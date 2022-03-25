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Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Мексика
FIFA #9
0:0
Первый тайм: 18'
США
FIFA #13
0'
9' Желтая карточка
Робинсон Майлз
18'

Ход матча

9'
 
Робинсон Майлз
Прогнозы 111
Мексика 67.6% (75)
X 20.7% (23)
США 11.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
США
1.89
3.46
4.90
Все Коэффициенты
Новости
13
Очоа
Гильермо
3
Коласио
Хорхе
III
19
Монтес
Сесар
5
Васкес
Хоан
18
Артеага
Херардо
16
Эррера
Эктор
4
Альварес
Эдсон
8
Родригес
Карлос
22
Лосано
Ирвинг
9
Хименес
Рауль
17
Корона
Хесус
1
Стеффен
Закари
2
Йедлин
Деандре
3
Циммерман
Уолкер
12
Робинсон
Майлз
5
Робинсон
Энтони
6
Муса
Юнус
4
Адамс
Тайлер
23
Акоста
Келлин
21
Веа
Тимоти
9
Пепи
Рикардо
10
Пулишич
Кристиан
Мексика
4-3-3
США
4-3-3

История личных встреч

Мексика
США

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ОМЧ2СА
2:0
ЗКК
1:0
ЛНК
3:2
ТМС
0:3
ЗКК
1:0
ТМС
1:0
ОМЧ2СА
1:1
ОМЧ2СА
1:2
КК
3:2
ТМС
2:0
ММ
2:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:0
ММ
0:1
ТМС
1:1
К
2:4
ЧМОМ
2:1
К
0:5
ЧМОМ
2:0
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартин Энри 2 0.17
Вега Эрнесто 2 0.17
Хименес Рауль 2 (2) 0.17
Морено Эктор 1 0.08
Эррера Эктор 1 0.08
Фунес Рохелио 1 0.08
Корона Хесус 1 0.08
Лосано Ирвинг 1 0.08
Коласио Хорхе III 1 0.08
Кордова Франсиско 1 0.08
Пинеда Орбелин 1 (1) 0.08
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 3 0.25
Пулишич Кристиан 2 0.17
Маккенни Уэстон 2 0.17
Робинсон Энтони 2 0.17
Ааронсон Бренден 2 0.17
Ллетгет Себастьян 1 0.08
Циммерман Уолкер 1 0.08
Веа Тимоти 1 0.08
Дест Серджино 1 0.08

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Нестор 2 1
Морено Эктор 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Родригес Луис IV 2 0
Монтес Сесар 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Эррера Эктор 1 0
Хименес Рауль 1 0
Корона Хесус 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Вега Эрнесто 1 0
Ромо Луис 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 1 1
Маккенни Уэстон 2 0
Брукс Джон 1 0
Йедлин Деандре 1 0
Стеффен Закари 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Веа Тимоти 1 0
Сибачо Жордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
71%
1
10%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
9
64%
3
20%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2
Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0
США
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0
Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4 США - Канада 1:1 Сальвадор - США 0:0 США - Мексика 1:0 Катар - США 0:1 США - Ямайка 1:0 США - Канада 1:0 Мартиника - США 1:6 США - Гаити 1:0 США - Коста-Рика 4:0 США - Мексика 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 0:0 12 7 5 0 19 - 5 26
2. США 0:0 12 6 4 2 16 - 7 22
3. Мексика 0:0 12 6 4 2 14 - 8 22
4. Панама 1:0 12 6 2 4 15 - 13 20
5. Коста-Рика 0:0 12 4 5 3 8 - 7 17
6. Сальвадор 12 2 4 6 7 - 14 10
7. Ямайка 12 1 5 6 10 - 17 8
8. Гондурас 0:1 12 0 3 9 5 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 0:0 6 5 1 0 13 - 3 16
2. США 0:0 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Панама 1:0 6 4 2 0 8 - 4 14
4. Мексика 0:0 6 3 3 0 7 - 2 12
5. Коста-Рика 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Сальвадор 6 1 3 2 2 - 5 6
7. Ямайка 6 0 3 3 3 - 8 3
8. Гондурас 0:1 6 0 1 5 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 0:0 6 2 4 0 6 - 2 10
2. Мексика 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
3. Коста-Рика 0:0 6 1 3 2 2 - 3 6
4. Панама 1:0 6 2 0 4 7 - 9 6
5. США 0:0 6 1 3 2 5 - 5 6
6. Ямайка 6 1 2 3 7 - 9 5
7. Сальвадор 6 1 1 4 5 - 9 4
8. Гондурас 0:1 6 0 2 4 2 - 10 2
  • Первый тайм
  • 18'
    Вновь сборная Мексики спокойно катает мяч в центре поля, сборная США выжидает свой момент для проведения контратаки. 
  • Угловой
    17'
    Акоста с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Мексики очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    16'
    Энтони Робинсон совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел к линии штрафной площади, от правого угла штрафной Муса пробил в правый угол ворот, Очоа в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    15'
    Корона с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Монтес в падении головой пробил под левый угол ворот, Стеффен сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • Угловой
    14'
    Корона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной США сыграли внимательно и отбили мяч на правый фланг. 
  • 13'
    Хименес неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади сборной США и в итоге заработал угловой дл своей команды. 
  • 12'
    Сборная Мексики всё же стала больше времени контролировать мяч, а вот сборной США пока приходится перестраиваться на игру вторым номером. 
  • 11'
    Корона со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч полетел довольно неплохо, но Васкесу в борьбе с Энтони Робинсоном не удалось головой пробить по воротам. 
  • Желтая карточка
    10'
    Защитник сборной США Майлз Робинсон получил жёлтую карточку за отмашку против Хименеса на правом фланге. Сборная Мексики тщательно готовится к стандарту. 
  • 9'
    Корона выполнил передачу на ход Лосано к левому углу штрафной площади, Ирвинг в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Циммерман оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Робинсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Коласио. 
  • 7'
    Из центра поля последовал заброс на ход Пепи по правому флангу, Васкес оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 6'
    Сборная Мексики постепенно старается перехватить контроль над мячом, но сборная США также старается играть в высоком прессинге. 
  • Офсайд
    5'
    Коласио из центра поля выполнил заброс на ход Короне по правому флангу, Хесус забрался в небольшой офсайд. 
  • 4'
    Акоста со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Васкес на левой половине поля нарушил правила против Акосты. Сборная США тщательно готовится к стандарту. 
  • 2'
    Йедлин прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Очоа грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сборные США и Мексики комфортно чувствуют себя в отборочном турнире на чемпионат мира в Катар, а поэтому сегодня им ничто недолжно помешать показать качественный футбол. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Марио Эскобар из Гватемалы. Помогать ему на бровках будут Калеб Уолес из Тринидада и Тобаго и Хенри Пупиро из Никарагуа. Резервным арбитром на этот матч назначен Брайан Лопес из Гватемалы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 12-го тура третьего раунда отборочного турнира на чемпионат мира в Катар между сборными Мексики и США. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 111
Мексика 67.6% (75)
X 20.7% (23)
США 11.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
США
1.89
3.46
4.90
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Где смотреть матч Мексика 0:0 США онлайн

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Прогнозы на матч Мексика 0:0 США

Исход игры
Мексика
67.6% (75)
Ничья
20.7% (23)
США
11.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (58)
Меньше
45.28% (48)
Обе команды забьют
Да
72.64% (77)
Нет
27.36% (29)
Популярный счёт
2:1 Мексика
40.5% (45)
1:0 Мексика
21.6% (24)
1:1 Ничья
17.1% (19)
1:2 США
7.2% (8)
2:0 Мексика
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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