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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
13' Желтая карточка
Рисдон Джош
40' Желтая карточка
Имаи Томоки
0:1
47' Гол
Топор-Стэнли Николай
78' Желтая карточка
Rai IV
1:1
85' Гол
Хэмилл Брендан
90' Желтая карточка
Родерик Миранда
90' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
90'+5
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
24
Nishan
Velupillay
9
Марджиотта
Франческо
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
16
Крхин
Рене
5
Пирьес
Дилан
8
Уэлс
Лаклан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

3:1
0:1
1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.47
Рохас Марко 2 0.13
Фолами Бен 2 0.13
Марджиотта Франческо 2 0.13
Бриммер Джейк 1 0.07
Круз Робби 1 0.07
Бриллант Джошуа 1 0.07
Родерик Миранда 1 0.07
Хэмилл Брендан 1 0.07
Герия Джейсон 1 0.07
Nishan Velupillay 1 0.07
Келава Иван 0 0
Дэвидсон Джейсон 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 5 0.36
Луштица Стивен 3 0.21
Benjamin Garuccio 2 0.14
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.14
Топор-Стэнли Николай 1 0.07
Пирьес Дилан 1 0.07
Крхин Рене 1 0.07
Лакруа Лео 1 0.07
Nicolas Milanovic 1 0.07
Уэлс Лаклан 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Пэйн Коннор 0 0
Имаи Томоки 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Бриллант Джошуа 2 1
Келава Иван 3 0
Родерик Миранда 3 0
Rai IV 1 1
Броксхэм Ли 2 0
Герия Джейсон 2 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Хэмилл Брендан 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Лео 4 0
Имаи Томоки 2 1
Диаманти Алессандро 3 0
Рисдон Джош 3 0
Луштица Стивен 2 0
Уэлс Лаклан 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Крхин Рене 1 0
Прийович Александар 1 0
Christian Theoharous 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
6
33%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
29%
4
22%
76-90

Пропущено

19
16
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
7
37%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 19 10 7 2 41 - 27 37
2. Вестерн Юнайтед 14 6 4 4 17 - 17 22
3. Мельбурн Виктори 15 5 6 4 21 - 19 21
4. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
5. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 18 - 24 21
6. Ньюкасл Джетс 14 5 3 6 26 - 24 18
7. Сидней 14 4 5 5 19 - 17 17
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Перт Глори 12 3 3 6 10 - 11 12
11. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
12. Брисбен Роар 11 3 1 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 7 4 1 2 16 - 9 13
4. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 14 - 11 12
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Брисбен Роар 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 8 5 3 0 20 - 12 18
2. Вестерн Юнайтед 9 3 3 3 10 - 12 12
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Рисдон Джош уходит с поля. Jerry Skotadis выходит вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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