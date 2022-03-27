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Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Гондурас
FIFA #68
 
Позже
Мексика
FIFA #9
Прогнозы 115
Гондурас 2.6% (3)
X 0% (0)
Мексика 97.4% (112)
0
выиграет Мексика, со счетом 0:2
- В этом матче мы отдадим предпочтение команде гостей, которые выше по классу исполнителей, при этом... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гондурас
Ничья
Мексика
16.96
6.50
1.22
Все Коэффициенты
Новости
22
Лопес
Луис
II
3
Декас
Уэсли
4
Перейра
Марсело
15
Мальдонадо
Дениль
21
Raul
Santos
5
Kervin
Arriaga
6
Акоста
Бриан
8
Мехия
Альфредо
11
Лопес
Кевин
9
Angel
Tejeda
19
Cristian
Sacaza
13
Очоа
Гильермо
3
Коласио
Хорхе
III
5
Васкес
Хоан
18
Артеага
Херардо
19
Монтес
Сесар
4
Альварес
Эдсон
8
Родригес
Карлос
16
Эррера
Эктор
9
Хименес
Рауль
17
Корона
Хесус
22
Лосано
Ирвинг
Гондурас
4-4-2
Мексика
4-3-3

История личных встреч

Гондурас
Мексика

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ОМЧ2СА
3:0
ЗКК
3:0
ТМС
0:0
ОМЧ2СА
3:2
ЗКК
1:0
ОМЧ2СА
3:0
ОМЧ2СА
0:0
ОМЧ2СА
0:2
ТМС
0:0
ММ
2:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:2
К
0:0
К
0:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гондурас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bryan Moya 2 0.17
Киото Ромель 1 0.08
Лопес Кевин 1 0.08
Элис Альберт 1 0.08
Лопес Александер 1 (1) 0.08
Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартин Энри 2 0.17
Вега Эрнесто 2 0.17
Хименес Рауль 2 (2) 0.17
Морено Эктор 1 0.08
Эррера Эктор 1 0.08
Фунес Рохелио 1 0.08
Корона Хесус 1 0.08
Лосано Ирвинг 1 0.08
Коласио Хорхе III 1 0.08
Кордова Франсиско 1 0.08
Пинеда Орбелин 1 (1) 0.08

Карточки

Гондурас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехия Альфредо 2 0
Wisdom Quaye 2 0
Фигероа Мэйнор 0 1
Родригес Диего 1 0
Лосано Энтони 1 0
Перейра Марсело 1 0
Лопес Луис II 1 0
Флорес Дейби 1 0
Элис Альберт 1 0
Акоста Данило 1 0
Kervin Arriaga 1 0
Мальдонадо Дениль 1 0
Декас Уэсли 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Jose Garsia_1 1 0
Cristopher Melendez 1 0
Carlos Pineda2 1 0
Cristian Sacaza 1 0
Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Нестор 2 1
Альварес Эдсон 3 0
Морено Эктор 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Родригес Луис IV 2 0
Монтес Сесар 2 0
Вега Эрнесто 2 0
Эррера Эктор 1 0
Хименес Рауль 1 0
Корона Хесус 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Ромо Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Пропущено

12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
7
58%
1
17%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
9
64%
76-90

Пропущено

22
8
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
4
18%
2
25%
61-75
10
45%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гондурас
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2
Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Гондурас - Панама 2:3 Гондурас - Ямайка 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Гондурас - США 1:4 Сальвадор - Гондурас 0:0 Канада - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 3:0 Гондурас - Катар 0:2 Панама - Гондурас 2:3 Гондурас - Гренада 4:0 Мексика - Гондурас 0:0 Гондурас - Коста-Рика 2:2 Гондурас - США 0:1
Мексика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мексика - США 0:0 Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2
Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 13 8 4 1 23 - 6 28
2. США 12 6 4 2 16 - 7 22
3. Мексика 12 6 4 2 14 - 8 22
4. Коста-Рика 2:1 13 6 4 3 11 - 8 22
5. Панама 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Сальвадор 1:2 13 2 4 7 8 - 16 10
7. Ямайка 13 1 5 7 10 - 21 8
8. Гондурас 12 0 4 8 6 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 7 6 1 0 17 - 3 19
2. США 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Коста-Рика 2:1 6 4 1 1 7 - 4 13
4. Мексика 6 3 3 0 7 - 2 12
5. Панама 6 3 3 0 8 - 5 12
6. Сальвадор 1:2 7 1 3 3 3 - 7 6
7. Ямайка 6 0 3 3 3 - 8 3
8. Гондурас 6 0 1 5 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мексика 6 3 1 2 7 - 6 10
2. Канада 6 2 3 1 6 - 3 9
3. Коста-Рика 2:1 7 2 3 2 4 - 4 9
4. Панама 6 2 0 4 7 - 9 6
5. США 6 1 3 2 5 - 5 6
6. Ямайка 7 1 2 4 7 - 13 5
7. Сальвадор 1:2 6 1 1 4 5 - 9 4
8. Гондурас 6 0 3 3 3 - 10 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гондурас - Мексика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2022, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 115
    Гондурас 2.6% (3)
    X 0% (0)
    Мексика 97.4% (112)
    0
    выиграет Мексика, со счетом 0:2
    - В этом матче мы отдадим предпочтение команде гостей, которые выше по классу исполнителей, при этом... Ещё
    BEEFS #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гондурас
    Ничья
    Мексика
    16.96
    6.50
    1.22
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    Где смотреть матч Гондурас - Мексика онлайн

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    Прогнозы на матч Гондурас - Мексика

    Исход игры
    Гондурас
    2.6% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Мексика
    97.4% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    38.32% (41)
    Нет
    61.68% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Мексика
    31.3% (36)
    1:2 Мексика
    27.8% (32)
    0:1 Мексика
    20.9% (24)
    1:3 Мексика
    6.1% (7)
    0:3 Мексика
    4.3% (5)
    2:1 Гондурас
    1.7% (2)
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