Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Насиональ
16' Желтая карточкаBraima Sambu
Ход матча
16'
34'
32
Таварес
Йоан
77
Барай
Ив
45
Braima
Sambu
27
Чима
Акас
10
Соуза
Афонсу
88
Лика
Перейра
29
Камара
Абел
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
-
77 Барай ИвПолузащитник
-
45 Braima SambuПолузащитник
-
27 Чима АкасПолузащитник
-
10 Соуза АфонсуПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Лика ПерейраНападающий
-
29 Камара АбелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Franclim Carvalho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Белененсеш
Боавишта
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Белененсеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абел
|5
|0.19
|Сафира Алиссон
|4 (1)
|0.15
|Ндур Алиун
|2
|0.08
|Чима Акас
|1
|0.04
|Варела Нилтон
|1
|0.04
|Нуну Педру
|1
|0.04
|Карраса Моура
|0
|0
|Калила Диого
|0
|0
|Барай Ив
|0
|0
|Лукович Андрия
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|9
|0.35
|Зауэр Густаво
|5 (1)
|0.19
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.15
|Нжие Юсуфа
|4
|0.15
|Макута Гайус
|2
|0.08
|Де Сантис Джериел
|2
|0.08
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Гарсия Хави
|1
|0.04
|Сантос Луис
|1
|0.04
|Илори Тьягу
|1
|0.04
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Карточки
Белененсеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраса Моура
|8
|0
|Сафира Алиссон
|8
|0
|Теофилус Тибанг
|6
|1
|Ситоле Сфефело
|6
|1
|Чима Акас
|7
|0
|Соуза Афонсу
|7
|0
|Калила Диого
|6
|0
|Лукович Андрия
|5
|0
|Камара Абел
|3
|1
|Таварес Йоан
|4
|0
|Нуну Педру
|4
|0
|Фелипе Луис IV
|4
|0
|Соуза Сезар
|4
|0
|Ндур Алиун
|1
|1
|Бони Трова
|1
|1
|Jordan van der Gaag
|1
|1
|Варела Нилтон
|2
|0
|Энрикеш Данни
|2
|0
|Braima Sambu
|2
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|1
|Рибейро Томас
|1
|0
|Тейшейра Чико
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поросо Джаксон
|8
|1
|Перес Себастьян
|9
|0
|Муса Петар
|8
|0
|Абаскаль Родриго
|6
|1
|Макута Гайус
|5
|1
|Сантос Натан
|5
|1
|Зауэр Густаво
|6
|0
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Горре Кенджи
|5
|0
|Де Сантис Джериел
|5
|0
|Хамаче Янис
|5
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Гарсия Хави
|3
|0
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Сантос Луис
|1
|1
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Илори Тьягу
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
26
24
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
19%
5
21%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
9
35%
3
13%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
5
19%
3
13%
76-90
Забито
5
18
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 13
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
1
20%
3
17%
61-75
1
20%
5
28%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
25%
1
7%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
5
33%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Забито
15
31
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 3
3
20%
3
10%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
20%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
46
39
28 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
10
22%
6
15%
1-15
5
11%
8
21%
16-30
13
28%
6
15%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
7
15%
8
21%
61-75
8
17%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Белененсеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тондела - Белененсеш 1:1 Белененсеш - Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0
Морейренсе - Белененсеш 4:1 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Маритиму - Белененсеш 1:1 Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0 Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2
Боавишта
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1
Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 19
|67
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|49 - 16
|61
|3.
|Бенфика
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|66 - 24
|58
|4.
|Брага
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 25
|42
|6.
|Эшторил
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 30
|34
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 34
|33
|8.
|Маритиму
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|30 - 32
|32
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 31
|30
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 30
|29
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 40
|27
|13.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|26
|4
|15
|7
|31 - 39
|27
|14.
|Визела
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|28 - 44
|25
|15.
|Арока
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|23 - 46
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|31 - 48
|21
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 40
|20
|18.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|26
|3
|8
|15
|15 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|24 - 5
|34
|2.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|3.
|Бенфика
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 15
|23
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 21
|22
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|13
|3
|9
|1
|18 - 15
|18
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Эшторил
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|11.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|13.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|Тондела
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|16.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 26
|12
|17.
|Арока
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 27
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 11
|32
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|17 - 10
|23
|5.
|Брага
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|6.
|Эшторил
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 21
|17
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 13
|16
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
|12.
|Арока
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|13.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|14.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|15.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 22
|8
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|18.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|13
|0
|5
|8
|5 - 20
|5
Прогнозы на матч Белененсеш 0:0 Боавишта
Исход игры
Белененсеш
27.3% (30)
Ничья
33.6% (37)
Боавишта
39.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (25)
Меньше
77.27% (85)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (33)
0:1 Боавишта
22.7% (25)
1:0 Белененсеш
17.3% (19)
1:2 Боавишта
10.9% (12)
2:1 Белененсеш
10% (11)
0:2 Боавишта
5.5% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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