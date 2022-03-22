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Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Мексика
FIFA #9
 
Позже
США
FIFA #13
Прогнозы 44
Мексика 65.9% (29)
X 22.7% (10)
США 11.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
США
2.12
3.30
4.04
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мексика
США

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ОМЧ2СА
2:0
ЗКК
1:0
ЛНК
3:2
ТМС
0:3
ЗКК
1:0
ТМС
1:0
ОМЧ2СА
1:1
ОМЧ2СА
1:2
КК
3:2
ТМС
2:0
ММ
2:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:0
ММ
0:1
ТМС
1:1
К
2:4
ЧМОМ
2:1
К
0:5
ЧМОМ
2:0
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартин Энри 2 0.18
Вега Эрнесто 2 0.18
Хименес Рауль 2 (2) 0.18
Морено Эктор 1 0.09
Эррера Эктор 1 0.09
Фунес Рохелио 1 0.09
Корона Хесус 1 0.09
Лосано Ирвинг 1 0.09
Коласио Хорхе III 1 0.09
Кордова Франсиско 1 0.09
Пинеда Орбелин 1 (1) 0.09
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 3 0.27
Пулишич Кристиан 2 0.18
Маккенни Уэстон 2 0.18
Робинсон Энтони 2 0.18
Ааронсон Бренден 2 0.18
Ллетгет Себастьян 1 0.09
Циммерман Уолкер 1 0.09
Веа Тимоти 1 0.09
Дест Серджино 1 0.09

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Нестор 2 1
Морено Эктор 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Родригес Луис IV 2 0
Монтес Сесар 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Эррера Эктор 1 0
Хименес Рауль 1 0
Корона Хесус 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Вега Эрнесто 1 0
Ромо Луис 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 1 1
Маккенни Уэстон 2 0
Брукс Джон 1 0
Йедлин Деандре 1 0
Стеффен Закари 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Веа Тимоти 1 0
Сибачо Жордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
71%
1
10%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
9
64%
3
20%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2
Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0
США
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0
Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4 США - Канада 1:1 Сальвадор - США 0:0 США - Мексика 1:0 Катар - США 0:1 США - Ямайка 1:0 США - Канада 1:0 Мартиника - США 1:6 США - Гаити 1:0 США - Коста-Рика 4:0 США - Мексика 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 11 7 4 0 19 - 5 25
2. США 11 6 3 2 16 - 7 21
3. Мексика 11 6 3 2 14 - 8 21
4. Панама 11 5 2 4 14 - 13 17
5. Коста-Рика 11 4 4 3 8 - 7 16
6. Сальвадор 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Ямайка 11 1 4 6 9 - 16 7
8. Гондурас 11 0 3 8 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 6 5 1 0 13 - 3 16
2. США 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Мексика 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Панама 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Коста-Рика 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Сальвадор 6 1 3 2 2 - 5 6
7. Ямайка 5 0 2 3 2 - 7 2
8. Гондурас 6 0 1 5 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мексика 6 3 1 2 7 - 6 10
2. Канада 5 2 3 0 6 - 2 9
3. Коста-Рика 6 1 3 2 2 - 3 6
4. Панама 6 2 0 4 7 - 9 6
5. США 5 1 2 2 5 - 5 5
6. Ямайка 6 1 2 3 7 - 9 5
7. Сальвадор 5 1 0 4 4 - 8 3
8. Гондурас 5 0 2 3 2 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - США от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 20 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Мексика 65.9% (29)
    X 22.7% (10)
    США 11.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мексика
    Ничья
    США
    2.12
    3.30
    4.04
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мексика - США онлайн

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    Прогнозы на матч Мексика - США

    Исход игры
    Мексика
    65.9% (29)
    Ничья
    22.7% (10)
    США
    11.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Мексика
    45.5% (20)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    1:0 Мексика
    15.9% (7)
    1:2 США
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    Мексика
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