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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Белененсеш
0:0
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
16' Желтая карточка
Braima Sambu
34' Желтая карточка
Энрикеш Данни
50' Желтая карточка
Соуза Афонсу
61' Желтая карточка
Чима Акас
77' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
84' Желтая карточка
Горре Кенджи
90' Желтая карточка
Гарсия Хави
90'+4
1
Фелипе
Луис
IV
17
Карраса
Моура
32
Таварес
Йоан
14
Энрикеш
Данни
77
Барай
Ив
45
Braima
Sambu
27
Чима
Акас
10
Соуза
Афонсу
2
Калила
Диого
88
Лика
Перейра
29
Камара
Абел
1
Бракалли
Рафаэл
6
Гарсия
Хави
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
2
Кэннон
Реджи
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
11
Нжие
Юсуфа
Белененсеш
3-5-2
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Белененсеш
Боавишта

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Белененсеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абел 5 0.19
Сафира Алиссон 4 (1) 0.15
Ндур Алиун 2 0.08
Чима Акас 1 0.04
Варела Нилтон 1 0.04
Нуну Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Калила Диого 0 0
Барай Ив 0 0
Лукович Андрия 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.35
Зауэр Густаво 5 (1) 0.19
Хамаче Янис 4 (1) 0.15
Нжие Юсуфа 4 0.15
Макута Гайус 2 0.08
Де Сантис Джериел 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Гарсия Хави 1 0.04
Сантос Луис 1 0.04
Илори Тьягу 1 0.04
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0

Карточки

Белененсеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраса Моура 8 0
Чима Акас 8 0
Сафира Алиссон 8 0
Соуза Афонсу 8 0
Теофилус Тибанг 6 1
Ситоле Сфефело 6 1
Калила Диого 6 0
Лукович Андрия 5 0
Камара Абел 3 1
Таварес Йоан 4 0
Нуну Педру 4 0
Фелипе Луис IV 4 0
Соуза Сезар 4 0
Энрикеш Данни 3 0
Ндур Алиун 1 1
Бони Трова 1 1
Jordan van der Gaag 1 1
Варела Нилтон 2 0
Braima Sambu 2 0
Тайра Альфонсу 0 1
Рибейро Томас 1 0
Тейшейра Чико 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поросо Джаксон 8 1
Перес Себастьян 9 0
Абаскаль Родриго 7 1
Муса Петар 8 0
Макута Гайус 5 1
Сантос Натан 5 1
Горре Кенджи 6 0
Зауэр Густаво 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Де Сантис Джериел 5 0
Хамаче Янис 5 0
Гарсия Хави 4 0
Вукотич Илия 4 0
Бракалли Рафаэл 3 0
Нжие Юсуфа 3 0
Сантос Луис 1 1
Феррейра Филипе 2 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

26
24
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
19%
5
21%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
9
35%
3
13%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 13
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
1
20%
3
17%
61-75
1
20%
5
28%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
25%
1
7%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
5
33%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Забито

15
31
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 3
3
20%
3
10%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

46
39
28 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
10
22%
6
15%
1-15
5
11%
8
21%
16-30
13
28%
6
15%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
7
15%
8
21%
61-75
8
17%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Белененсеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тондела - Белененсеш 1:1 Белененсеш - Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0
Морейренсе - Белененсеш 4:1 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Маритиму - Белененсеш 1:1 Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0 Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2
Боавишта
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1
Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 25 21 4 0 63 - 19 67
2. Спортинг Л Заявка 25 19 4 2 49 - 16 61
3. Бенфика Заявка 26 18 4 4 66 - 24 58
4. Брага Заявка 25 13 7 5 41 - 24 46
5. Жил Висенте Заявка 25 11 9 5 36 - 25 42
6. Эшторил Заявка 26 8 10 8 30 - 30 34
7. Витория Гимарайнш Заявка 25 9 6 10 35 - 34 33
8. Маритиму Заявка 25 8 8 9 30 - 32 32
9. Пасуш де Феррейра Заявка 26 7 9 10 23 - 31 30
10. Санта-Клара Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
11. Портимоненсе Заявка 26 7 8 11 25 - 30 29
12. Фамаликан Заявка 26 6 9 11 32 - 40 27
13. Боавишта Заявка 26 4 15 7 31 - 39 27
14. Визела Заявка 26 5 10 11 28 - 44 25
15. Арока Заявка 26 5 7 14 23 - 46 22
16. Тондела Заявка 25 6 3 16 31 - 48 21
17. Морейренсе Заявка 25 4 8 13 23 - 40 20
18. Белененсеш Заявка 26 3 8 15 15 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 13 11 1 1 24 - 5 34
2. Порту Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
3. Бенфика Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
4. Брага Заявка 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 12 7 2 3 23 - 15 23
6. Санта-Клара Заявка 13 6 4 3 18 - 21 22
7. Жил Висенте Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта Заявка 13 3 9 1 18 - 15 18
9. Фамаликан Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
10. Эшторил Заявка 13 3 6 4 17 - 17 15
11. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
12. Пасуш де Феррейра Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
13. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
14. Тондела Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
15. Морейренсе Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
16. Белененсеш Заявка 13 3 3 7 10 - 26 12
17. Арока Заявка 13 3 2 8 11 - 27 11
18. Портимоненсе Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Бенфика Заявка 13 10 2 1 35 - 11 32
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 12 6 5 1 17 - 10 23
5. Брага Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
8. Маритиму Заявка 13 5 2 6 16 - 21 17
9. Пасуш де Феррейра Заявка 13 4 4 5 9 - 13 16
10. Фамаликан Заявка 13 3 3 7 19 - 26 12
11. Визела Заявка 13 2 5 6 16 - 27 11
12. Арока Заявка 13 2 5 6 12 - 19 11
13. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
14. Боавишта Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
15. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Санта-Клара Заявка 13 1 5 7 12 - 22 8
17. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
18. Белененсеш Заявка 13 0 5 8 5 - 20 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Янис Амаш уходит с поля. Феррейра Филипе выходит вместо него
  • Желтая карточка
    34'
    Данни Энрикес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Braima Sambu получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 110
Белененсеш 27.3% (30)
X 33.6% (37)
Боавишта 39.1% (43)
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Прогнозы на матч Белененсеш 0:0 Боавишта

Исход игры
Белененсеш
27.3% (30)
Ничья
33.6% (37)
Боавишта
39.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (25)
Меньше
77.27% (85)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (33)
0:1 Боавишта
22.7% (25)
1:0 Белененсеш
17.3% (19)
1:2 Боавишта
10.9% (12)
2:1 Белененсеш
10% (11)
0:2 Боавишта
5.5% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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