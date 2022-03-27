- В этом матче мы отдадим предпочтение команде гостей, которые выше по классу исполнителей, при этом... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bryan Moya
|2
|0.17
|Киото Ромель
|1
|0.08
|Лопес Кевин
|1
|0.08
|Элис Альберт
|1
|0.08
|Лопес Александер
|1 (1)
|0.08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартин Энри
|2
|0.17
|Вега Эрнесто
|2
|0.17
|Хименес Рауль
|2 (2)
|0.17
|Морено Эктор
|1
|0.08
|Эррера Эктор
|1
|0.08
|Фунес Рохелио
|1
|0.08
|Корона Хесус
|1
|0.08
|Лосано Ирвинг
|1
|0.08
|Коласио Хорхе III
|1
|0.08
|Кордова Франсиско
|1
|0.08
|Пинеда Орбелин
|1 (1)
|0.08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Wisdom Quaye
|2
|0
|Фигероа Мэйнор
|0
|1
|Родригес Диего
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Перейра Марсело
|1
|0
|Лопес Луис II
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Элис Альберт
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Kervin Arriaga
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Декас Уэсли
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Jose Garsia_1
|1
|0
|Cristopher Melendez
|1
|0
|Carlos Pineda2
|1
|0
|Cristian Sacaza
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Нестор
|2
|1
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Морено Эктор
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Родригес Луис IV
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Вега Эрнесто
|2
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Гальярдо Хесус
|1
|0
|Ромо Луис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|США
|12
|6
|4
|2
|16 - 7
|22
|3.
|Мексика
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|4.
|Коста-Рика
|2:1
|13
|6
|4
|3
|11 - 8
|22
|5.
|Панама
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Сальвадор
|1:2
|13
|2
|4
|7
|8 - 16
|10
|7.
|Ямайка
|13
|1
|5
|7
|10 - 21
|8
|8.
|Гондурас
|12
|0
|4
|8
|6 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|США
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Коста-Рика
|2:1
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|4.
|Мексика
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Панама
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|6.
|Сальвадор
|1:2
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|7.
|Ямайка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|8.
|Гондурас
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1