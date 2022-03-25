Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022
История личных встреч
Гондурас
Мексика
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гондурас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bryan Moya
|2
|0.17
|Киото Ромель
|1
|0.08
|Лопес Кевин
|1
|0.08
|Элис Альберт
|1
|0.08
|Лопес Александер
|1 (1)
|0.08
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартин Энри
|2
|0.17
|Вега Эрнесто
|2
|0.17
|Хименес Рауль
|2 (2)
|0.17
|Морено Эктор
|1
|0.08
|Эррера Эктор
|1
|0.08
|Фунес Рохелио
|1
|0.08
|Корона Хесус
|1
|0.08
|Лосано Ирвинг
|1
|0.08
|Коласио Хорхе III
|1
|0.08
|Кордова Франсиско
|1
|0.08
|Пинеда Орбелин
|1 (1)
|0.08
Карточки
Гондурас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Wisdom Quaye
|2
|0
|Фигероа Мэйнор
|0
|1
|Родригес Диего
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Перейра Марсело
|1
|0
|Лопес Луис II
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Элис Альберт
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Kervin Arriaga
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Декас Уэсли
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Jose Garsia_1
|1
|0
|Cristopher Melendez
|1
|0
|Carlos Pineda2
|1
|0
|Cristian Sacaza
|1
|0
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Нестор
|2
|1
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Морено Эктор
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Родригес Луис IV
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Вега Эрнесто
|2
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Гальярдо Хесус
|1
|0
|Ромо Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Пропущено
12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
7
58%
1
17%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
9
64%
76-90
Пропущено
22
8
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
4
18%
2
25%
61-75
10
45%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гондурас
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2
Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Гондурас - Панама 2:3 Гондурас - Ямайка 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Гондурас - США 1:4 Сальвадор - Гондурас 0:0 Канада - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 3:0 Гондурас - Катар 0:2 Панама - Гондурас 2:3 Гондурас - Гренада 4:0 Мексика - Гондурас 0:0 Гондурас - Коста-Рика 2:2 Гондурас - США 0:1
Мексика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мексика - США 0:0 Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2
Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|12
|7
|4
|1
|19 - 6
|25
|2.
|США
|12
|6
|4
|2
|16 - 7
|22
|3.
|Мексика
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|4.
|Коста-Рика
|12
|5
|4
|3
|9 - 7
|19
|5.
|Панама
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Сальвадор
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|7.
|Ямайка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|8.
|Гондурас
|12
|0
|4
|8
|6 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|США
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Коста-Рика
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|4.
|Мексика
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Панама
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|6.
|Сальвадор
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|7.
|Ямайка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|8.
|Гондурас
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч Гондурас - Мексика
Исход игры
Гондурас
4.8% (2)
Ничья
0% (0)
Мексика
95.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
54.76% (23)
Нет
45.24% (19)
Популярный счёт
1:2 Мексика
42.9% (18)
0:2 Мексика
28.6% (12)
0:1 Мексика
14.3% (6)
1:3 Мексика
7.1% (3)
2:1 Гондурас
4.8% (2)
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