30)
X 33.6% (37)
Боавишта 39.1% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Белененсеш
Ничья
Боавишта
4.07
3.40
2.08
Все Коэффициенты
Новости
1
Фелипе
Луис
IV
17
Карраса
Моура
32
Таварес
Йоан
14
Энрикеш
Данни
77
Барай
Ив
45
Braima
Sambu
27
Чима
Акас
10
Соуза
Афонсу
2
Калила
Диого
88
Лика
Перейра
29
Камара
Абел
1
Бракалли
Рафаэл
6
Гарсия
Хави
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
2
Кэннон
Реджи
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
11
Нжие
Юсуфа
Белененсеш
3-5-2
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Белененсеш
Боавишта

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Белененсеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абел 5 0.19
Сафира Алиссон 4 (1) 0.15
Ндур Алиун 2 0.08
Чима Акас 1 0.04
Варела Нилтон 1 0.04
Нуну Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Калила Диого 0 0
Барай Ив 0 0
Лукович Андрия 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.35
Зауэр Густаво 5 (1) 0.19
Хамаче Янис 4 (1) 0.15
Нжие Юсуфа 4 0.15
Макута Гайус 2 0.08
Де Сантис Джериел 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Гарсия Хави 1 0.04
Сантос Луис 1 0.04
Илори Тьягу 1 0.04
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0

Карточки

Белененсеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраса Моура 8 0
Сафира Алиссон 8 0
Теофилус Тибанг 6 1
Ситоле Сфефело 6 1
Чима Акас 7 0
Соуза Афонсу 7 0
Калила Диого 6 0
Лукович Андрия 5 0
Камара Абел 3 1
Таварес Йоан 4 0
Нуну Педру 4 0
Фелипе Луис IV 4 0
Соуза Сезар 4 0
Ндур Алиун 1 1
Бони Трова 1 1
Jordan van der Gaag 1 1
Варела Нилтон 2 0
Энрикеш Данни 2 0
Braima Sambu 2 0
Тайра Альфонсу 0 1
Рибейро Томас 1 0
Тейшейра Чико 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поросо Джаксон 8 1
Перес Себастьян 9 0
Муса Петар 8 0
Абаскаль Родриго 6 1
Макута Гайус 5 1
Сантос Натан 5 1
Зауэр Густаво 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Горре Кенджи 5 0
Де Сантис Джериел 5 0
Хамаче Янис 5 0
Вукотич Илия 4 0
Гарсия Хави 3 0
Бракалли Рафаэл 3 0
Нжие Юсуфа 3 0
Сантос Луис 1 1
Феррейра Филипе 2 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

26
24
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
19%
5
21%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
9
35%
3
13%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 13
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
1
20%
3
17%
61-75
1
20%
5
28%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
25%
1
7%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
5
33%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Забито

15
31
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 3
3
20%
3
10%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

46
39
28 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
10
22%
6
15%
1-15
5
11%
8
21%
16-30
13
28%
6
15%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
7
15%
8
21%
61-75
8
17%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Белененсеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тондела - Белененсеш 1:1 Белененсеш - Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0
Морейренсе - Белененсеш 4:1 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Маритиму - Белененсеш 1:1 Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0 Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2
Боавишта
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1
Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 25 21 4 0 63 - 19 67
2. Спортинг Л Заявка 25 19 4 2 49 - 16 61
3. Бенфика Заявка 26 18 4 4 66 - 24 58
4. Брага Заявка 25 13 7 5 41 - 24 46
5. Жил Висенте Заявка 25 11 9 5 36 - 25 42
6. Эшторил Заявка 26 8 10 8 30 - 30 34
7. Витория Гимарайнш Заявка 25 9 6 10 35 - 34 33
8. Маритиму Заявка 25 8 8 9 30 - 32 32
9. Пасуш де Феррейра Заявка 26 7 9 10 23 - 31 30
10. Санта-Клара Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
11. Портимоненсе Заявка 26 7 8 11 25 - 30 29
12. Фамаликан Заявка 26 6 9 11 32 - 40 27
13. Боавишта 0:0 Заявка 26 4 15 7 31 - 39 27
14. Визела Заявка 26 5 10 11 28 - 44 25
15. Арока Заявка 26 5 7 14 23 - 46 22
16. Тондела Заявка 25 6 3 16 31 - 48 21
17. Морейренсе Заявка 25 4 8 13 23 - 40 20
18. Белененсеш 0:0 Заявка 26 3 8 15 15 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 13 11 1 1 24 - 5 34
2. Порту Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
3. Бенфика Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
4. Брага Заявка 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 12 7 2 3 23 - 15 23
6. Санта-Клара Заявка 13 6 4 3 18 - 21 22
7. Жил Висенте Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта 0:0 Заявка 13 3 9 1 18 - 15 18
9. Фамаликан Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
10. Эшторил Заявка 13 3 6 4 17 - 17 15
11. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
12. Пасуш де Феррейра Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
13. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
14. Тондела Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
15. Морейренсе Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
16. Белененсеш 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 26 12
17. Арока Заявка 13 3 2 8 11 - 27 11
18. Портимоненсе Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Бенфика Заявка 13 10 2 1 35 - 11 32
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 12 6 5 1 17 - 10 23
5. Брага Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
8. Маритиму Заявка 13 5 2 6 16 - 21 17
9. Пасуш де Феррейра Заявка 13 4 4 5 9 - 13 16
10. Фамаликан Заявка 13 3 3 7 19 - 26 12
11. Визела Заявка 13 2 5 6 16 - 27 11
12. Арока Заявка 13 2 5 6 12 - 19 11
13. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
14. Боавишта 0:0 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
15. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Санта-Клара Заявка 13 1 5 7 12 - 22 8
17. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
18. Белененсеш 0:0 Заявка 13 0 5 8 5 - 20 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Данни Энрикес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Braima Sambu получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 110
Белененсеш 27.3% (30)
X 33.6% (37)
Боавишта 39.1% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Белененсеш
Ничья
Боавишта
4.07
3.40
2.08
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Новости
Где смотреть матч Белененсеш 0:0 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Белененсеш 0:0 Боавишта

Исход игры
Белененсеш
27.3% (30)
Ничья
33.6% (37)
Боавишта
39.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (25)
Меньше
77.27% (85)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (33)
0:1 Боавишта
22.7% (25)
1:0 Белененсеш
17.3% (19)
1:2 Боавишта
10.9% (12)
2:1 Белененсеш
10% (11)
0:2 Боавишта
5.5% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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