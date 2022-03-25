Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022
9' Желтая карточкаРобинсон Майлз
Ход матча
19
Монтес
Сесар
16
Эррера
Эктор
17
Корона
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Корона ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Морено ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мартин ЭнриНападающий
-
10 Вега ЭрнестоНападающий
-
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хорват ЭтанВратарь
-
15 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
16 Белло ДжорджЗащитник
-
19 Сэндс ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берхалтер Грегг
История личных встреч
Мексика
США
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартин Энри
|2
|0.17
|Вега Эрнесто
|2
|0.17
|Хименес Рауль
|2 (2)
|0.17
|Морено Эктор
|1
|0.08
|Эррера Эктор
|1
|0.08
|Фунес Рохелио
|1
|0.08
|Корона Хесус
|1
|0.08
|Лосано Ирвинг
|1
|0.08
|Коласио Хорхе III
|1
|0.08
|Кордова Франсиско
|1
|0.08
|Пинеда Орбелин
|1 (1)
|0.08
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|3
|0.25
|Пулишич Кристиан
|2
|0.17
|Маккенни Уэстон
|2
|0.17
|Робинсон Энтони
|2
|0.17
|Ааронсон Бренден
|2
|0.17
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.08
|Циммерман Уолкер
|1
|0.08
|Веа Тимоти
|1
|0.08
|Дест Серджино
|1
|0.08
Карточки
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Нестор
|2
|1
|Морено Эктор
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Родригес Луис IV
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Гальярдо Хесус
|1
|0
|Вега Эрнесто
|1
|0
|Ромо Луис
|1
|0
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Майлз
|1
|1
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|Брукс Джон
|1
|0
|Йедлин Деандре
|1
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
71%
1
10%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
9
64%
3
20%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2
Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0
США
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0
Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4 США - Канада 1:1 Сальвадор - США 0:0 США - Мексика 1:0 Катар - США 0:1 США - Ямайка 1:0 США - Канада 1:0 Мартиника - США 1:6 США - Гаити 1:0 США - Коста-Рика 4:0 США - Мексика 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|0:0
|12
|7
|5
|0
|19 - 5
|26
|2.
|США
|0:0
|12
|6
|4
|2
|16 - 7
|22
|3.
|Мексика
|0:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|4.
|Панама
|1:0
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|5.
|Коста-Рика
|0:0
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|6.
|Сальвадор
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|7.
|Ямайка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|8.
|Гондурас
|0:1
|12
|0
|3
|9
|5 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|0:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|США
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Панама
|1:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|4.
|Мексика
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Коста-Рика
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Сальвадор
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|7.
|Ямайка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|8.
|Гондурас
|0:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч Мексика 0:0 США
Исход игры
Мексика
67.6% (75)
Ничья
20.7% (23)
США
11.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (58)
Меньше
45.28% (48)
Обе команды забьют
Да
72.64% (77)
Нет
27.36% (29)
Популярный счёт
2:1 Мексика
40.5% (45)
1:0 Мексика
21.6% (24)
1:1 Ничья
17.1% (19)
1:2 США
7.2% (8)
2:0 Мексика
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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