Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
13' Желтая карточкаРисдон Джош
40' Желтая карточкаИмаи Томоки
0:1
47' ГолТопор-Стэнли Николай
78' Желтая карточкаRai IV
1:1
85' ГолХэмилл Брендан
90' Желтая карточкаРодерик Миранда
90' Желтая карточкаУэлс Лаклан
Ход матча
13'
40'
47'
78'
78'
85'
90'
90'
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
19
Рисдон
Джош
16
Крхин
Рене
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah Botic
-
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.47
|Рохас Марко
|2
|0.13
|Фолами Бен
|2
|0.13
|Марджиотта Франческо
|2
|0.13
|Бриммер Джейк
|1
|0.07
|Круз Робби
|1
|0.07
|Бриллант Джошуа
|1
|0.07
|Родерик Миранда
|1
|0.07
|Хэмилл Брендан
|1
|0.07
|Герия Джейсон
|1
|0.07
|Nishan Velupillay
|1
|0.07
|Келава Иван
|0
|0
|Дэвидсон Джейсон
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.36
|Луштица Стивен
|3
|0.21
|Benjamin Garuccio
|2
|0.14
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.14
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.07
|Пирьес Дилан
|1
|0.07
|Крхин Рене
|1
|0.07
|Лакруа Лео
|1
|0.07
|Nicolas Milanovic
|1
|0.07
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Пэйн Коннор
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Келава Иван
|3
|0
|Родерик Миранда
|3
|0
|Rai IV
|1
|1
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Лео
|4
|0
|Имаи Томоки
|2
|1
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Уэлс Лаклан
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Пропущено
12
11
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
6
33%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
29%
4
22%
76-90
Пропущено
19
16
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
7
37%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|7
|2
|41 - 27
|37
|2.
|Вестерн Юнайтед
|14
|6
|4
|4
|17 - 17
|22
|3.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|4.
|Аделаида Юнайтед
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|5.
|Веллингтон Феникс
|14
|6
|3
|5
|18 - 24
|21
|6.
|Ньюкасл Джетс
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|7.
|Сидней
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|8.
|Макартур
|14
|4
|4
|6
|19 - 28
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Перт Глори
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|12.
|Брисбен Роар
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|6.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Брисбен Роар
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|3
|0
|20 - 12
|18
|2.
|Вестерн Юнайтед
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0