Корона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной США сыграли внимательно и отбили мяч на правый фланг.

Корона с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Монтес в падении головой пробил под левый угол ворот, Стеффен сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

Энтони Робинсон совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел к линии штрафной площади, от правого угла штрафной Муса пробил в правый угол ворот, Очоа в прыжке перевёл мяч на угловой.

Акоста с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Мексики очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Вновь сборная Мексики спокойно катает мяч в центре поля, сборная США выжидает свой момент для проведения контратаки.

13' Хименес неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади сборной США и в итоге заработал угловой дл своей команды.

12' Сборная Мексики всё же стала больше времени контролировать мяч, а вот сборной США пока приходится перестраиваться на игру вторым номером.

11' Корона со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч полетел довольно неплохо, но Васкесу в борьбе с Энтони Робинсоном не удалось головой пробить по воротам.

10' Защитник сборной США Майлз Робинсон получил жёлтую карточку за отмашку против Хименеса на правом фланге. Сборная Мексики тщательно готовится к стандарту.

9' Корона выполнил передачу на ход Лосано к левому углу штрафной площади, Ирвинг в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Циммерман оказался первым на мяче и выбил его в аут.

8' Робинсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Коласио.

7' Из центра поля последовал заброс на ход Пепи по правому флангу, Васкес оказался первым на мяче и выбил его в аут.

6' Сборная Мексики постепенно старается перехватить контроль над мячом, но сборная США также старается играть в высоком прессинге.

5' Коласио из центра поля выполнил заброс на ход Короне по правому флангу, Хесус забрался в небольшой офсайд.

4' Акоста со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

3' Васкес на левой половине поля нарушил правила против Акосты. Сборная США тщательно готовится к стандарту.

2' Йедлин прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Очоа грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.